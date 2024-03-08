الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة "سلام"، الحائزة على لقب أسرع العلامات التجارية نمواً وأكثرها ابتكاراً في قطاع الاتصالات بالمملكة العربية السعودية وذلك ضمن جوائز جلوبال براندز 2023، عن توقيعها 31 اتفاقية في مؤتمر "ليب 2024"، والتي تهدف من خلالها إلى تعميق علاقاتها مع الشركاء الحاليين واستكشاف آفاق جديدة وبما يعكس التزامها الراسخ ببناء مستقبل مبتكر وشامل.

وفي مؤتمر "ليب" هذا العام، خطفت "سلام" الأضواء من خلال الإعلان عن شراكات جديدة تغطي كامل النطاق الرقمي، بدءاً من تحولات الشبكة المتطورة ووصولاً إلى حلول التجارة الإلكترونية الرائدة، وتحليلات البيانات الضخمة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وغيرها الكثير. وكان الرئيس التنفيذي المهندس أحمد العنقري يرافقه قادة القطاعات المختلفة في الشركة حاضرون في جناح الشركة لتوقيع الاتفاقيات التي تكرس مكانة "سلام" كلاعب رئيسي في المنظومة الرقمية الحيوية للمملكة.

وقال المهندس أحمد العنقري بهذا الصدد: "نؤمن في شركة ’سلام‘ أنه لا حدود للابتكار، ويرتكز نجاحنا بالدرجة الأولى على شراكاتنا لأننا مع شُركائنا المميزين يمكننا بناء مستقبل يمكّن الجميع دون استثناء من التمتّع بخدمات اتصال نوعية. وأردنا أن نُسهم في تحقيق رؤية 2030 التي يعتبر فيها التحول الرقمي للحكومة السعودية جزءاً لا يتجزأ من الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها المملكة بهدف تمكين وتسريع التحول الاجتماعي بكفاءة وفعالية. وسنحرص عبر هذه الاتفاقيات إلى المساهمة في دفع عجلة التقدم النوعي داخل وخارج المملكة ".

استقطب "ليب 2024" أكثر من 450 شركة ناشئة، وما يزيد على 1,000 متحدث، و170,000 عارض من مختلف دول العالم. وأقيم الحدث البارز والمعروف باسم "دافوس الرقمي" في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في الفترة من 4-7 مارس 2024.

ووفر جناح "سلام" تجربة غامرة أخذت الزوار في رحلة تخيلية لمستقبل تتمحور التكنولوجيا فيه حول احتياجات الإنسان وأهداف الأعمال، حيث عرضت سلام خطتها الاستراتيجية لمملكة متطورة رقمياً عبر حلول الاتصال، وأمن المعلومات، وإدارة السحابة، والتقنيات الناشئة.

هذا واستقبلت شركة "سلام" الزوار والشركاء من جميع أنحاء العالم في جناحها بمؤتمر "ليب 2024"، حيث تم الكشف عن مستقبل التحول الرقمي.

نبذة حول سلام:

تعتبر "سلام" شركة رائدة في قطاع الاتصالات في المملكة العربية السعودية، وتمتلك سمعة مرموقة بفضل حلولها المبتكرة ومساهماتها الرئيسية في دعم مسيرة التحول الرقمي للمملكة. وقد حازت مؤخراً على لقب أكثر علامة تجارية ابتكاراً بالمملكة العربية السعودية في قطاع الاتصالات للعام 2023. كما تلتزم "سلام" بتزويد العملاء بأفضل الحلول في مجالات الاتصال، وأمن المعلومات، والخدمات السحابية، وخدمات التكنولوجيا الناشئة وتصميم منظومة اتصال سلسلة تعزز ترابط الأفراد والشركات في ظل مشهد رقمي متغير باستمرار.

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