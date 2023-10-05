دبي، الإمارات العربية المتحدة: تستضيف موسكو مؤتمر الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض 2023 يوم 6 أكتوبر الحالي. ومن المتوقع أن تساهم هذه الفعالية المميزة في إحداث تطورات كبيرة في قطاع السياحة العالمية، حيث تركز على الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في هذا القطاع. وتستقطب الفعالية العديد من الخبراء في مجال الضيافة ومنظمي الفعاليات ومختلف الجهات المعنية في قطاع السياحة من 14 دولة بما في ذلك الهند والصين ومنطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.

ويشكل مؤتمر الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض منصة محورية في مجال السياحة، لأنه يقدم فرصة للحوار بين موسكو والعديد من الشركات العالمية التي تعمل في مجال سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض. وتركز الفعالية على استعراض مكانة موسكو كمدينة ووجهة جذابة لمجموعة كبيرة من الفعاليات التجارية بما في ذلك الفعاليات الصغيرة إلى المؤتمرات العالمية الكبرى في مختلف القطاعات.

وأكدت لجنة السياحة لمدينة موسكو، على غنى وتنوع برنامج المؤتمر ليمنح الحضور فرصة تحقيق الاستفادة القصوى من مثل هذه الفعاليات الدولية. ويضم البرنامج العديد من الندوات والنقاشات وورش العمل المتنوعة، حيث يعرض خبراء السياحة حول العالم أراءهم حول استراتيجيات الشركات في تنظيم الفعاليات للاستفادة من الإمكانيات الكبيرة للمدن المختلفة في مجال سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض.

وتجدر الإشارة إلى نجاح موسكو خلال الأعوام الأخيرة في تعزيز مكانتها كأحد المدن الجاذبة لفعاليات الشركات والأحداث التجارية، حيث تستضيف المدينة أكثر من 5000 حدث وفعالية مختلفة كل عام بما في ذلك المعارض الدولية والمنتديات والمؤتمرات والملتقيات. ومن اللافت نجاح موسكو في جذب حوالي 3.6 مليون زائر من رجال الأعمال خلال العام الماضي وحده. وشهدت موسكو عودة قوية للسياح بعد مرحلة الوباء، حيث زار العاصمة الروسية حوالي 7.1 مليون سائح خلال فصل الصيف، مما أدى إلى ارتفاع بلغ 17% على أساس سنوي. وزادت شعبية موسكو بين رجال الأعمال حيث ارتفع عدد الزائرين من الموظفين في الشركات بمختلف أنواعها بنسبة 10% من منطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال النصف الأول من العام.

وبدورها، تساهم البنية التحتية لمدينة موسكو في استقطاب مثل هذه الفعاليات على اختلاف أحجامها وقطاعاتها، مما يزيد من شعبية وجاذبية موسكو كأحد المراكز الهامة للسياحة المرتبطة بالأعمال.

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