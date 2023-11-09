تمّ تمديد موعد قبول الترشيحات للجائزة في أعقاب الاستجابة الساحقة وتلقّي أكثر من 40 ألف ترشيح من أكثر من 130 دولة.

يمكن للممرضين والممرضات من جميع أنحاء العالم تقديم ترشيحاتهم عبر الموقع الالكتروني التالي: www.asterguardians.com

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت جوائز "أستر جارديانز جلوبال نيرسينج"، وهي إحدى المبادرات المرموقة التي تنظمها شركة "أستر دي إم للرعاية الصحية"، عن تمديد الموعد النهائي لتقديم طلبات الترشيح لنسخة عام 2024 من الجوائز إلى 15 ديسمبر 2023 المقبل. نظراً للاستجابة الساحقة لما يزيد عن 40 ألف ممرض وممرضة من أكثر من 130 دولة، تقترب جوائز "أستر" من تسجيل عدد طلبات ترشيح يوازي العام الماضي خلال الأسابيع القليلة الأولى فقط من فتح باب الترشح. ويمكن للممرضين والممرضات من جميع أنحاء العالم تقديم ترشيحاتهم من خلال المنصة المخصّصة لهذا الغرض عبر الموقع الالكتروني التالي: www.asterguardians.com.

تُقام النسخة الثالثة من الجوائز في بنجالور بالهند بهدف تسليط الضوء على نظام الرعاية الصحية النشط ومتسارع التطور في الهند بما يتماشى مع رؤية رئيس الوزراء ناريندرا مودي تحت شعار "أرض واحدة، صحة واحدة". وكانت الممرضة مارغريت هيلين شيبرد من المملكة المتحدة قد حصدت الجائزة التي قُدّمت خلال النسخة الثانية من الجوائز التي أُقيمت في لندن في مايو من عام 2023، بالتزامن مع اليوم العالمي للتمريض.

وفي معرض تعليقه على الأمر، قال الدكتور أزاد موبين، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والمدير الإداري لشركة "أستر دي إم للرعاية الصحية": "إن الممرضين والممرضات هم الأبطال الصامتون الحقيقيون في نظام الرعاية الصحية، وهم يبرهنون عن شغف منقطع النظير والتزام راسخ تجاه مرضاهم، وبالتالي، فإن جوائز "أستر جارديانز جلوبال نيرسينج" تمثّل انعكاساً لجهودنا المتواضعة لتقدير وتكريم وتمكين هذه الطواقم المتفانية التي تتولى خدمة المرضى بشكل دؤوب والارتقاء بالقضية النبيلة التي يضطلع بها قطاع الرعاية الصحية. نحن سعداء للغاية ومتأثرون بشدة لرؤية نسبة المشاركة الساحقة والحماسية من الممرضين والممرضات من جميع أنحاء العالم في هذه المبادرة."

تجدر الإشارة إلى أن الممرضين والممرضات من مختلف المناطق حول العالم، بما في ذلك الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأمريكا وأوروبا، قد بدأوا بتقديم الترشيحات للمشاركة في جوائز "أستر جارديانز جلوبال نيرسينج" للعام 2024.

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لمحة عن "أستر دي إم للرعاية الصحية"

تُعدّ "أستر دي إم للرعاية الصحية" المحدودة، واحدة من أكبر مزودي خدمات الرعاية الصحية الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي والهند. وبفضل تركيزنا المتجذر حول التميّز السريري، نُعتبر إحدى الجهات القليلة في العالم التي تتمتع بحضور راسخ عبر خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والثالثية والرباعية من خلال 30 مستشفى و121 عيادة و459 صيدلية* و19 مختبراً و140 مركزاً متخصصاً في رعاية المرضى في سبع دول، ومنها الهند.