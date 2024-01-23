دبي: سجّل معرض "عالم القهوة 2024"، الذي تنظّمه "دي إكس بي لايف"، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، بالتعاون مع "جمعية القهوة المختصّة" العالمية، في يومه الختامي، إقبالًا واسعًا من الزوّار والمهتمّين بصناعة القهوة ومنتجاتها؛ واجتذب المعرض خلال أيامه الثلاثة أكثر من 13,000 زائر متخصص، بنمو 30% عن العام الماضي، كما تخلّل اليوم الأخير الإعلان عن الفائزين بـ "البطولة الوطنية لفن اللاتيه"و"بطولة الإمارات الوطنية للباريستا"، التي تنافس فيها أبرز المحترفين في تحضير القهوة في دولة الإمارات، للفوز باللقب والتأهل لتمثيل الدولة "البطولة العالمية للباريستا" التي تُقام سنويًا.

وفازت ميكايلا رنازول، من تيبيكا كوفي بالمرتبة الأولى، بينما فاز كمال رسياد، من آرتشرز كوفي، بالمرتبة الثانية، فيما حققت نوران البناي، من كوفي أركيتكتشر المرتبة الثالث؛ كما شهد اليوم أيضاً الإعلان عن الفائزين في البطولة الوطنية لفن اللاتيه، حيث فاز موندريك ألباس، من جولد بوكس روستيري في المرتبة الأولى، وأنجيلو لاغاتا في المرتبة الثانية، بينما حل جاتفيكلي رايموند أمبوان من DRVN By Porsche ثالثاً.

تضمّنت فعاليات اليوم الختامي إقامة ثلاث محاضرات، تحدّثت في المحاضرة الأولى ديميان، وميرجين من شركة "أبرو"، وكان عنوان المحاضرة الثانية التي ألقاها بين هيلت، مدير برنامج التدريب المعتمد في جمعية القهوة المختصة: "مقدّمة إلى دبلوم مهارات جمعية القهوة المختصة الجديد"؛ وتناول أندرياس زيندر في المحاضرة الثالثة موضوع: "اقتصاديات مصانع استخلاص القهوة: تحليل عوائد الاستثمار من أجل الاستدامة".

وقال خالد الحمادي، النائب الأول للرئيس التنفيذي لـ "دي. إكس. بي. لايف": "استقطبت نسخة هذا العام من معرض "عالم القهوة" في دبي اهتمامًا واسعًا من المعنيين والمهتمين بصناعة القهوة، وسجّلت حضورًا لافتًا من الشركات والعلامات التجارية العالمية، متيحةً منصةً عالمية لعرض منتجات القهوة ومعدّات تحضيرها، ونتطلّع قدمًا إلى تنظيم الدورة الرابعة في فبراير من العام المقبل، ومواصلة البناء على النجاح اللافت الذي حققته نسخة هذا العام؛ وقد شكلت الاستدامة المحور الرئيسي لأعمال المعرض، كما أتاح الحدث مساحة لتعزيز ثقافة القهوة بين المستهلكين، من خلال توفير منصّات تثقيفيّة حول القهوة وأنواعها وطرق تحضيرها"

من جانبه، قال تيمور عبدالجليل، القنصل العام للجمهورية القيرغيزية في دبي والإمارات الشمالية، خلال زيارته للمعرض: "تحظى المنتجات القادمة من دولة الإمارات بإقبالٍ كبيرٍ في قرغيزستان، بما في ذلك منتجات القهوة العربية الأصيلة، وأنا وموظفي القنصلية العامة لجمهورية قيرغيزستان من محبي القهوة الإماراتية"، وأضاف: "لقد شهد حجم التبادل التجاري بين جمهورية قرغيزستان، ودولة الإمارات ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، وزيادة بمقدار الضعف مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022، كما بلغ حجم الاستثمارات الإماراتية في قرغيزستان 31 مليوناً و422 ألف دولار أمريكي، بزيادة تقارب 3 أضعاف حجمها في 2022، وأود أن أنتهز هذه الفرصة لدعوة شركات القهوة الإماراتية المشاركة في معرض "عالم القهوة 2024" في دبي لزيارة قرغيزستان وعرض منتجاتها هناك."

أقيمت النسخة الثالثة على مساحة 15,000 متر مربع، وشكّل المعرض منصّة رائدة جمعت المزارعين والتجّار والمصنّعين والموزّعين والشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المقاهي والمحامص والفنادق ومحبي ومتذوّقي القهوة والباريستا من 51 دولة؛ وشهد المعرض خلال أيامه الثلاثة حضور ألاف الزاوّر، ومشاركةً واسعة من أكثر من 1,650 شركة وعلامة تجارية متخصصة في صناعة القهوة محليًا وإقليميًا وعالميًا. وسوف تقام الدورة الرابعة من معرض "عالم القهوة - دبي" خلال الفترة من 10 إلى 12 فبراير من العام المقبل.

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