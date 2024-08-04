شراكة استراتيجية لأول مرة مع مجلة "فوربس الشرق الأوسط" و" The Government Campus " لتقديم برامج تدريبية متكاملة تضم 24 جلسة وورشة وخطاباً

" لتقديم برامج تدريبية متكاملة تضم 24 جلسة وورشة وخطاباً دورة تدريبية مكثفة للأطفال حول مهارات التواصل المستقبلية بالشراكة لأول مرة مع Strawberry Fields وهيئة الشارقة للتعليم الخاص

وهيئة الشارقة للتعليم الخاص 14 جلسة تدريبية ضمن برنامج معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (يونيتار) لتعزيز استراتيجيات التسويق الحكومي وترويج العلامة الوطنية

الشارقة، أعلن المنتدى الدولي للاتصال الحكومي تنظيم سلسلة من البرامج الريادية والمكثفة لبناء قدرات قادة المستقبل من مسؤولين وموظفين حكوميين وطلاب في مجال الاتصال، خلال دورته الـ13 التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في مركز إكسبو الشارقة يومي 4-5 سبتمبر المقبل، والتي تتضمن 40 جلسة وورشة تدريبية في مجالات التسويق والاتصال والتفكير الإبداعي.

وتأتي البرامج التدريبية المتخصصة بتعاونٍ استراتيجي مع خمسة شركاء محليين ودوليين متخصصين في قطاعات الاتصال وبناء القدرات، ضمن أكثر من 35 شراكة استراتيجية يتضمنها المنتدى هذا العام لترسيخ مكانته منصة دولية موثوقة لتطوير خبرات العاملين بالمجال.

وتشمل البرامج "فن التأثير: استراتيجيات التواصل الفعّال في العصر الرقمي"، بالشراكة لأول مرة مع مجلة "فوربس الشرق الأوسط"، ومركز "The Government Campus" المتخصص في توفير برامج تدريب وتطوير مهني للعاملين في الخدمة المدنية، بالإضافة لـ"مهارات التواصل المستقبلية للأطفال: دمج التفكير المنظومي والتكنولوجيا" بالشراكة مع Strawberry Fields وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، و"برنامج التسويق الحكومي وترويج الهوية الوطنية"، بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (يونيتار)، ذراع تدريب منظومة الأمم المتحدة المتخصص في تقديم حلول تعليمية مبتكرة للأفراد والمنظمات والمؤسسات لتعزيز صنع القرار العالمي.

وتسعى هذه البرامج إلى تزويد المشاركين بالمهارات والمعارف اللازمة للتعامل مع التحديات المتنامية في مجال الاتصال الحكومي، وتعزيز قدراتهم على التواصل الفعال مع الجماهير، واستخدام أحدث التقنيات والأدوات في مجال الاتصال لتطوير العمل الحكومي، ودمج التفكير المنطقي والتكنولوجيا في التواصل.

التزام بتطوير المهارات

وحول تنظيم البرامج التدريبية في المنتدى، قالت سعادة علياء السويدي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة: "يُشكل التدريب عنصراً رئيساً للتطوير المهني في كافة القطاعات، ويبرز ذلك بشكل خاص في مجال الاتصال، الذي يشهد تغيرات متسارعة تبعاً لتطور التقنيات الحديثة، حيث تعد البرامج التي يوفرها المنتدى فرصة مهمة لتعزيز مهارات الأطفال والشباب والعاملين في مجال الاتصال، ودعم القطاع بنخبة من الخبراء المتمكنين على أعلى مستوى، المزودين بالخبرات والمعارف اللازمة لمواكبة تطورات هذا المجال الحيوي وتحسين ممارساته".

وأضافت: "لا يكتفي المنتدى بتنمية مهارات العاملين في القطاع، ولكنه يفتح أمامهم أيضاً آفاقاً جديدة للابتكار والتطوير، حيث يتيح للمشاركين تبادل الخبرات والأفكار مع أفضل الممارسات العالمية، والتواصل مع نخبة من الخبراء والمتخصصين، لتعزيز قدراتهم على مواجهة التحديات المستجدة، واستثمار الفرص المتاحة لتحقيق تواصل حكومي أكثر فاعلية وتأثيراً، بما يساهم في دفع عجلة التقدم لهذا المجال الحيوي".

فنّ التأثير: استراتيجيات التواصل الفعّال في العصر الرقمي

بالشراكة مع مجلة فوربس الشرق الأوسط و"GovCampus"، يطرح المنتدى الدولي للاتصال الحكومي برنامجاً تدريبياً مصمماً على مدار ثلاثة أيام، من 3-5 سبتمبر 2024 تحت مسمى فنّ التأثير: استراتيجيات التواصل الفعّال في العصر الرقمي، والذي يهدف إلى تمكين المسؤولين والموظفين الحكوميين وموظفي الخدمة المدنية من اكتساب المهارات اللازمة للاستفادة الفعّالة من التسويق القائم على المؤثرين في التواصل مع الجمهور. ويتضمن البرنامج 24 جلسة تدريبية متنوعة ما بين محاضرات تفاعلية مع مؤثرين بارزين، ومناقشات جماعية، وتدريبات عملية وورش عمل يقدمها متخصصون في مجالات مختلفة، لإكساب المشاركين رؤى شاملة حول استراتيجيات المؤثرين، وتقنيات المشاركة، والاعتبارات القانونية والأخلاقية للتأثير الرقمي، واستراتيجيات تطوير الحملات التسويقية.

ويستهدف البرنامج المسؤولين الحكوميين والمتخصصين في مجال الاتصال، حيث يوفر لهم الأدوات اللازمة لتعزيز التواصل مع الجمهور في العصر الرقمي، وفي نهاية البرنامج التدريبي، سيكون المشاركون جاهزين لتطوير حملات تسويقية ناجحة وإعداد استراتيجيات اتصال وطنية مؤثرة، قادرين على قياس مدى نجاحها، مما يساهم في رفع مستوى ثقة المجتمع بالحكومات من خلال التعاون مع المؤثرين.

تعزيز مهارات التواصل المستقبلية للأطفال

ويقدم المنتدى دورة تدريبية متخصصة على مدار يوم كامل في الرابع من سبتمبر ضمن قاعة الشباب بعنوان "مهارات التواصل المستقبلية للأطفال: دمج التفكير المنظومي والتكنولوجيا"، وذلك بشراكة استراتيجية لأول مرة مع Strawberry Fields الشركة المتخصصة في أدوات التحليل واستراتيجيات النمو للأعمال، والتي تقدم خدمات التسويق الرقمي، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص. وتقدم الدورة ورش عمل مكثفة للأطفال واليافعين بين سن 8 و15 عاماً بهدف تزويدهم بمهارات الاتصال اللازمة لمواكبة التطورات التكنولوجية السريعة، وتتناول الدورة دمج التفكير المنطقي والتكنولوجيا في التواصل، واستخدام تقنيات رسم الخرائط الذهنية لتحسين وتطوير التواصل، وتعزيز قدراتهم على التفكير النقدي والإبداع، لحل المشكلات والتفاعل مع الآخرين. ويقدم الدورة جون رينفورد، الرئيس التنفيذي لشركة Strawberry Fields.

التسويق الحكومي وترويج الهوية الوطنية

ويهدف برنامج "التسويق الحكومي وترويج الهوية الوطنية"، الذي ينظمه المنتدى يومي 4-5 سبتمبر بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (يونيتار) مكتب نيويورك، إلى تعزيز استراتيجيات التسويق الحكومي وترويج العلامة التجارية الوطنية، حيث يغطي البرنامج الذي يضم 14 جلسة تدريبية ما بين عروض تقديمية واستعراض دراسات حالة وجلسات وتدريبات جماعية، ممارسات التسويق الحكومي كأداة اتصالية مميزة، تقوم على تنفيذ استراتيجيات تسويقية مدروسة، وإدارة العلامات التجارية للخدمات الحكومية، بالإضافة إلى الاستفادة من القوة الناعمة في خلق صورة إيجابية تجذب الاستثمار والسياحة والشراكات، وإبراز العلامة الوطنية كقوة فاعلة على المستوى الدولي. ويقدم التدريب كل من غيدو بيرتوتشي، المدير التنفيذي لمنظمة حلول الحوكمة الدولية، ورزان سلمان، مراسلة آولى لقطاع الاقتصاد والحكومة في CNN الاقتصادية.

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