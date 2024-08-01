الشارقة، تصحب الكتب القرّاء في رحلات خيالية إلى دول العالم، حيث يبحرون في ثقافات العالم المختلفة، لكنها هذا الصيف تتيح لهم فرصة السفر إلى تلك الدول في حملة "صيفك رواية" التي أطلقتها دار "روايات" التابعة لـ"مجموعة كلمات"، برعاية "طيران الإمارات" على مدار أربعة أسابيع، مخصصةً كتابًا واحدًا من إصداراتها للقراءة في كل أسبوع من أسابيع الحملة التي تستمر حتى 25 أغسطس.

توفّر الحملة للقرّاء فرصةَ الفوز بتذاكر سفر من "طيران الإمارات" إلى دوَل مؤلّفي الكتب الأربعة، إذ يتعين على القراء تقديم مراجعات وعروض تقديمية عنها، ومشاركة هذه المراجعات مع حسابات دار "روايات" على مواقع التواصل الاجتماعي، مع تسجيل ونشر فيديو يلخّص فيه المشارك الكتاب الذي قرأه، حيث ستشرفُ لجنةٌ متخصّصة على تقييم المراجعات والعروض، واختيار الفائزين والإعلان عن أسمائهم في ختام الحملة.

مجتمع المعرفة

تعكس الحملة إيمان دار "روايات" بأهمية القراءة وتشجيع أفراد المجتمع على الاستفادة من الإجازة الصيفيّة في التعلم والمطالعة والكتابة والاستمتاع بالقراءة، وترسيخ أثرها الإيجابي لدى القرّاء، والتزامها الراسخ بتعزيز النشر والترجمة، تماشيًا مع رؤية إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة التي تسعى إلى بناء مجتمع معرفيٍّ واعٍ وقادرٍ على التواصل والحوار مع الثقافات العالمية.

وتدعم طيران الإمارات مبادرة روايات للعام الثاني، بما ينسجم مع التزام الناقلة بتعزيز التواصل مع المجتمع المحلي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبناء جسور التفاهم بين الثقافات في جميع أنحاء العالم.

"مدن داخلية"

تفتح الحملةُ باب التنافس للفوز بتذكرتي سفر إلى البحرين، بتقديم القرّاء مراجعةً لكتاب "مدن داخلية" للكاتبة البحرينية غدير الخنيزي التي تروي فيه سيرتها الأدبية في أروقة المنامة وباريس ومينيابوليس، وتتعمق في دلالات مصطلح "الفلانور" وعبور الفضاءات الحضرية وتأمل التصاميم المعمارية، وانعكاساتها على النفس والهوية واستكشاف الذات.

"رسائل سوريا وفلسطين"

يتنافس القرّاء للفوز بتذكرتين إلى تركيا، بعد تقديم مراجعة لكتاب "رسائل سوريا وفلسطين"، للكاتب التركي يوسف أكشورا، الكتاب الذي يحوي 30 رسالةً وثقها خلال زيارته إلى سوريا ولبنان وفلسطين في عام 1913، ووصف فيها ما رآه وعايشه وجربه في تلك البلدان ومدارسها وجامعاتها وحياة الناس فيها بمختلف دياناتهم وتوجهاتهم، بأسلوبٍ أدبيٍّ فريدٍ يجسّد جماليات أدب الرحلات.

"هيبة الجمال"

أمّا مراجعو كتاب "هيبة الجمال" للكاتبة بييداد بونيت، فيتنافسون للفوز بتذكرتي سفر إلى إسبانيا، إذ يتناول الكتاب قصة حياة الفتاة فابيولا التي لم تلبِّ معايير الجمال الأسرية والمجتمعية بسبب رأسها المفلطح وجسدها الهزيل، ويعيشون صراعها الدائم مع صورتها الذاتية والمقاييس الجمالية والشعور بالدونية، والأثر الذي تركه هذا الصراع الداخلي على طفولتها وحياتها وعلاقاتها الأسرية والمدرسية والمجتمعية.

"المجموعات القصصية: كلاريس ليسبكتور"

أمّا مراجعو كتاب "المجموعات القصصية" للقاصة والروائية البرازيلية كلاريس ليسبكتور فسيحظون بفرصة للفوز بتذكرتي سفر إلى البرازيل. يشمل هذا الكتاب المجموعات القصصية السّت التي كتبتها المؤلفة منذ بداية الستينيّات حتى منتصف السبعينيّات، وهي: "روابط عائليّة" بترجمة مارك جمال، و"الفيلق الأجنبيّ"، و"سعادة سريَّة"، و"أين كنتُ ليلاً"، و"درب آلام الجسد" و"رؤية البهاء" بترجمة سعيد بنعبد الواحد.

4 حقائب كتب تقدمها "روايات" في كلّ أسبوع

إلى جانب تذاكر السفر إلى تلك الدول في ختام حملة "صيفك رواية"، تقدّم "روايات" جوائز أسبوعية للمشاركين في المراجعات والعروض التقديمية وتقييمات القراءة للكتب الأربعة، وذلك عن طريق الإجابة عن الأسئلة التي تطرحها "روايات" أسبوعيًّا على حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي، وتشمل تلك الجوائز 4 حقائب تحوي كتبًا مميّزة من إصداراتها لأربعة فائزين سيُعلن عن أسمائهم أسبوعيًّا على حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، في خطوة تهدف إلى تعزيز ثقافة القراءة خلال فترة إجازات الصيف، وتكريم القرّاء وإثراء مكتباتهم بأحدث إصدارات دار "روايات".

يٌشار إلى أن "روايات" أطلقت حملة "صيفك رواية"، الأولى من نوعها على صعيد المنطقة، في يوليو 2022، بالتعاون مع "طيران الإمارات"، وحصل خلالها ستة فائزين ممن قدموا مراجعات متميزة لكتاب "لا تبك أيها الطفل"، للكاتب نغوغي وا ثيونغو، على تذكرة طيران الى كينيا، و"أشعار آدم زاغايافسكي" للكاتب آدام زاغايَفْسْكي، إلى بولندا، و"المتاهة" للكاتب برهان سونميز، إلى تركيا، و"دكتور كلاس" للكاتب يلمار سودربيري، إلى السويد، و"باريس الأورفية"، للكاتب هنري كول، إلى فرنسا، و"لو كان لشارع بيل أن يتكلم"، للكاتب جيمس بالدوين، إلى الولايات المتحدة.

تتوافر المزيد من المعلومات عن الحملة وشروط المشاركة فيها على حسابات "روايات" الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي. كما تدعو الجمهور إلى زيارة حسابها على إنستغرام @rewayatreads للحصول على أحدث المستجدات والمزيد من التفاصيل.

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