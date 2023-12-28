دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، حصلت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان على جائزة "أفضل مركز اتصال حكومي" في جوائز إنسايتس لمراكز الاتصال بالشرق الأوسط لعام 2023، تقديرًا لتميزها في خدمة العملاء وابتكاراتها في عمليات مركز الاتصال في بيئة تنافسية ضمت مشاركين من القطاعات الحكومية والخاصة والبنوك في منطقة الخليج وخارجها، ويعتبر هذا الإنجاز ثمرة للتطوير المستمر والتحسينات المتواصلة على مركز الاتصال في المؤسسة.

وتُكرّم جوائز إنسايتس لمراكز الاتصال بالشرق الأوسط سنوياً الأداء المتميز والابتكار في عمليات مراكز الاتصال في الشرق الأوسط. وقد شهدت نسخة هذا العام منافسة قوية تعكس المعايير العالية والتفاني في تقديم الخدمات المتميزة في المنطقة.

وتعقيباً على هذا الإنجاز أعرب السيد محمد حسن الشحي، مساعد المدير التنفيذي لقطاع الإسكان: "نؤكد من خلال الجائزة التزامنا بتقديم خدمة عملاء لا مثيل لها. والجهود المستمرة لفريق العمل لمواكبة أهم معايير الابتكار والتميز في عمليات مركز الاتصال في هذا القطاع التنافسي. ونحن نسعى إلى تلبية توقعات المتعاملين، بل وتجاوزها من خلال تقديم خدمات استجابة سريعة وفعالة."

ويُسلط هذا التكريم الضوء على التزام مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بالتميز في تجربة العملاء وجهودها المستمرة لدمج التكنولوجيا المتقدمة والتدريب الشامل لرفع معايير عمليات مركز الاتصال. كما يعكس هذا الإنجاز توافق المؤسسة مع رؤية دبي للريادة في تميز الخدمة وتعزيز رضا العملاء.

وللاطلاع على مزيد من المعلومات حول خدمات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان وجهودها الرامية لتطوير قطاع الإسكان في إمارة دبي، يمكنكم زيارة الموقع الرسمي www.mbrhe.gov.ae.

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حول مؤسسة محمد بن راشد للإسكان

مؤسسة محمد بن راشد للإسكان هي مؤسّسة حكومية تهدف إلى تقديم حلول سكنية تلبي احتياجات المتعاملين من مواطني إمارة دبي، وتقدم مجموعة من الخدمات بما فيها الخدمات الإسكانية، والمالية، والتكميلية للقطاع الهندسي، والاستعلامية، والخدمات الذكية وخدمات الموظفين. وتلتزم المؤسّسة بتعزيز خدماتها الذكية وتوفير تجربة مستخدم سلسة من خلال التركيز على الابتكار والتّميز، وتسعى مؤسسة محمد بن راشد للإسكان إلى توفير الحياة الكريمة والاستقرار للمواطنين من خلال تقديم الخدمات الإسكانية الاستباقية والمستدامة ووضع السياسات المرنة وعقد الشراكات الإستراتيجية والحرص على الاستغلال الأمثل للموارد.