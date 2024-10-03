أبوظبي، أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا عن إدراج مجموعة من المنتديات والورش المتمحورة حول الدور الهام للروبوتات في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ضمن فعاليات النسخة الـ 36 من المؤتمر الدولي للروبوتات والأنظمة الذكية (آيروس 2024) تحت شعار "الروبوتات من أجل التنمية المستدامة"، والذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات وبالمشاركة مع الجمعية اليابانية للروبوتات.

سينعقد مؤتمر (آيروس 2024) للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الفترة ما بين 14 و18 أكتوبر 2024 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك). وسيجمع المؤتمر عددًا من الباحثين والأكاديميين والمتخصصين في مختلف الصناعات وممثلي أبرز الشركات المرموقة من جميع أنحاء العالم لبحث أحدث التطورات في مجال الروبوتات وتأثيرها على الاستدامة. وسيركز المؤتمر على تعزيز الاستفادة من الروبوتات في التصدي للتحديات العالمية الملحة، والتي تشمل الحفاظ على المحيطات والتخفيف من حدة التغير المناخي وسهولة الوصول إلى الرعاية الصحية.

وقال الدكتور جورج دياس، الرئيس العام لمؤتمر (آيروس 2024) ومدير مركز الأنظمة الروبوتية ذاتية التحكم في جامعة خليفة: "يسر جامعة خليفة أن تنظم (آيروس 2024) في أبوظبي لتسليط الضوء على الدور البارز الذي تقوم به الروبوتات في تحقيق مستقبل مستدام بما يتفق مع الموضوع الرئيس للمؤتمر. وسيساهم (آيروس 2024) في تعزيز التقدم في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة عبر الجيل التالي من الروبوتات المستدامة من خلال توفير الجلسات النقاشية الفعالة والشاملة ومشاركة المعارف والتعاون بشأن القضايا المهمة. إضافة لذلك، سيستعرض هذا المؤتمر المتميز مدى الإمكانيات التحولية التي تتمتع بها الروبوتات عن طريق العديد من الندوات والورش التي تركز على قطاعات مختلفة لتوفير منصة فريدة للتعاون والابتكار".

ويشمل المنتدى تحت عنوان "الروبوتات البحرية لعقد علوم المحيطات لتحقيق التنمية المستدامة" مبادرة تجمع بين ممثلين من عدد من مؤسسات القطاع الصناعي والحكومي والأكاديمي لمناقشة الفرص وإمكانيات التعاون الجديدة في استخدام الروبوتات والحلول الهندسية المتطورة للتصدي للتحديات المتعلقة باستدامة المحيطات. ويهدف المنتدى المقام بالتعاون ما بين جمعية هندسة المحيطات وجمعية الروبوتات والأتمتة التابعتين لجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، إلى بحث سبل الاستفادة من الروبوتات البحرية في مراقبة المحيطات والحفاظ على الأنظمة البيئية وأنظمة التحذير المبكر من الكوارث البيئية، كما سيناقش آلية وقف حالة التردّي التي يعاني منها نظام المحيطات والمحافظة عليها والسعي لإيجاد فرص جديدة لتحقيق التنمية المستدامة في المنظومة البيئية البحرية.

وسيناقش منتدى آخر موضوع "روبوتات لتحقيق الاستدامة والروبوتات المستدامة" وستركز على الطرق المتنوعة التي تتيح للروبوتات والأنظمة الذكية المساهمة في التنمية المستدامة، حيث ستتضمن تطوير روبوتات مستدامة واختبار طريقة تصميم روبوتات تحد من أثرها البيئي إلى أدنى حدٍ ممكن وتعزز إدارة الموارد.

وسيناقش منتدى ثالث موضوع "الروبوتات الطبية والجراحية المستدامة" والتي ستساهم في تعزيز الاستدامة في القطاع الطبي وستركز على إمكانية تطوير روبوتات طبية وجراحية منخفضة الكلفة لتحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية وتعزيز القدرة الشرائية لها، كما سيغطي هذا المنتدى أيضًا تطوير الروبوتات الجراحية لتحسين نتائج الرعاية الصحية للجميع، خاصة في المجتمعات التي تحتاجها. وتضم لجنة المنتدى مجموعة متنوعة من الخبراء كالدكتور باولو فيوريني، من شركة "نيدلي روبوتيكس" الناشئة المتخصصة في علاج سرطان البروستاتا من خلال الروبوتات والدكتورة كندة خلف من جامعة خليفة، والدكتور بيترو فالداستري، من جامعة ليدز، حيث سيناقشون أحدث الابتكارات والتحديات فيما يتعلق بتطوير حلول مستدامة للروبوتات الطبية ومنهجية "صحة واحدة".

يوفر (آيروس 2024)، من خلال تركيزه على تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، فرصًا عديدة للاطلاع على التطورات الرائدة في مجال الروبوتات وتطبيقاتها لتحقيق التنمية المستدامة، كما يوفر منصة ديناميكية للتعاون بين الرواد من الباحثين وخبراء الصناعة والمبتكرين من خلال منتديات وورش متخصصة تتصدى للقضايا العالمية الحيوية كالحفاظ على البيئة البحرية والتغير المناخي وسهولة الوصول إلى الرعاية الصحية، وسيسلط الضوء على الإمكانيات التحولية الني تتمتع بها الروبوتات فيما يتعلق بتحقيق مستقبل أكثر استدامة.

وتشمل قائمة المنتديات خلال مؤتمر آيروس 2024 ما يلي:

الروبوتات من أجل الاستدامة والروبوتات المستدامة أوروبا تنظم الذكاء الاصطناعي: التحدي الذي يواجه الروبوتات منتدى الحكومة: تمويل أبحاث الروبوتات منتدى الروبوتات في أفريقيا الروبوتات والذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات: الابتكار البحثي وريادة الأعمال التعايش بين البشر والأفاتار: هل يمكنك تخيل مجتمع مستقبلي حيث يمكنك التحكم عن بعد في العديد من الأفاتار؟ تمكين اختلاف الآراء في مجال الروبوتات. الروبوتات الطبية والجراحية المستدامة. منتدى تصور مستقبل التعايش المشترك بين الإنسان والروبوت: إمكانات الروبوتات لتحويل حياة البشر. الروبوتات البحرية في مبادرة عقد المحيطات من أجل التنمية المستدامة. مستقبل العمل: الروبوتات المعززة بالذكاء الاصطناعي وأبحاث التفاعل البشري. الفرص الصناعية والتأثير الاجتماعي والاقتصادي للروبوتات الطبية. الروبوتات من أجل مستقبل أفضل: الرفاهية من خلال التكنولوجيا المتقدمة.

لمحة عن جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا:

جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا هي جامعة بحثية الأعلى تصنيفًا في دولة الإمارات تركز على إعداد قادة ومفكرين مبدعين عالميين في مجالات العلوم والهندسة والطب، تهدف جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا عالمية المستوى إلى دعم اقتصاد المعرفة الذي يشهد نمواً متسارعاً في أبوظبي والإمارات من خلال ترسيخ مكانتها كمؤسسة أكاديمية مرموقة والارتقاء إلى مصاف الجامعات البحثية الرائدة على مستوى العالم.

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