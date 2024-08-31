خمسة مؤتمرات عالمية رائدة تنعقد مجدداً خلال أسبوع أبوظبي المالي لهذا العام على مدار أربع أيام، وهي منتدى أبوظبي الاقتصادي، ومؤتمر "أسيت أبوظبي"، ومؤتمر "ريزولف" 2024، ومؤتمر "فينتك أبوظبي"، ومنتدى أبوظبي للتمويل المستدام يعود كجزء من سلسلة أسبوع أبوظبي المالي الذي يقام على مدار أربع أيام.

جدول فعاليات مميز يشمل 50 حدثاً وفعالية تضم عدد من المنتديات الجديدة لنسخة العام 2024، أبرزها منتدى "يو بي إس" للاستثمار، وقمة الاستثمار الإماراتية الصينية بالتعاون مع بنك "إتش إس بي سي"، وقمة التمويل الإسلامي، وقمة "سبيرز برايفيت ويلث"، ومنتدى أسواق رأس المال في أبوظبي .

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تحت رعاية سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، كشفت الدورة الثالثة من أسبوع أبوظبي المالي، الفعالية المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا التي يستضيفها سوق أبوظبي العالمي ("أبوظبي العالمي")، عن جدولها المميز الذي يضم 50 حدثاً وفعالية فرعية. وكان "أسبوع أبوظبي المالي"، قد أعلن في يونيو الماضي عن دورته الثالثة والتي ستنطلق تحت شعار "أهلاً بكم في عاصمة رأس المال" في الفترة من 9 إلى 12 ديسمبر 2024، حيث ستتم مناقشة مختلف العوامل التي تساهم في ترسيخ مكانة أبوظبي باعتبارها "عاصمة رأس المال" مع التركيز على الجوانب والمقوّمات المالية والبشرية والثقافية والبيئية والتكنولوجية لـ "رأس المال".

أسبوع أبوظبي المالي 2023: تجمع شخصيات قيادية بقيمة 30 تريليون دولار أمريكي من الأصول العالمية

من الجدير بالذكر أن أسبوع أبوظبي المالي حقق في دورة العام الماضي نجاحاً واسعاً، حيث استضاف أكثر من 3,300 شخصية قيادية بارزة من رؤساء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين ومديري العمليات والمديرين العامين ورؤساء الشركات الإقليمية وكبار المسؤولين التنفيذيين وممثلي الشركات المالية العالمية الرائدة وخبراء القطاع وصناع السياسات والجهات التنظيمية والمستثمرين والمصرفيين الذين شاركوا في مناقشات تفاعلية شيقة ركزت على موضوع الحدث الرئيسي وهو "الاستثمار في عصر التحولات"، إلى جانب تسليط الضوء على الآفاق والفرص الواعدة المتنامية في أبوظبي. ومثّل الحاضرون شركات مالية عالمية من مختلف القطاعات تدير مجتمعة أصولاً تزيد قيمتها عن 30 تريليون دولار أمريكي- أي ما يمثل نسبة ملفتة تقترب من 22% من الاقتصاد العالمي.

ومن المرتقب أن يقدم أسبوع أبوظبي المالي جدول فعاليات متميزاً لهذا العام حيث سيتعمق في جملة من الموضوعات العالمية الهامة على أجندة القطاع المالي خلال سلسلة أحداث مهمة تستمر لأربعة أيام وتُستهَل بحفل افتتاحي يقام في 9 ديسمبر 2024 الذي يضم مجموعة مميزة من الضيوف رفيعي المستوى من كبار القادة الماليين العالميين والاقتصاديين في أبوظبي. وتمهيداً لانطلاق الدورة الثالثة من أسبوع أبوظبي المالي، سيستعرض الحفل أجندة الحدث التي ستشمل مئات الجلسات الحوارية المهمة على مدار أربعة أيام. وبعد حفل الافتتاح، سيشهد أسبوع أبوظبي المالي عودة أحد أنجح فعالياته من العام الماضي وهو منتدى أبوظبي الاقتصادي، الذي سيوفر منصة لتحليل الاستراتيجيات والسياسات والاستثمارات التي سترسم ملامح مستقبل اقتصاد الصقر في أبوظبي، وسيجمع كبار القادة الحكوميين وقيادات الشركات المالية الدولية المتعددة التي تساهم في دفع النمو الاقتصادي لأبوظبي والأسواق العالمية. كما من المقرر عقد فعاليات إضافية على هامش الحدث الرئيسي في اليوم نفسه، بما في ذلك مؤتمر قيادات القطاع الخاص ضمن منتدى أبوظبي الاقتصادي، ومؤتمر أسواق رأس المال في أبوظبي، وحفل العشاء الخاص الذي ينظمه أبوظبي العالمي.

من جهة أخرى، ستُقام الدورة الثالثة من مؤتمر المستثمرين البارز "أسيت أبوظبي" في 10 ديسمبر، خلال اليوم الثاني من أسبوع أبوظبي المالي، إلى جانب الفعاليات المرتقبة لأحدث دورة من مؤتمر "ريزولف" الدولي لتسوية النزاعات.

استكشاف مستقبل الاستثمار: "أسيت" أبوظبي 2024

ويأتي "أسيت أبوظبي" لهذا العام امتداداً للنجاح الذي حققته دورة العام 2023 حيث سيواصل الحدث دوره الجوهري في تسليط الضوء على المواضيع الاستثمارية المهمة، مثل تطوّر الأسواق العامة والخاصة، والاستثمار في تقنيات العقد القادم، والاستثمار في مدن المستقبل، والرؤى المُستخلصة من أكبر صناديق التحوّط في العالم. وسيعرض الحدث منظوراً ورؤى متنوعة لشركات الاستثمار المؤسسي وشركات تخصيص الأصول في ظل المشهد الاستثماري دائم التغير. وسيجمع "أسيت أبوظبي"-الذي يقام كمؤتمر مفتوح لعامة الجمهور- كوكبة مميزة من شركات تخصيص الأصول ومديري الأصول والمؤسسات المصرفية الاستثمارية ومشاريع رأس المال الاستثماري وشركات الأسهم الخاصة والمكاتب العائلية وغيرهم من المستثمرين المؤسسيين. وتشمل الأحداث البارزة التي تقام على هامش الحدث الرئيسي خلال اليوم الثاني منتدى يو بي إس للاستثمار، ومؤتمر المكاتب العائلية الدولي، وقمة إجراءات التحول وإعادة الهيكلة والإفلاس، ومنتدى "سبيرز برايفيت ويلث" وفعالية "فنتشر ستيج" للشركات الناشئة.

المرونة في حل النزاعات: مواجهة التحديات خلال "ريسولف" 2024

وفي الوقت نفسه، سيجمع مؤتمر "ريسولف" أبرز أصحاب المصلحة الذين يمثلون مجتمع تسوية النزاعات الدولي، بالإضافة إلى قادة من القطاع الحكومي والصناعي والتكنولوجي والأكاديمي. وتحت شعار "تعزيز المرونة"، ستعالج أحدث دورة من "ريسولف" مختلف التحديات التي يواجهها المتخصصون في تسوية النزاعات، وسبل تنمية المنهجية المرنة في التعامل مع النزاعات وتعزيز فرص الفوز بالمفاوضات، وتأثير التكنولوجيا على تحسين آليات تسوية النزاعات ودور القطاع وإسهاماته في تعزيز متانة الشركات.

تشكيل مستقبل التمويل: "فينتك" أبوظبي 2024

وسيعود مؤتمر "فينتك أبوظبي"، الذي يعد أضخم محفل للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نسخته الثامنة خلال أسبوع أبوظبي المالي حيث سينعقد في اليوم الثالث الموافق 11 ديسمبر 2024، ليجمع مبتكري التكنولوجيا والمطورين والعلماء ورواد الأعمال والمستثمرين في قطاعات الاستثمار البديل لمناقشة وتشكيل مستقبل القطاع المالي في مجالات حيوية، كالمدفوعات، والأصول الرقمية والأمن الرقمي والائتمان. وإلى جانب مؤتمر "فينتك أبوظبي"، سيتم التطرق إلى العديد من الموضوعات الرئيسية من خلال أحداث متخصصة تقام على هامش أسبوع أبوظبي المالي، مثل قمة الهيئات التنظيمية المالية العالمية، ومنتدى الذكاء الاصطناعي، ومنتدى "بلوك تشين" أبوظبي، ومنتدى "ريسك 4.0" للمخاطر والأمن، وجلسة لقاء حواري حول تقنية السجلات الموزعة للمؤسسات، وقمة التمويل الإسلامي، وحفل جوائز التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

قيادة ثورة التمويل الأخضر: منتدى أبوظبي للتمويل المستدام 2024

ويستضيف اليوم الأخير من أسبوع أبوظبي المالي الدورة السابعة من منتدى أبوظبي للتمويل المستدام في 12 ديسمبر 2024. فبعد النجاح اللافت للدورة الخاصة التي عقدت في مؤتمر المناخ COP28 العام الماضي، سيصبح منتدى أبوظبي للتمويل المستدام جزءاً من فعاليات أسبوع أبوظبي المالي في العام 2024 ما يؤكد الالتزام الشامل لسلسلة الأحداث المنعقدة خلال أسبوع أبوظبي المالي بدفع جهود تمويل المناخ. كما ستُعقد محادثات وجلسات حول الآليات التنظيمية والتوعية والتعاون عبر المنظومة الشاملة للتمويل المستدام لتسليط الضوء على دور أبوظبي وأبوظبي العالمي في ريادة التمويل الأخضر المستدام. سيوفر منتدى أبوظبي للتمويل المستدام المنصة المثالية للنقاشات الاستراتيجية والحوارات رفيعة المستوى حول تحقيق طموحات دولة الإمارات في مجال الحياد المناخي، إلى جانب المساهمة في مسيرة التحوّل العالمي نحو مستقبل مستدام. ومن الفعاليات الإضافية التي تقام على هامش أسبوع أبوظبي المالي منتدى المرأة في القطاع المالي، ومعرض أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، ومنتدى الشباب في القطاع المالي، وقمة العمل الخيري.

رؤى عالمية وحوارات استراتيجية: قمة الاستثمار الإماراتية الصينية ومنتدى "يو بي إس" للاستثمار

وفي إعلان صدر في يوليو، كشف أبوظبي العالمي أيضاً عن استضافة قمة الاستثمار الإماراتية الصينية بالتعاون مع بنك إتش إس بي سي، والتي من المرتقب أن تكون واحدة من الفعاليات الفرعية للحدث هذا العام. وسيوفر منتدى "يو بي إس للاستثمار"، وهو إضافة جديدة إلى قائمة الفعاليات الفرعية هذا العام، مناقشات شيّقة مع عدد من أبرز المشاركين العالميين الرئيسيين بما في ذلك كبار المسؤولين التنفيذيين من "يو بي إس".

ومن خلال جدوله الموسع والشامل لهذا العام، إلى جانب ترسيخ مكانته كأحد المحافل الرائدة عالمياً في قيادة القطاع المالي، من المرتقب أن يقدم أسبوع أبوظبي المالي إسهامات مؤثرة واسعة النطاق عبر مجموعته المتنوعة من الفعاليات، مما يشكل دليلاً قوياً على التزام أبوظبي الراسخ بتعزيز الابتكار والنمو المستدام في المشهد المالي العالمي. ومع استمرار الإمارة في تعزيز مكانتها على الساحة العالمية، سيشكل أسبوع أبوظبي المالي 2024 محطة بارزة في مشهد الحوار الهادف والتعاون والعمل المشترك لتحفيز التقدم في القطاع المالي، ليواصل الحدث الارتقاء بمكانته كإحدى المنصات الرائدة والأسرع نمواً على مستوى العالم للفعاليات والمؤتمرات المالية.

نبذة عن سوق أبوظبي العالمي

سوق أبوظبي العالمي، هو المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة. منذ افتتاحه في 21 أكتوبر 2015 ساهم سوق أبوظبي العالمي في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد ومقر متميز لممارسة الأعمال، كما يشكل حلقة وصلٍ إستراتيجية بين الاقتصادات المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وكافة أنحاء العالم.

يتولى سوق أبوظبي العالمي مهمة حوكمة جزيرة الماريه وجزيرة الريم بأكملهما اللتين تشملان المنطقة المالية الحرة لإمارة أبوظبي، ويعمل سوق أبوظبي العالمي ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على التطبيق المباشر للقانون العام الإنجليزي.

صُنّف سوق أبوظبي العالمي كواحد من أبرز المراكز المالية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كما تم اختياره كأكبر مركز للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بوصفه أحد أكثر المراكز المالية تطوراً وشمولاً في العالم، يوفر سوق أبوظبي العالمي بيئة عمل متطورة وشاملة تجتذب المؤسسات المالية وغير المالية العالمية، ويتيح سوق أبوظبي العالمي لكافة الكيانات العاملة في السوق الاستفادة من خصائص الشمول، والتطور، والتنوع بين سوق أبوظبي العالمي والأسواق العالمية الأخرى.

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