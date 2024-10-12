تقدم المنصة مجموعة مختارة من الدورات التدريبية الرقمية مع التركيز بصورة خاصة على توظيف الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية لتعزيز مفاهيم الاستدامة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، فعاليات أسبوع الاستدامة 2024 بمشاركة 526 من ممثلي مجتمع الأعمال، وتم التركيز خلالها على استشراف مساهمة الرقمنة والذكاء الاصطناعي في تطوير ممارسات الأعمال المستدامة.وأطلقت غرفة تجارة دبي خلال فعاليات

أسبوع الاستدامة، الذي نظمه مركز أخلاقيات الأعمال التابع للغرفة من 7 لغاية 11 أكتوبر الجاري، منصة تدريب رقمية لتزويد مجتمع الأعمال المحلي بالمعارف والمهارات الأساسية في مجال الاستدامة ومعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).

وتهدف المنصة لتمكين فرق عمل الشركات من اكتساب الأدوات اللازمة لتبني ممارسات الاستدامة، وتقدم مجموعة مختارة من الدورات التدريبية الرقمية مع التركيز بصورة خاصة على توظيف الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية لتعزيز مفاهيم الاستدامة. وتشمل الدورات التدريبية برامج تعليمية معتمدة وجلسات تدريب افتراضية مع مدربين متمرسين في مختلف مجالات الاستدامة.

وكانت غرفة تجارة دبي قد منحت ضمن فعاليات أسبوع الاستدامة 2024 علامة غرفة تجارة دبي في معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) لـ 27 شركة رائدة في تبني ممارسات الأعمال المستدامة.

وتميز أسبوع الاستدامة 2024 بأجندة حافلة بالفعاليات، حيث تم تنظيم ندوةً حول الحلول المستدامة لمناقشة تأثير الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية على الاستدامة، وناقشت الندوة انعكاسات الاعتماد على الحلول الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تم استعراض أفضل الممارسات، وأهمية زيادة كفاءة سلاسل التوريد، وسبل تعزيز جهود التدوير عبر التقنيات الرقمية المبتكرة.

كما نظمت الغرفة أيضاً ضمن فعاليات الأسبوع ملتقى خاص لبحث الأساليب المبتكرة لتطوير استراتيجيات رقمية خاصة بالاقتصاد الدائري، وذلك من خلال تجربة محاكاة عملية، مع مناقشة دور الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء وتحليلات البيانات الضخمة في تعزيز كفاءة استخدام الموارد والحد من الهدر وتعزيز الاستدامة على المدى الطويل.

واستضافت غرفة تجارة دبي ضمن فعاليات الأسبوع الدورة الـ 12 من المنتدى العربي للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، الذي نظمته الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات برعاية وزارة الاقتصاد تحت شعار "الازدهار المستدام: إعادة رسم خارطة طريق لمستقبل متوازن".

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