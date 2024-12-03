المنامة، البحرين (نوفمبر 2024)– اختتم سيتي سكيب البحرين، المعرض والمؤتمر الإقليمي المرتقب المتخصص في القطاع العقاري في المملكة، فعالياته بنجاح غير مسبوق، حيث استقطب رقميًا قياسيًا يزيد عن 10,000 زائر من جميع أنحاء البحرين ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. شهد الحدث العقاري الهام عرض أكثر من 50 مشروعًا عقاريًا ضخمًا، بقيمة بلغت مليارات الدولارات الأمريكية، الأمر الذي يلقي الضوء على ازدهار القطاع العقاري في البحرين، وقدرته على جذب اهتمام وثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين. بالإضافة إلى ذلك، سجل المعرض مبيعات بقيمة 341 مليون دينار بحريني، مؤكدًا على المكانة الراسخة للبحرين كمركز للاستثمار والتطوير العقاري .

وفي إطار فعاليات معرض سيتي سكيب البحرين 2024، أقيم المؤتمر المرتقب لهذا العام حول موضوع "ابتكر، ارتقي، ازدهر- مقومات العيش في قلب رؤية البحرين". وقد نجح في جمع أكثر من 400 مشارك، وما يزيد عن 25 خبيرًا محليًا وإقليميًا ودوليًا مرموقًا تحت سقف واحد. بدأ المؤتمر بكلمة ترحيبية من إنفورما ماركتس، معلنة عن انطلاق الحوارات والنقاشات العميقة مع تعزيز فرص التواصل بين الحاضرين.

وفي إشارة واضحة لالتزام المعرض برعاية المواهب الشابة وصقل مهاراتهم، شهد سيتي سكيب البحرين 2024 مسابقة "معماريو الغد"، والتي دعت الطلاب إلى استعراض رؤياهم المبتكرة لتحسين مستويات المعيشة في البحرين من خلال مساحات وبنى تحتية مصممة بعناية فائقة. وقد أتيح للزوار فرصة الإطلاع على الأعمال المبتكرة التي عُرضت طول فترة إقامة المعرض، والتي ألقت الضوء على المواهب الفريدة للأجيال الجديدة من المعماريين في البحرين. وتولت لجنة التحكيم الموقرة مراجعة النماذج والملصقات، لتعلن بعدها عن فوز ثلاثة مشاريع. حصل على المركز الأول والثاني على التوالي كل من جوفيان ألبا وحسين هاني من جامعة البحرين، بينما فازت آمنة راشد صباح آل خليفة وتيا فادي الخطيب من الجامعة الملكية للبنات على المركز الثالث. وقد أبرزت تصميمات الطلاب الإمكانيات الإبداعية المميزة لمعماريي الغد في البحرين.

ويواصل سيتي سكيب البحرين تعزيز مكانته كمنصة رائدة للمشاريع الراقية في المنطقة، موفرًا تجربة استثنائية، تجمع المتخصصين والمستثمرين وقادة المستقبل في القطاع العقاري.

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