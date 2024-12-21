استقطب الحدث على مدار أربعة أيام أكثر من 20 ألفاً من القادة والرواد والخبراء والمديرين التنفيذيين وصناع السياسات، ومن بينهم رؤساء مجالس إدارة ورؤساء تنفيذيون ومديرو عمليات ومديرون عامون ورؤساء شركات إقليمية، وغيرهم من المسؤولين رفيعي المستوى من أبرز الشركات المالية العالمية.

توقيع 44 مذكرة تفاهم خلال الحدث، من بينها 16 اتفاقية بارزة شملت أبوظبي العالمي ( ADGM ) وأكاديمية أبوظبي العالمي ( ADGM Academy ) مع مجموعة من أبرز المؤسسات المالية المحلية والإقليمية والعالمية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتم أسبوع أبوظبي المالي فعاليات دورته الثالثة بنجاح في 12 ديسمبر 2024، مسجلاً إنجازاً جديداً نحو ترسيخ مكانته ضمن أهم المحافل المالية على مستوى العالم. وتحت رعاية سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وبتنظيم من أبوظبي العالمي (ADGM) بالتعاون مع "القابضة" (ADQ) كشريك رئيسي، استقطب أسبوع أبوظبي المالي 2024 أكثر من 20 ألفاً من الرواد والقادة والمديرين التنفيذيين والخبراء في القطاع المالي العالمي.

واستكشف أسبوع أبوظبي المالي الذي أقيم هذا العام تحت شعار "أهلاً بكم في عاصمة رأس المال" مختلف أوجه وجوانب رأس المال، بما في ذلك رأس المالي الاقتصادي والبشري والثقافي والبيئي والتكنولوجي. وتميز الحدث بأجندة فعاليات غنية وحافلة، حيث شهد استضافة أكثر من 350 عرضاً وجلسة نقاشية بارزة ضمن أكثر من 60 حدثاً ومؤتمراً استراتيجياً ساهمت في صياغة مشهد القطاع المالي. وقدّم الحدث سلسلة من المؤتمرات والفعاليات الجديدة مثل منتدى يو بي إس للاستثمار، وقمة التمويل الإسلامي، وقمة سبيرز: منتدى الثروات الخاصة، ومؤتمر أسواق رأس المال في أبوظبي، ما أضاف رؤىً ووجهات نظر جديدة لمشهد المال والأعمال العالمي. علاوة على ذلك، شكلت دورة العام 2024 من أسبوع أبوظبي المالي منصة مثالية للاحتفاء بالذكرى الأربعين لتدشين العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات والصين، حيث استضاف النسخة الافتتاحية الخاصة من منتدى الاستثمار الإماراتي الصيني بالتعاون مع بنك إتش إس بي سي.

وبهذه المناسبة، قال معالي أحمد جاسم الزعابي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي (ADGM) رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي: "يشكل أسبوع أبوظبي المالي منصة بارزة ومؤثرة تستقطب أهم رواد وقادة المال والأعمال الدوليين للتواصل وتبادل الرؤى والأفكار واستكشاف آفاق مستقبل رأس المال. وبعدما رسخت أبوظبي مكانتها الرائدة كعاصمة رأس المال، تقود العاصمة اليوم الحوار المستقبلي حول التحولات الاقتصادية والتكنولوجية والاستدامة، وهي الجوانب الأساسية التي سترسم مشهد التمويلات العالمية خلال العقد المقبل. وانطلاقاً من النجاح الاستثنائي الذي حققه أسبوع أبوظبي المالي هذا العام، والذي شكل شهادة ساطعة على ثقة المجتمع المالي الدولي في مدينتنا، سنواصل جهودنا الدؤوبة والتزامنا بدفع الابتكار وبناء الشراكات لصياغة مستقبل القطاع المالي".

مشاركات رفيعة المستوى وجلسات نقاشية استراتيجية

استضاف أسبوع أبوظبي المالي 2024 أكثر من 600 متحدث من أهم الشخصيات البارزة والمؤثرة، من بينهم ممثلون عن أهم المؤسسات المالية الرائدة في العالم، حيث شاركوا رؤى وخبرات عميقة حول مجمل التحولات الاقتصادية العالمية. وحضر حفل الافتتاح كوكبة من القيادات الاقتصادية في إمارة أبوظبي بجانب قائمة من كبار قادة المال والأعمال من أكثر من 172 دولة. وركزت فعاليات اليوم الأول على اقتصاد الصقر في أبوظبي، مسلطةً الضوء على نمو مكانة المدينة بوصفها "عاصمة رأس المال".

وتضمنت الدورة الثانية من منتدى أبوظبي الاقتصادي مناقشات عميقة تطرقت إلى المشهد الحالي والآفاق المستقبلية لـ "اقتصاد الصقر"، حيث اجتمع كبار القادة من حكومة أبوظبي مع شخصيات بارزة من المؤسسات الخاصة من مختلف القطاعات الرئيسية. وتخلل الحدث كلمات بارزة من رؤساء الشركات والمسؤولين التنفيذيين في "بلاك روك" ومجموعة "يو بي إس" و"بي جي آي أم" و"بريدج ووتر أسوشيتس" و"إتش إس بي سي" و"القابضة" (ADQ) ومبادلة و"مورجان ستانلي" و"سيتي جروب " و"بي إن واي" و"لونيت" و"تو بوينت زيرو" وبنك أبوظبي الأول و"بيور هيلث" و"جي كيو جي بارتنرز" والدار العقارية.

وجمعت الدورة الثالثة من مؤتمر "أسيت أبوظبي" أهم شركات إدارة الأصول ومديري الأصول والمؤسسات المصرفية الاستثمارية ومشاريع رأس المال الاستثماري وشركات الأسهم الخاصة والمكاتب العائلية وغيرهم من جهات الاستثمار المؤسسي، بمحافظ أصول تزيد قيمتها عن 42.5 تريليون دولار، لمشاركة رؤيتهم وخبراتهم وتوفير معطيات مهمة حول عدد من أكبر صناديق التحوط في العالم.

واختتمت الدورة السابعة من ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام فعاليات أسبوع أبوظبي المالي 2024 مع تسليط الضوء على التمويل المستدام وجهود العمل المناخي. واستضاف أبوظبي العالمي (ADGM) الحدث بالشراكة مع المركز العالمي لتمويل المناخ وبنك "إتش إس بي سي" و"سمارت إنيرجي"، حيث شهد جملة من الحوارات الاستراتيجية رفيعة المستوى حول جهود تحقيق مستهدفات دولة الإمارات للحياد المناخي، ومساعي حشد التمويلات لدعم العمل المناخي حول العالم، ودور الذكاء الاصطناعي في مواجهة تحديات الاستدامة. كما شهد ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام انضمام 44 جهة جديدة للتوقيع على إعلان أبوظبي للتمويل المستدام، وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للجهات الموقعة إلى 160 جهة يجمعها التزام مشترك بتعزيز الاستدامة عبر قطاعات إدارة الأصول، وتكنولوجيا المناخ، والطاقة المتجددة والأمن الغذائي وإدارة النفايات وغيرها، إلى جانب العمل معاً على تعزيز التعاون والابتكار بالشراكة مع أبوظبي العالمي (ADGM).

الاحتفاء بأهمية "المرونة" في مؤتمر ريزولف

جمعت الدورة الثالثة من مؤتمر ريزولف والتي أقيمت تحت شعار "المرونة"، كوكبة من القادة الدوليين لمشاركة رؤيتهم وخبراتهم حول أهمية المرونة في تحقيق النجاح للشركات والعملاء على حد سواء. وتم تنظيم الحدث من قبل أبوظبي العالمي (ADGM) بالتعاون مع وزارة العدل ودائرة القضاء في أبوظبي ومركز أبوظبي الدولي للتحكيم، وترأس المؤتمر معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل حيث شارك كمتحدث رئيسي في الحدث.

مؤتمر فينتك أبوظبي: نهج عنوانه الابتكار

نجح مؤتمر فينتك أبوظبي في نسخته الثامنة في ترسيخ مكانته ضمن أكبر محافل التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط. وركز الحدث على قطاعات حيوية مثل المدفوعات والأصول الرقمية والأمن الرقمي والائتمان، وشهد مشاركات مسهبة لأهم قادة الفكر العالميين، مثل اللورد ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء السابق للمملكة المتحدة، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود.

كما شهد مؤتمر فينتك أبوظبي العديد من الفعاليات البارزة مثل قمة التمويل الإسلامي وجلسة لقاء حواري حول تقنية السجلات الموزعة للمؤسسات ومنتدى أبوظبي للذكاء الاصطناعي ومنتدى بلوكتشين أبوظبي ومنتدى "ريسك 4.0".

شراكات ومذكرات تفاهم استراتيجية

شهد أسبوع أبوظبي المالي 2024 توقيع أكثر من 44 مذكرة تفاهم، ما عزز دوره المحوري كمنصة بارزة لبناء الشراكات الاستراتيجية. وتضمنت مذكرات التفاهم اتفاقيات بارزة بين أبوظبي العالمي (ADGM) ومركز إسطنبول المالي، ومكتب خدمات شارع بكين المالي وبوليجون، وبالو ألتو نتوركس، وهيئة المساهمات المجتمعية - معاً. كما وقعت أكاديمية أبوظبي العالمي (ADGM Academy) سبع مذكرات تفاهم مع جهات بارزة، وهي مجلس أعمال شباب أبوظبي ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وراي داليو وصندوق الوطن وستاندرد تشارترد وVisa ومعهد إدارة الثروات.

تطلعات مستقبلية

يواصل أسبوع أبوظبي المالي تحقيق الإنجازات والمضي قدماً نحو المزيد من النجاح والنمو، وقد أضاءت دورة هذا العام على المكانة الريادية التي تشغلها أبوظبي كوجهة مفضلة وقوة مالية عالمية بارزة مع استمرار صعود اقتصاد الصقر في غمار كل التحولات الاقتصادية حول العالم. محافظاُ على استمراريته ونجاحاته من المقرر أن تنعقد فعاليات أسبوع أبوظبي المالي 2025 في الفترة من 8 إلى 11 ديسمبر 2025، ليشكل محطة إضافية نحو المزيد من التعاون في القطاع المالي.

نبذة عن أبوظبي العالمي (ADGM)

أبوظبي العالمي (ADGM)، هو المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة. منذ افتتاحه في 21 أكتوبر 2015 ساهم أبوظبي العالمي (ADGM) في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد ومقر متميز لممارسة الأعمال، كما يشكل حلقة وصلٍ إستراتيجية بين الاقتصادات المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وكافة أنحاء العالم.

يتولى أبوظبي العالمي (ADGM) مهمة حوكمة جزيرة الماريه وجزيرة الريم بأكملهما اللتين تشملان المنطقة المالية الحرة لإمارة أبوظبي، ويعمل أبوظبي العالمي (ADGM) ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على التطبيق المباشر للقانون العام الإنجليزي.

صُنّف أبوظبي العالمي (ADGM) كواحد من أبرز المراكز المالية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث يوفر بيئة عمل متطورة وشاملة للمؤسسات المالية وغير المالية العالمية، تساعد على النمو وتمتاز بالمرونة وتبعث نحو التفاؤل.

ويتيح أبوظبي العالمي (ADGM) لكافة الكيانات العاملة ضمن نطاقه الاستفادة من خصائص الشمول، والتطور، والتنوع بين أبوظبي العالمي (ADGM) والأسواق العالمية الأخرى.

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