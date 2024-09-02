ينطلق مؤتمر بورتفوليو ايجيبت Portfolio Egypt 2024 في نسخته السابعة تحت عنوان "البورصات العربية.. تنافس أم تكامل" في 30 سبتمبر الجاري، والذي تنظمه شركة "المال جي تي ام" بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية واتحاد أسواق المال العربية والبورصة المصرية.

وتشهد النسخة السابعة من المؤتمر الذي يقام في فندق نايل ريتزكارلتون –القاهرة، مشاركة متميزة من رؤساء بورصات قطر والأردن وأبوظبي، ويساهم في جلسته الافتتاحية كل من السيد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والأستاذ أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، والأستاذ رامي الدكاني، الأمين العام لاتحاد أسواق المال العربية.

وتشهد فعاليات المؤتمر إطلالة مميزة على قطاع أخذت أهميته في الازدياد يومًا بعد الآخر، خاصة عقب تفعيله في مصر مؤخرًا وهو سوق شهادات الكربون.

ويتضمن المؤتمر عدة جلسات تغطي مجالات متنوعة تضم سوق المال وفرص التكامل بين أسواق المال العربية بجانب ملف المنتجات والأدوات المطلوبة في البورصات، بالإضافة إلى سُبل تحفيز الاستثمارات في شهادات الكربون، ومناقشات قوية حول حول أسواق الدين كونها عنصرًا رئيسيًا في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ودعت شركة المال جي تي إم جميع المهتمين بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية للمشاركة في هذا الحدث المميز والتقدم للتسجيل عبر موقع المال جي تي إم. حيث سيوفر المؤتمر فرصةً استثنائية للتعرف على أحدث المستجدات في أسواق المال العربية والتواصل مع نخبة من القادة والخبراء في هذا المجال.

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