نجلاء المدفع: المسابقة تجسد أهدافنا الرامية لتوفير بيئة تساعد على ازدهار الأفكار و فرص لتحقيق المشاريع الناشئة وتعزيز تقدم المشهد الريادي

الشارقة: أعلن "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2024" عن تفاصيل مسابقة "عرض الشركات الناشئة"، التي تقام خلال المهرجان يومي 3 و4 فبراير في "مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار" بالشارقة، والتي تشكل حدثاً محورياً يهدف إلى دعم وتشجيع الروح الريادية بين حضور المهرجان من مؤسسي الشركات الناشئة، لا سيما الشباب.

وتشهد المسابقة تنافس 12 رائد أعمال للفوز بالجوائز التي يبلغ مجموعها 200 ألف درهم ضمن أربع مسارات تشمل "السياحة" و"الاقتصاد الإبداعي" و"الأثر المجتمعي" و"التكنولوجيا"، بواقع 50 ألف درهم للفائز في كل مسار، مجسدة واحداً من أهداف المهرجان، الذي ينظمه "مركز الشارقة لريادة الأعمال" (شراع)، الرامية لتمكين الجيل القادم من صناع التغيير.

وحول الإعلان عن تفاصيل المسابقة، قالت نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع): "مع الاستعداد لإطلاق مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2024، تواصل مسابقة عروض الشركات الناشئة المساهمة في دعم قطاع ريادة الأعمال، حيث تشكّل المسابقة محفزاً للابتكار ضمن منظومة (شراع)، مجسدة روح التعاون والتعلم والنمو، وأهدافنا الرامية لتوفير بيئة تساعد على ازدهار الأفكار، وفرص لتحقيق المشاريع الناشئة وتعزيز تقدم المشهد الريادي".

دعم رواد الأعمال في مجموعة متنوعة من الصناعات

وتوفر المسابقة للشركات الناشئة المشاركة فرصة تقديم خططها، وترك بصمتها على المستثمرين والجمهور ولجنة التحكيم التي تضم نخبة من الخبراء، متيحة للفائز في كل مسار الحصول على منحة قدرها 50 ألف درهم، بدعم من الرعاة الملتزمين بتعزيز الابتكار والتميز في قطاعاتهم.

"مسار السياحة" برعاية "هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة"

تم تصميم "مسار السياحة" برعاية "هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة" للارتقاء بالقطاع السياحي، وتوفير منصة لانطلاق لشركات الناشئة التي تقدم حلولاً مبتكرة في قطاع السفر والضيافة.

"مسار الاقتصاد الإبداعي" برعاية "مدينة الشارقة للإعلام" (شمس)

يركز "مسار الاقتصاد الإبداعي"، برعاية "مدينة الشارقة للإعلام" (شمس)، على أهمية الإبداع في الأعمال، ويؤكد على التأثير الاقتصادي للمؤسسات والشركات الإبداعية.

"مسار التأثير المجتمعي" برعاية "مجلس سيدات أعمال الشارقة"

يأتي "مسار التأثير المجتمعي" برعاية "مجلس سيدات أعمال الشارقة"، ويؤكد على التنوع والتمكين، متيحاً لرائدات الأعمال في مجال الاستدامة والتأثير الاجتماعي والتعليم فرصة عرض أفكار شركاتهن الناشئة.

"مسار التكنولوجيا" برعاية "إعمار"

يحظى "مسار التكنولوجيا" برعاية "إعمار"، وتم تصميمه للشركات الناشئة المتخصصة بالابتكار التكنولوجي، موفراً لها منصة لعرض الأفكار الإبداعية في هذه الصناعة التي تشهد نمواً متسارعاً.

وينظم "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال"، الذي يعد أكبر فعاليات منظومة الأعمال في المنطقة، الدورة الأكبر في تاريخه هذا العام، ضمن تسع مساحات تعكس محاوره الأربعة الرئيسة وهي "التأثير" و"المؤسسين" و"المجتمع" و"الإبداع"، حيث يجمع المهرجان المؤسسين والمستثمرين وقادة صناعة الأعمال، ويتيح لهم فرص التواصل والتعلم والتعاون والمساهمة في تشكيل مستقبل منظومة الأعمال المحلية.

ويدعو "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2024" جميع رواد الأعمال والمستثمرين للاستفادة من الفرصة الفريدة التي يقدمها، والانضمام إلى فعالياته والمشاركة في رحلة الابتكار والتعاون، ولمزيد من المعلومات والتسجيل في مسابقة عرض الشركات الناشئة، يرجى زيارة الرابط التالي: https://sharjahef.com/apply.

#بياناتحكومية

-انتهى-