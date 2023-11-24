الدورة الثانية من معرض أبوظبي الدولي للأغذية 2023 تستضيف كبار المتحدثين في القطاع

المعرض سيشهد حضور متحدثين بارزين يقدمون رؤاهم وأفكارهم حول الاستدامة وفرص التمويل والاستثمار الزراعي

أبوظبي: تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، يستضيف معرض أبوظبي الدولي للأغذية الأسبوع المقبل مجموعة من كبار المتحدثين في القطاع عالمياً.

وتنظم شركة كابيتال للفعاليات، التابعة لمجموعة “أدنيك”، الدورة الثانية من المعرض عبر شراكة استراتيجية مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وذلك بين يومي 27 و29 نوفمبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" وسيناقش المتحدثون عدة قضايا من بينها الاستدامة الغذائية، وتطوير المرونة الغذائية، والشركات والاستثمارات الغذائية.

وستتضمن فعاليات اليوم الأول من المعرض جلسة نقاش حول "بناء شبكات غذائية مستدامة: مخطط دولة الإمارات نحو منظومات مرنة"، وسيلقي الكلمة الافتتاحية للمعرض صالح لوتاه، رئيس مجموعة أعمال صناعة الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات، وسوف يتطرق المتحدثون خلال هذه الجلسة مجموعة من المسائل المهمة، من بينها بناء منظومة غذائية مستدامة ومرنة، وتشجيع التعاون والتضافر بين الأطراف المعنية، ودور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في التنمية الفعالة لقطاع الأغذية، كما سيشهد اليوم الأول من المعرض حفل توقيع " تعهد هدر الغذاء"، المبادرة التي ستوقع خلالها الأطراف المعنية المدعوة ورواد الصناعة وممثلو الحكومة والحاضرون على تعهد يهدف إلى تقليص هدر الغذاء.

بوسيشهد اليوم الثاني عقد جلسة نقاش حول "الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحسين التنافسية والشؤون التنظيمية"،والتي ستبدأ بحوار بين سعادة الدكتورة فرح علي الزرعوني، الوكيل المساعد في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتورة سوزان باعقيل، رئيسة مجموعة الشؤون التنظيمية في دولة الإمارات. وسيتبع ذلك نقاشاً معمقاً حول أبرز ملفات الجلسة من جانب الدكتورة نوف خميس العلي، مديرة إدارة تعزيز الصحة لدى وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، وبرابتي راي، رئيسة قسم الجودة والمبادرات الاستراتيجية لدى مجموعة شركات بركات الإماراتية، والدكتورة سوزان باعقيل. وفي اليوم نفسه، ستبحث الدكتورة عفراء الظاهري مع الدكتور أحمد فواز العتوم، وكلاهما من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، موضوع "الممارسات الزراعية وتعميم الاستهلاك المحلي".

وسيشهد اليوم الختامي جلسة خاصة حول "فرص التمويل والاستثمار في قطاع الأغذية الزراعية"، والتي ستضم نقاشاً لنتائج دراسة حول معدل استهلاك الأغذية في إمارة أبوظبي أعدتها الدكتورة حنان عفيفي، الباحثة الرئيسية لدى هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وعرضاً تقديمياً بعنوان "مكتب الشراكات والاستثمارات: تعزيز الفرص الاستثمارية للهيئة" تقدمه آمنة السبع، من الهيئة نفسها.

استكشاف الاتحاهات المستقبلية

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: "تقدم الدورة الثانية من معرض أبوظبي الدولي للأغذية منصة مهمة لإبراز أهم الأفكار الريادية وتتيح فرصة متميزة لاستكشاف الاتجاهات المستقبلية ضمن قطاع صناعة الأغذية عالي الأهمية. وبالاستفادة من خبرات كبار المتحدثين العالميين، كما أن هذا المعرض يسعى لتعزيز الاستدامة الغذائية بما يتوافق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي ورؤية قيادتنا الرشيدة الهادفة إلى المحافظة على مكانة دولة الإمارات بين الدول الرائدة عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي."

وأضاف: " يؤكد عقد المعرض التزام مجموعة "أدنيك" المتواصل بتوفير مرافق وخدمات عالمية المستوى تتخطى دوماً توقعات العارضين والزوار، بما يتوافق مع سمعة أبوظبي كوجهة رائدة في المنطقة لسياحة الأعمال والفعاليات والمؤتمرات".

عقود وشراكات

كما سيشهد المعرض هذا العام الإعلان عن عقود وشراكات عديدة بين هيئات حكومية وجهات من القطاع الخاص وتوقيعها، مما يعكس مكانته كمنتدى عالمي رائد في القطاع، إلى جانب عقد اجتماعات مثمرة بين المشترين والموردين العاملين ضمن مختلف سلاسل التوريد.

كما سيتضمن معرض أبوظبي الدولي للأغذية مجموعة متنوعة من الأنشطة التي ستلقي الضوء على أهم المواضيع المتعلقة بإنتاج الغذاء، إضافة إلى مختلف خدمات الضيافة والأغذية، وسيقام على هامش ذلك ورش عمل ومسابقات عالمية ستبرز أحدث الابتكارات والتكنولوجيا.

يذكر في هذا الصدد أن المعرض يقام بالتزامن مع معرض أبوظبي التاسع للتمور، والذي تنظمه شركة كابيتال للفعاليات التابعة لمجموعة "أدنيك" بالشراكة مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، والتي تربط المشترين والموردين بهدف استكشاف الفرص الواعدة في ذلك القطاع المهم والمتنامي.

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