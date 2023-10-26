وشهد الحدث أيضًا زيادة بنسبة 5% على أساس سنوي في عدد الدول الممثلة ليصل إلى 161 دولة، مع إجمالي 1,938 عارضًا من 61 دولة.

كانت الاستدامة والكفاءة محور التركيز الرئيسي خلال معرض خدمات ما بعد البيع للسيارات الذي استمر لمدة ثلاثة أيام

سجلت الدورة العشرون لمعرض أوتوميكانيكا دبي رقماً قياسياً جديداً، حيث استقبل المعرض أكثر من 52,000 زائر بزيادة قدرها 21% عن دورة العام السابق

شهدت دورة هذا العام أيضًا زيادة بنسبة 5% على أساس سنوي في عدد الدول الممثلة المشاركة ليصل إلى 161 دولة، مع إجمالي 1,938 عارضًا من 61 دولة.

كانت الاستدامة والكفاءة هما محور التركيز الرئيسي خلال فعاليات أكبر معرض دولي لخدمات ما بعد البيع للمركبات الذي استمر لمدة ثلاثة أيام

دبي، الإمارات العربية المتحدة: استقبل معرض أوتوميكانيكا دبي 2023، أكبر معرض تجاري دولي لقطاع خدمات ما بعد البيع للمركبات في الشرق الأوسط، 52,082 زائراً الذي استمر لثلاثة أيام واختتم فعالياته في وقت سابق من شهر أكتوبر الجاري.

ويمثل هذا الرقم زيادة سنوية بنسبة 21% في عدد الزوار التجاريين مقارنة بدورة العام الماضي، والتي شهدت حضور 42,937 زائراً، مسجلاً بذلك رقمًا قياسيًا جديدًا للمعرض، مما يظهر مدى ازدهار ونمو سوق خدمات ما بعد البيع للمركبات في المنطقة.

وتماشياً مع تسليط معرض أوتوميكانيكا دبي 2023 الضوء بشكل رئيسي على الاستدامة والكفاءة، فقد شهدت دورة هذا العام مشاركة 1,938 عارضاً من 61 دولة في مركز دبي التجاري العالمي لاستكشاف إمكانيات هذا القطاع لتشكيل مستقبل مستدام، بالإضافة إلى كونه فرصة مثالية للاستماع لنخبة من كبار المتحدثين والعارضين عن أحدث التقنيات المستخدمة في جميع أنحاء القطاع.

وبهذه المناسبة، قال محمود غازي بيليكوزن، مدير إدارة مجموعة معارض أوتوميكانيكا في ميسي فرانكفورت ميدل إيست، الجهة المنظمة لمعرض أوتوميكانيكا دبي: "لقد حقق أوتوميكانيكا دبي 2023 نجاحاً باهراً، حيث شهدنا حضور أعداد قياسية غير مسبوقة من الزوار ومشاركة متخصصين ومهنيين عالميين من 161 دولة للاحتفال بالدورة العشرين للمعرض وتسليط الضوء على أهمية قطاع خدمات ما بعد البيع للمركبات في المنطقة".

وأضاف بيليكوزن قائلاً: "إن تسجيل دورة هذا العام لحضور أعداد قياسية من الزوار لا تؤكد فقط على الطلب المتزايد من قبل الزوار والعارضين على هذا النوع من معارض السيارات فحسب، ولكن يعتبر أيضًا مؤشر قوي على ازدهار القطاع في الشرق الأوسط".

وقد ضمت قائمة أكبر 10 دول زائرة للمعرض كلاً في المعرض كلاً من: الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والهند والعراق والصين ومصر وباكستان وروسيا وعمان، مع زيادة بنسبة 15% في عدد الزوار من دول خارج الإمارات.

وقد تم إضافة مجموعة جديدة من الفعاليات لدورة هذا العام، والتي شغلت 14 قاعة و20 جناحًا دوليًا رسميًا، بما في ذلك منطقة الابتكار في مجال التنقل Innovation4Mobility، المخصصة لاستكشاف مركبات الوقود البديلة، وتقنيات القيادة والرقمنة والاتصال والبنية التحتية الذكية مع التركيز بشكل رئيسي على الاستدامة والكفاءة.

هذا وقد ترأست الجلسة الافتتاحية لـمنطقة الابتكار في مجال التنقل Innovation4 Mobility المهندسة سمية اليماحي، رئيس قسم المشاريع الإنتاجية وإدارة الطلب في وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، حيث سلطت الضوء على دور السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية لعام 2023 في مساعدة دولة الإمارات على تحقيق أهدافها المتمثلة في خفض استهلاك الطاقة بنسبة 40٪ وانبعاثات الكربون بنسبة 404 كيلوطن بحلول عام 2050.

من جهة أخرى، فقد فاز أحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بجائزة التقدير الخاصة المرموقة في حفل توزيع جوائز أوتوميكانيكا دبي 2023، والتي كرمت 12 شركة رائدة في مجالها.

كما تم الإعلان عن الفائز بتحدي (بت ستوب) الذي شهد منافسة شديدة، حيث سجل كريستيان كلوبنبورغ من شركة شراوبربلوغ أسرع وقت لتغيير إطارين باستخدام معدات وأدوات داتو تك الرائدة في القطاع.

كما أطلقت ميسي فرانكفورت ميدل إيست، الشركة المنظمة لمعرض أوتوميكانيكا دبي، على هامش فعاليات دورة 2023 معرضًا لوجستيًا جديدًا سيقام بشكل مشترك مع معرض أوتوميكانيكا دبي في الفترة الممتدة من 10 إلى 12 ديسمبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي، حيث يهدف المعرض إلى تعزيز قطاع الخدمات اللوجستية العالمي ، ويوفر تعاوناً مثمراً بين قطاع السيارات ومختلف قطاعات الخدمات اللوجستية والاستفادة من مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها مركزاً للخدمات اللوجستية في العالم، حيث تربط بين أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.

واختتم بيليكوزن حديثه قائلاً: "لقد بدأت الاستعدادات والتحضيرات منذ الآن لدورة العام المقبل، حيث نتطلع قدماً إلى البناء على النجاحات التي تحققت في دورة هذا العام من خلال توفير منصة مثالية وابتكار معرض أشمل لقطاع خدمات ما بعد البيع للمركبات والترحيب بعودة العارضين والزوار من جميع أنحاء العالم".

يعود معرض أوتوميكانيكا دبي 2024 للانعقاد مجدداً في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 10 إلى 12 ديسمبر من العام المقبل.

#بياناتشركات

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نبذة عن ميسي فرانكفورت:

تعد مجموعة ميسي فرانكفورت واحدة من أبرز شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات في العالم ولها مركز معارض خاص بها، ونحو 2160 موظف في مقرها الرئيسي في فرانكفورت آم ماين وفي 28 شركة تابعة. تنظم الشركة الفعاليات في جميع أنحاء العالم. حيث بلغت مبيعات المجموعة في السنة المالية 2022 حوالي 454 مليون يورو. وتفتخر بخدمة المصالح التجارية لعملائها بكفاءة في إطار عمل معارضنا وفعالياتنا ومواقعنا ومجالات خدماتنا. تتمثل إحدى نقاط القوة الرئيسية لشركة ميسي فرانكفورت في شبكة مبيعاتها العالمية القوية والمترابطة، والتي تغطي حوالي 180 دولة في جميع مناطق العالم. تضمن مجموعة خدمات الشركة الشاملة سواء في الموقع أو عبر الإنترنت تمتع العملاء في جميع أنحاء العالم بجودة عالية ومرونة على الدوام عند تخطيط وتنظيم وتشغيل فعالياتهم. كما تستخدم خبراتها الرقمية لتطوير نماذج أعمال جديدة. تشمل المجموعة الواسعة من الخدمات تأجير أرض المعارض وبناء وتسويق المعارض التجارية وخدمات الموظفين والضيافة. كذلك تعد الاستدامة الركيزة الأساسية لاستراتيجية الشركة. حيث تحقق توازناً بين المصالح البيئية والاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية والتنوع. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.messefrankfurt.com/sustainability

يقع مقر الشركة الرئيسي في فرانكفورت آم ماين، وهي مملوكة لمدينة فرانكفورت بنسبة 60 بالمائة وولاية هيسن بنسبة 40 بالمائة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.messefrankfurt.com

نبذة عن ميسي فرانكفورت ميدل إيست جي إم بي أتش:

تشمل قائمة معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست: أوتوميكانيكا دبي، أوتوميكانيكا الرياض، بيوتي وورلد ميدل إيست، بيوتي وورلد السعودية، إنترسك، إنترسك السعودية، معرض الهدايا ولايفستايل ميدل إيست، لايت + إنتليجنت بيلدينج ميدل إيست، بايبر وورلد ميدل إيست. في موسم 2022/2023، استضافت معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست مجتمعة 3,939 عارضاً من 66 دولة وجذبت 151,990 زائراً من 116 دولة.