تشهد نسخة 2024 من معرض آراب هيلث زيادة في مساحة العرض، وحضور أكثر من 3,450 عارضًا، وعددًا أكبر من المؤتمرات والفعاليات

سيركز المعرض على مستقبل قطاع الرعاية الصحية تحت شعار "تواصل العقول وإحداث التحول في قطاع الرعاية الصحية"

تقام الدورة الـ 49 من معرض آراب هيلث في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 29 يناير إلى 1 فبراير 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة: سيعود معرض آراب هيلث، أكبر حدث لقطاع الرعاية الصحية في الشرق الأوسط للانعقاد مجدداً في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 29 يناير إلى 1 فبراير 2024 بمساحة عرض أكبر وحضور دولي متزايد بعد الصفقات القياسية والنجاح الهائل الذي حققتها نسخة عام 2023 من المعرض.

ومن المتوقع أن يشهد الحدث حضور جمهور عالمي واسع يضم أكثر من 3450 شركة عارضة وأكثر من 110,000 متخصص ومهني في قطاع الرعاية الصحية من 180 دولة حول العالم، حيث سيتم إقامة الحدث على مساحة واسعة في مركز دبي التجاري العالمي، مما سيساهم بشكل كبير في زيادة عدد العارضين.

ستسلط نسخة 2024 من المعرض الضوء بشكل رئيسي على مستقبل الرعاية الصحية، ونتيجة لذلك، تمت إضافة مجموعة من الميزات والفعاليات الجديدة للمعرض تشمل كلاً من: المشفى الذكي ومنطقة الاحتمالية ومسابقة Cre8 التي تركز على الطلاب في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى الفعاليات الأخرى مثل: قمة مستقبل الرعاية الصحية المخصصة للمدعوين فقط ومنطقة التحول، والتي ستتضمن مسابقة الشركات الناشئة الشهيرة وحوارات "إنوفيت Innov8 Talks الشهيرة وعروض المنتجات.

وبهذه المناسبة قال روس ويليامز، مدير معرض ومؤتمر آراب هيلث لدى شركة انفورما ماركيتس: "مع دخول معرض آراب هيلث عامه التاسع والأربعين، فقد عزز هذا الحدث مكانته بقوة باعتباره المكان الذي يلتقي فيه عالم الرعاية الصحية، حيث وفر معرض ومؤتمر آراب هيلث 2023 منصة مثالية لإبرام الصفقات التجارية بقيمة 1.81 مليار دولار أي ما يعادل (6.65 مليار درهم إماراتي)، لذا نعمل على توسيع مساحة عروضنا لعام 2024 بالتزامن مع توقع حضور أكثر من 110,000 زائر لنسخة العام المقبل من الحدث ".

وأضاف ويليامز قائلاً: سيتيح لنا شعار المعرض لعام 2024، "تواصل العقول وإحداث التحول في قطاع الرعاية الصحية"، بالتركيز على مستقبل الرعاية الصحية والتقنيات التي ستغير قواعد اللعبة المستخدمة هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى المسرح العالمي. وتماشيًا مع شعار المعرض، فإننا سنقوم بإطلاق سلسلة من الميزات والفعاليات والمؤتمرات والمحادثات والمسابقات الجديدة التي تؤكد وتستعرض الطبيعة المبتكرة لقطاع الرعاية الصحية".

ستسنح الفرصة لزوار المعرض من خلال المستشفى الذكية ومنطقة الاحتمالية الجديدة وجزء من منطقة تحول الرعاية الصحية، بتجربة الجيل القادم من الرعاية الصحية من خلال العروض الحية المختلفة، حيث ستسلط هذه الجلسات الضوء على كيفية دمج التقنيات المتعددة مع أحدث المعدات الطبية لتحسين بيئة رعاية المرضى بشكل عام.

ستشهد نسخة 2024 من معرض آراب هيلث استهداف ممارسي الرعاية الصحية في المستقبل من خلال مسابقة Cre8 الافتتاحية، وهي فعالية مدتها يوم واحد يكلف الطلاب الإماراتيين المشاركين من خلالها بتخيل وابتكار حل لمشكلة الرعاية الصحية في العالم الحقيقي باستخدام ميزانية خيالية قدرها 100,000 درهم إماراتي، حيث ستكون هذه المسابقة مفتوحة لجميع الجامعات والمدارس في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي مصممة لتعزيز الابتكار وتشجيع ريادة الأعمال ومواجهة تحديات قطاع الرعاية الصحية.

ستعود قمة مستقبل قطاع الرعاية الصحية هذا العام، مما يوفر فرصة مثالية لكبار المسؤولين الحكوميين والمديرين التنفيذيين للرعاية الصحية للتواصل والاستفادة من الرؤى حول التطورات الرائدة القادمة في الصناعة، حيث ستجمع القمة المخصصة للمدعوين فقط هذا العام نخبة من أبرز الخبراء العالميين بهدف تحقيق ابتكارات وإنجازات في مجال عكس الشيخوخة وطول العمر.

سيتمكن المتخصصون والمهنيون الطبيون من خلال معرض ومؤتمر آراب هيلث 2024 من حضور 10 مؤتمرات للتعليم الطبي المستمر في مجالات: الأشعة الشاملة والجراحة وطب الطوارئ والرعاية الحرجة والسكري وأمراض النساء والتوليد وجراحة العظام وإدارة الجودة والصحة العامة ومكافحة العدوى وإدارة تعقيم الإمداد المركزي.

كما سيضم معرض آراب هيلث 2024 للمرة الثانية على التوالي منطقة القرية (ذا فيليج) الجديدة، وهي منطقة مصممة للسماح للزوار بالتواصل والاسترخاء بينما يفخرون بمجموعة من خيارات الأطعمة والمشروبات، حيث تقع القرية بجوار ساحة زعبيل 2.

وستشهد نسخة هذا العام أيضًا فرض رسوم على حضور الزوار، مما يضمن استمرار فرص العمل والتعلم الهادفة، حيث سيكون الدخول مجانيًا لكل من يقوم بالتسجيل قبل تاريخ 3 يناير 2024. وبعد ذلك، ستكون التكلفة 100 درهم إماراتي و200 درهم إماراتي لأولئك الذين يقومون بالتسجيل في موقع انعقاد الحدث.

وسيتم انعقاد معرض آراب هيلث 2024 بدعم من قبل مجموعة من الجهات الحكومية، بما في ذلك كلاً من: وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة دبي وهيئة الصحة بدبي ودائرة الصحة ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وسلطة مدينة دبي الطبية.

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www.arabhealthonline.com

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