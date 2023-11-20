العضو المنتدب لسوني ميوزيك الشرق الأوسط رامي محسن يتحدث في جلسة "أسرار نجاح محمد حماقي: الفريق خلف الأسطورة "

135 جلسة تبحث قضايا متنوعة تشمل الاستدامة، والتوجهات الجديدة في الاقتصاد الإبداعي، والتطبيقات الرقمية الثورية في صناعة الموسيقى، وفهم حقوق الملكية، وشراكات العلامات التجارية، وتعزيز مهارات المواهب

برنامج حفلات غنائية وعروض موسيقية متنوعة ليلاً وورش العمل والجلسات الحوارية نهاراً

خصومات خاصة للطلاب ودخول مجاني للأطفال أقل من 12 سنة

الرياض، أعلن مؤتمر "إكس بي لمستقبل الموسيقى" الذي تنظمه مدل بيست، الشركة السعودية الرائدة في قطاع الترفيه الموسيقي، عن برنامج متنوع في نسخته الثالثة التي ستُعقد في الرياض خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر، حيث يشمل جلسات نقاش وورش عمل لنحو 286 متحدثاً من رواد صناعة الموسيقى المحليين والإقليميين والعالميين عبر 135 جلسة، تنطلق في اليوم الأول بجلسة تستعرض المسيرة المهنية لنجم الغناء العربي اللامع محمد حماقي.

وعلى مدار ثلاثة أيام، سيجتمع الموسيقيون والخبراء والجمهور من المنطقة والعالم للمشاركة في جلسات يديرها متحدثون محترفون، لمناقشة الركائز الأربعة الأساسية للمؤتمر المتمثلة في تطوير المواهب، وتعزيز مكانة الموسيقى عبر المشهد، و تعزيز روح الابداع عبر الابتكار، وإحداث التأثير، وهي الركائز التي يتنباها المؤتمر هذا العام لدفع مسيرة النمو والتوسع في صناعة الموسيقى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما ستوفر الحفلات التي ستُقام ضمن الأنشطة المسائية للمؤتمر فرصة للجمهور للاستمتاع ببرنامج حافل من العروض الموسيقية الرائعة لنحو 157 فناناً وفنانة وموهبة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم.

وبنسبة 48% من قائمة المتحدثين، ستشارك 138 متحدثة على في جلسات المؤتمر الغامرة التي ستنطلق في اليوم الأول بلقاء مع كوزميكات في جلسة "اسألني أي شيء"، فيما تستعرض صاحبة السمو الأميرة مشاعل الشعلان دور الموسيقى في قضية مكافحة تغير المناخ في جلسة بعنوان "تسخير الموسيقى للعمل المناخي: التطلّع لمستقبل مستدام" والذي يديرها حالم أردي.

وفي الفترة المسائية من اليوم الأول، سيكون الحضور على موعد مع الجلسة المميزة "أسرار نجاح محمد حماقي: الفريق خلف الأسطورة "، والتي ستستضيف الفنان محمد حماقي، الحائز على جائزة (إم تي في) الأوروبية للموسيقى، ويشارك فيها العضو المنتدب لشركة سوني ميوزيك الشرق الأوسط رامي محسن، وحسن غوانمة للحديث عن إبداع حماقي في الجمع بين الألحان العربية المعاصرة والتقليدية.

وتعليقاً على أهمية الجلسة ومشاركته فيها، أكد محسن قائلاً: "يمثل محمد حماقي علامةً فارقةً للإبداع في الموسيقى العربية. ولن تكون جلسته مجرد شهادة على رحلته الرائعة، ولكنها فرصة للتأمل في المشهد المتغير للموسيقى العربية. وفي سوني ميوزيك الشرق الأوسط، نفخر بالعمل مع فنانين رواد، مثل حماقي، يتجاوزون الحدود باستمرار ويعيدون تعريف فنهم. وستتيح هذه الجلسة للحاضرين التعرف عن قُرب على الأعمال الفنية والشراكات ومصادر الإلهام التي شكلت مسيرة حماقي المهنية المتألقة."

وستتناول الجلسات وحلقات النقاش خلال الأيام الثلاثة للمؤتمر موضوعات متنوعة، بما في ذلك "تعزيز الاقتصاد الإبداعي باستخدام الذكاء الاصطناعي" يديرها كليف فلويت مع المتحدثين مصطفى شيرة وراشيل ليسكي، و"تعزيز الشراكات بين العلامات التجارية في صناعة الموسيقى" مع إيرين ماكشيري، وجلسة برعاية تيك توك "ثورة في اكتشاف الموسيقى والترويج لها" يديرها مو حمزة مع المتحدثين ساشا الجردي ولونر، و"أفضل ممارسات قناة يوتيوب" بالشراكة مع يوتيوب تديرها ليليانا أبودالو مع المتحدثين وكريج ساندرز وجولي شافاسيو وعمر كبارة.

كما سيكون لهيئة الموسيقى بصمتها المتميزة خلال المؤتمر، من خلال رعايتها للعديد من ورش العمل الثرية على مدار الأيام الثلاثة للمؤتمر، بهدف توسيع الآفاق للمعنيين بصناعة الموسيقى. ففي اليوم الأول، تحتفي أول ورشة في سلسلة ورش عمل الهيئة بـ”عام الشعر العربي 2023” برحلة عبر تطور الشعر العربي في كتابة الأغاني واللغة المنطوقة، وتستكشف ورش العمل الأخرى "الاقتصاد الإبداعي في السعودية: موجة جديدة تُبشّر بالتغيير"، يديرها أيمن أوكله والمتحدثين رالف بوجيه وأضوى فهد وآية بكري.



كما سيوفر المؤتمر ورش عمل تعليمية مثيرة للحضور الأصغر سناً، مثل ورشتي عمل "تعلم النوتات الموسيقية مع مكان" و"تعلم كيفية العزف على العود للأطفال"، ويقدمها المدربون ضياء الحسن ومحمد أ. كركشان وحسنين شيخ.

وفي اليوم الثاني من فعاليات المؤتمر، سيتناول الخبراء المشاركون موضوعات تشمل "كسر الحواجز: الكشف عن الأصوات الصاعدة في أفريقيا" تديرها سيا ميتاني، مع المتحدثين شارلوت بوانا، وناماكو ستار، وجان ميشيل بونارد، وجيريميا أسياما، و"حقوق الملكية الفكرية للموسيقى في المنطقة " وتديرها ندى التويجري مع المتحدثين رميان الرميان، سامي السديس و عبدالله جمعان.



وتتناول مناقشات اليوم الأخير "التوزيع الموسيقي في الماضي والحاضر والمستقبل" يديرها تيمي موافي مع المتحدثين لارا خوري، مايك نولتي، ألاين زوفيغيان وأحمد الرشيد، و"فهم حقوق الملكية: المعرفة ثروة" ويديرها إيان هاجير مع المتحدثين نعيمة منشيقي وسيورد كولويك، و"أهمية تراخيص تنظيم الفعاليات"يديرها ريان الرشيد مع المتحدثين خلود تركستاني، مصطفى شيرة، أشرف شرف الدين و أر دي جي.

ومع انتهاء برنامج ورش العمل وتجارب التعلم مع غروب الشمس وعلى مدار الليالي الثلاث، ستنطلق حفلات وعروض غنائية متنوعة مع حوالي 27 فرقة موسيقية، ومن بينها تشارلز آفا، ومين8، ودي جي بونيتا، وعون جوينات، ودانا، وماشين ايت مان، ونايت شيفت، وكيرلز، وعين شمس، وناسيل.

ويتيح مؤتمر "إكس بي لمستقبل الموسيقى" فئتين من التذاكر للبرنامجين النهاري والليلي وفئة ثالثة لتذاكر التجربة الكاملة. سيكون هناك خصومات خاصة للطلاب، ودخول مجاني للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً.

يمكن للجمهور التعرف على البرنامج الكامل والتذاكر من خلال زيارة موقع إكس بي.

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نبذة عن "مدل بيست"

مدل بيست هي الشركة الرائدة في صناعة الترفيه الموسيقي ومقرها المملكة العربية السعودية. تلتزم بعرض الأسماء الشهيرة والمواهب الصاعدة محلياً وإقليمياً ودولياً. ومن خلال فعاليات حية مبتكرة، تهدف إلى إيجاد حلقة وصل بين الجماهير الإقليمية وأكبر الفنانين حول العالم. ومع تركيزها على الفعاليات والموسيقى والمرافق الموسيقية، فإن مدل بيست تسعى لتغيير المشهد الموسيقي، ليس فقط في السعودية ولكن في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.