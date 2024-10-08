أبوظبي - أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، اليوم، عن إدراج 13 منتدىً متنوع يسلط الضوء على أثر الروبوتات في مختلف القطاعات، ضمن فعاليات النسخة الــــــ 36 من المؤتمر الدولي حول للروبوتات والأنظمة الذكية (آيروس 2024) في أبوظبي، الحدث العالمي الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تبدأ فعاليات آيروس 2024 في 14 أكتوبر وتنتهي في 18 أكتوبر 2024 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، تحت شعار "روبوتات للتطوير المستدام"، حيث يجمع آلافًا من الباحثين والأكاديميين والشركات الكبرى الرائدة والمتخصصين في هذا القطاع من جميع أنحاء العالم. تستمر المنتديات الـ 13 لمدة أربعة أيام وستغطي التطور السريع لتكنولوجيات الروبوتات وأهميتها لصانعي السياسات وأثرها الاجتماعي والاقتصادي ودور التمثيلات الافتراضية المتعددة للنظام الذكي والتعايش بين الإنسان والروبوت والفرص المتاحة للقطاعات الصناعية ومستقبل الروبوتات.

من جانبه، قال الدكتور جورج دياس، الرئيس العام لنسخة عام 2024 من مؤتمر آيروس: "يضم مؤتمر آيروس هذا العام 13 منتدىً تتطرق للعديد من مجالات الحياة التي يتزايد اعتمادها على الرقمنة، حيث تشمل التطوير المستدام والتمويل الحكومي والتعايش بين الإنسان والروبوت. وتوفر هذه المنتديات منصة للخبراء لمشاركة وجهات نظرهم حول دور الروبوتات في المستقبل، كما سيقدّم الباحثون والأكاديميون من خلالها رؤيتهم حول التقدّم في هذا المجال. وقد تم تصميم كل منتدىً لتسليط الضوء على التطورات الأخيرة ولتوفير دافعٍ يوجّه مسار التطورات المستقبلية في هذا المجال العلمي الأساسي، والتي سيكون لها أثر اجتماعي واقتصادي وفكري شامل".

يركز المنتدى الأول على موضوع "روبوتات للاستدامة والروبوتات المستدامة"، حيث سيقام في 15 أكتوبر وسيشارك فيه خبراء بارزون ويشمل عرضًا تقديميًا حول قدرة الروبوتات والأنظمة الذكية على خدمة سكان العالم باستخدام النماذج والحلول المتعلقة بالتصميم والتكنولوجيات التي ستجعل الروبوتات المستقبلية مستدامة.

وتشمل المنتديات الأربعة المقرر عقدها في 16 أكتوبر 2024 منتدى (القواعد الأوروبية لتنظيم الذكاء الاصطناعي: تحدي الروبوتات) و(منتدى الحكومات: تمويل بحوث الروبوتات) و(منتدى الروبوتات في أفريقيا) و(الروبوتات والأنظمة الذكية في دولة الإمارات: الابتكار البحثي وريادة الأعمال).

وتتضمن المنتديات التي سيستضيفها مؤتمر آيروس 2024 في 17 أكتوبر منتدى (التعايش بين الإنسان والتمثيل الافتراضي له: هل يمكن أن تتخيل التحكم عن بعد بالعديد من التمثيلات الافتراضية للإنسان مستقبلًا؟) ومنتدى (تمكين فئات مختلفة في الروبوتات) و(الروبوتات الطبية والجراحية المستدامة) ومنتدى معني بالهدف الثالث لبرنامج "مون شوت" للبحث والتطوير ومنتدى (استشراف مستقبل يتعايش فيه الإنسان مع الروبوتات: إمكانية إحداث الروبوتات نقلة نوعية في حياة البشر).

تشمل المنتديات الأربعة التي سيشهدها اليوم الأخير، الروبوتات البحرية في مبادرة "أوشن ديكايد" للتطوير المستدام ومستقبل العمل: الروبوتات المعززة بالأنظمة الذكية، والبحوث المعنيّة بالتواصل المعزز بالأنظمة الذكية بين الإنسان والروبوتات من خلال برنامج العقل واليد العاملة والآلة أو ما يُعرف بـ "مِنس مانوس ماشينا"، والفرص الصناعية والأثر الاجتماعي والاقتصادي للروبوتات الطبية، وروبوتات لغدٍ أفضل: استخدام التكنولوجيا المتقدمة للحصول على الرفاهية.

من جهة أخرى، يستعرض مؤتمر آيروس لعام 2024 الجيل القادم من الروبوتات المستدامة، إضافة إلى أحدث تكنولوجيات الروبوتات ومنتجاته، كما يشمل عروضًا بحثية مطبوعة وجلسات رئيسة وحلقات نقاشية وفرصًا للتواصل مع آخرين من المجال.

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جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا هي جامعة بحثية الأعلى تصنيفًا في دولة الإمارات تركز على إعداد قادة ومفكرين مبدعين عالميين في مجالات العلوم والهندسة والطب، تهدف جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا عالمية المستوى إلى دعم اقتصاد المعرفة الذي يشهد نمواً متسارعاً في أبوظبي والإمارات من خلال ترسيخ مكانتها كمؤسسة أكاديمية مرموقة والارتقاء إلى مصاف الجامعات البحثية الرائدة على مستوى العالم.

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