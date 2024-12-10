القاهرة، اختتمت فعاليات معرض "أوتوتك 2024"، أكبر معرض دولي لخدمات ما بعد بيع السيارات والصناعات المغذية، والذي أقيم تحت رعاية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات. استقطب المعرض حضورًا مميزًا بلغ 11,000 زائرًا، محققًا زيادة سنوية بنسبة 47.5% مقارنة بـ 7,500 زائر في نسخة العام الماضي.

شهد معرض "أوتوتك 2024" عقد 178 اجتماع عمل بين أكثر من 300 شركة عارضة من أبرز الأسواق العالمية مثل الصين، السعودية، الجزائر، تركيا، وليبيا، بالإضافة إلى وفود تجارية من دول إفريقية مثل غانا، أوغندا، كينيا، تنزانيا، ونيجيريا. جذبت الاجتماعات جمهورًا متنوعًا من الإداريين، المهندسين، موظفي المبيعات، مطوري الأعمال، ومديري الشركات، وذلك في إطار أقسام نسخة هذا العام من المعرض والتي شملت قطع الغيار والمكونات، الإصلاح والصيانة، الإطارات والبطاريات، الغسيل والعناية، ، تعديل السيارات والاكسسوارات ،الزيوت والتشحيم، قطع الغيار النقل والمواصلات، والإلكترونيات والنظم. يأتي ذلك في خطوة لتعزيز التعاون الإقليمي ودفع عجلة التصدير، ما يعكس جهود مصر لتعزيز تنافسيتها في السوق الإفريقية.

وفي تعليقها على النجاح اللافت، صرّحت الأستاذة هناء يوسف، مديرة معرض "أوتوتك"، للمعرض: "حقق أوتوتك 2024 قفزة نوعية في عدد الحضور والفعاليات، مدعومًا بإقبال غير مسبوق على جلسات مؤتمر أوتوتك وبرامج الأعمال والعروض الحية، حيث استقطب المؤتمر وحده 2,283 مشاركًا، بزيادة 600% عن العام الماضي. يعكس هذا الإنجاز التزامنا بتقديم منصة عالمية تدعم الابتكار، وتعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات بالتعاون مع الحكومة المصرية، كما نعد بالمزيد من التميز في نسخة 2025، حاملةً معها آفاقًا جديدة تدفع عجلة الصناعة في مصر."

تميز معرض "أوتوتك 2024" بتسليط الضوء على الصناعات المحلية من خلال مبادرة "صنع في مصر"، التي استعرضت إمكانيات الشركات الوطنية مثل Egypt First Filter، Defo Egypt، Al Fares Radiator، Golden Chemical Industries، وSunlube Lubricants، في إطار رؤية مصر 2030 الهادفة إلى تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات. كما شهدت الفعاليات مشاركة بارزة لشركات عالمية مثل Alpha Trade، SMG Engineering، وBishay Co.، التي قدمت حلولاً تكنولوجية مبتكرة لتلبية الطلب المتزايد في الأسواق المحلية والإقليمية.

الجدير بالذكر أن المعرض نُظم برعاية شركة إنفورما ماركتس، إحدى أكبر الجهات المنظمة للفعاليات العالمية، مما يبرز التزامها بتعزيز النمو الصناعي ودعم مسيرة الابتكار. وبهذا النجاح، يُرسّخ "أوتوتك" مكانته كواحد من أبرز الفعاليات التي تُسهم في تعزيز قطاع السيارات المصري على الساحتين الإقليمية والدولية.

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