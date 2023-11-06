برئاسة سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني

الاجتماع ناقش البرامج الأكاديمية للجامعة ومراكزها البحثية وخطة العمل

الدوحة، ترأست سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر، ورئيس مجلس أمناء جامعة حمد بن خليفة، الاجتماع الأول لمجلس أمناء الجامعة عن العام الأكاديمي 2024/2023.

ناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومهام اللجان التنفيذية والأكاديمية والمراجعة والتدقيق، حيث ستقوم هذه اللجان برفع مقترحاتها لمجلس أمناء جامعة حمد بن خليفة لضمان أفضل أداء لكليات ومعاهد الجامعة.

كما ناقش خطة العمل الشاملة، وتحديد وسائل جديدة للتوسع في البرامج الأكاديمية متعددة التخصصات وإمكانية استحداث برامج جديدة بناء على القدرات البحثية والعلمية الوطنية التي تزخر بها الجامعة.

واستعرض مجلس الأمناء الإطار العام للبرامج الأكاديمية وشهادات الدراسات العليا التي تقدمها الجامعة، كما ناقش تحديث استراتيجيات المراكز والمعاهد البحثية التابعة لها لمواكبة التحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه دولة قطر بشكل خاص، ودول العالم بشكل عام، والتي تتمثل في معهد قطر لبحوث الطب الحيوي، ومعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، ومعهد قطر لبحوث الحوسبة.

وخلال الاجتماع تمت الموافقة على البدء في طرح عدد من البرامج من العام الأكاديمي القادم في كليات الجامعة منها برنامج ماجستير في الإرشاد النفسي في الدراسات الإسلامية بكلية الدراسات الإسلامية وبرنامج الماجستير والدكتوراه في علم النفس البيولوجي وعلم الأعصاب بكلية الصحة وعلوم الحياة.

كما وافق المجلس على مشروع A-Sense: (مركز استشعار التوحد) وهو مركز عالمي يهدف إلى المساهمة في تعزيز التكنولوجيا المبتكرة في مجال تقييم التوحد والتدخل فيه وذلك من خلال الأبحاث متعددة التخصصات في مجالات الحوسبة والطب والتعليم، يهدف المركز إلى تقديم تقنيات مؤثرة لدعم الأطفال المصابين بالتوحد وأسرهم.

وتسعى جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر، إلى تمكين الطلاب وتعزيز مهارات الخريجين لتطوير قدراتهم المهنية والشخصية، من خلال توفير فرص تعليمية واجتماعية متنوعة ومتعددة التخصصات، ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الالكتروني للجامعة:hbku.edu.qa

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نبذة عن جامعة حمد بن خليفة:

ابتكار يصنع الغد

تأسست جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، عام 2010 كجامعة بحثية؛ لتساهم في تطوير دولة قطر والمنطقة بأسرها، فضلًا عن تدعيم مركزها وتأثيرها العالمي. ومن خلال موقعها في المدينة التعليمية، تلتزم جامعة حمد بن خليفة ببناء القدرات البشرية وتعزيزها، عبر التجارب الأكاديمية الثرية والمناهج المبتكرة والشراكات الفريدة. وتقدم الجامعة مجموعة من البرامج الأكاديمية متعددة التخصصات في المرحلة الجامعية وفي الدراسات العليا من خلال كلياتها، كما تُوفر الجامعة فرصًا فريدة في مجالي البحوث والمعرفة من خلال معاهدها ومراكزها البحثية. للمزيد من المعلومات عن جامعة حمد بن خليفة، يُرجى زيارة: www.hbku.edu.qa