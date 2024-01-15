نظير تألقه في قطاع الصيرفة الإسلامية؛ تم تكريم بنك نزوى – البنك الإسلامي الرائد و الأكثر موثوقية في سلطنة عُمان- بجائزة الرؤية الاقتصادية لعام 2023 عن فئة التحول الرقمي. وتبرز هذه الجائزة الدور الحيوي الذي يلعبه البنك في دفع مساعي التحول الرقمي لسلطنة عُمان، في الوقت الذي تجسّد مساعيه الحثيثة في دمج أحدث التقنيات في معاملاته المصرفية بهدف تعزيز تجربة العملاء.

وأقيم حفل توزيع الجوائز –الذي تنظمه جريدة الرؤية- تحت رعاية معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة و ترويج الاستثمار. و قد استلم الجائزة بالنيابة عن بنك نزوى الفاضل مجاهد الزجالي، مدير عام تقنية المعلومات والعمليات ببنك نزوى.

و في تعليقه على استلام الجائزة، قال الفاضل مجاهد الزدجالي، مدير عام تقنية المعلومات والعمليات: "يُعد هذا التكريم حافِزًا لنا لمواصلة ريادة القطاع و وضع معايير جديدة في مجال البنوك الإسلامية. إن التزامنا بالابتكار الرقمي لا يعد مجرد استراتيجية؛ بل مبني على اعتقاد راسخ بأن اعتماد التكنولوجيا الذكية ليست مجرد وسيلة للبقاء على إطلاع بأحدث التقنيات، بل هو عامل أساسي في صناعة المرونة الاقتصادية. حيث حافظ بنك نزوى بشكل مستمر على وتيرة التقدم الرقمي عبر تقديم حلول مبتكرة، والتي بدورها لعبت دورًا رئيسيًا في تطوير تجربة العملاء وضمان النمو المستدام."

وأضاف قائلا: " من خلال استثمارنا في بنية البنك الرقمية ورؤيتنا المستقبلية، قمنا بتعزيز تجارب العملاء، وتحسين كفاءة العمليات على جميع المستويات، كما عملنا بجد على تعزيز النمو من خلال الاستفادة من الفرص الناشئة بشكل استراتيجي. و تأتي جهودنا في هذا الإطار نتيجة لإيماننا وإدراكنا بالإمكانيات الهائلة للتكنولوجيا."

الجدير بالذكر أن بنك نزوى، يبذل جهودًا رائدة في دفع عجلة الإبتكار من خلال توفير منتجات و خدمات مصممة بعناية لإضافة قيمة إلى حياة عملائه و تهدف إلى تلبية إحتياجاتهم و تحقيق تطلعاتهم. من خلال التطبيق الهاتفي والذي يتم تحديثه بمميزات جديدة بشكل مستمر ، وقنواته الرقمية المتنوعة؛ ساهم بنك نزوى في جعل إمكانية الوصول إلى خدمات مصرفية متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية أكثر سلاسة و سرعة. بالإضافة إلى ذلك، توفير خدمات رقمية مميزة كفتح الحسابات عبر التطبيق الهاتفي دون الحاجة لزيارة الفرع لمختلف فئات المجتمع بما فيهم الأطفال، و الذي بدوره أتاح للآباء إمكانية فتح حسابات متوافقة مع الشريعة لأطفالهم من منازلهم أو مكاتبهم أو أثناء التنقل. هذه المبادرة تعكس التزام بنك نزوى بتوفير حلول مصرفية رقمية مبتكرة خالية من المتاعب تتناسب مع احتياجات عملائه المتنامية.

يشار إلى أن بنك نزوى قد أبدى إهتمامًا كبيرًا بالإستفادة من طفرة التحول الرقمي؛ وعلاوة على ذلك، يعتبر البنك من أبرز الداعمين للتكنولوجيا المالية، دافعًا بذلك حدود التقدم التكنولوجي في القطاع المصرفي الإسلامي إلى آفاق أرحب.

وتتماشى المبادرات الرقمية لبنك نزوى بسلاسة مع رؤية عُمان 2040، و التي تعد بمثابة الخارطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة في البلاد. من خلال التركيز على التحول الرقمي ، ساهم البنك بشكل فعّال في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي والابتكار وتعزيز الشمول المالي.

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-انتهى-