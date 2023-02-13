

تحت شعار "دعم إمدادات الطاقة العالمية المستدامة والطلب عليها"

د. أحمد محرم: مشاركتنا في جلسة " التمويل والاستثمار في مشروعات الطاقة" تأكيداً على أهمية دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في التنمية.

القاهرة: يحظى مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول (EGYPS 2023) في نسخته السادسة، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة دولية ومحلية واسعة من وزراء البترول والطاقة ورؤساء وقادة الشركات العالمية والمحلية، ويعد المؤتمر أكبر وأهم تجمع دولي وإقليمي لصناعة البترول والغاز في منطقتي شمال أفريقيا والبحر المتوسط. والذي من المقرر إقامته في الفترة من 13-15 فبراير الحالي بمركز مصر الدولي للمعارض.

ويشارك الدكتور أحمد محرم المؤسس والعضو المنتدب لشركة "أنكوراج للاستثمارات" في فعاليات المؤتمر من خلال جلسة "الإسراع من إزالة الكربون وتأمين الطاقة من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص" والتي تأتي ضمن عدة فعاليات تحت عنوان " التمويل والاستثمار في مشروعات الطاقة"، كما يشارك في الجلسة عدد من قادة صناعة البترول والطاقة في مصر والعالم ومنهم رؤساء شركات كلا من Enap Sipetrol و Apache Corporation و Baker Hughes. وتناقش الجلسة دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في توفير النفط والغاز والطاقة على المدى الطويل من خلال مشاريع البنية التحتية مع عرض عدد من النماذج للمشروعات التي تُمكن الحكومات من تحقيق أمن الطاقة دون الحاجة إلى زيادة الإنفاق الرأسمالي المباشر للدولة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.

وتعمل "أنكوراج للاستثمارات"، الشركة الاستثمارية المتخصصة في تطوير وتشغيل المشروعات الصناعية في قطاع البتروكيماويات، على مشروع تطوير المجمع الصناعي" أنكور بنيتويت" لإنتاج مجموعة من المشتقات والمنتجات البتروكيماوية بقيمة 2,5 مليار دولار أمريكي، ويقع المشروع في المنطقة الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية في قناة السويس، والذي يهدف إلى الإسهام في زيادة الصادرات ونمو الناتج المحلى الإجمالي وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ومن جانبه أكد "أحمد محرم":" أن "أنكور بنيتويت" مشروع عالمي يطبق أعلى المعايير والمواصفات العالمية في الاستدامة والحفاظ على البيئة وفي هذا الإطار نعمل على تطبيق النظم والإجراءات المتخصصة لتقليص الانبعاثات والبصمة الكربونية واستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية للوحدات الإنتاجية التي يتضمنها المشروع وما ينتج عن ذلك من الحد من الانبعاثات المختلفة وتحقيق المعايير البيئية المستهدفة، بما يحقق أهداف واشتراطات البيئة ومؤسسات التمويل العالمية والإنمائية المختلفة، بالإضافة إلى أننا نضع نصب أعيننا هذا العنصر منذ بداية تأسيس الشركة حتى نستطيع أن نصل بجميع مشروعاتنا لأن تتواكب مع الإتجاه الدولي للحد من الإحترار العالمى وما يتطلبه ذلك من تقليص البصمة الكربونية.

ويستهدف مؤتمر EGYPS 2023 خلال فعاليات الدورة الحالية التي تقام تحت شعار “شمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط: دعم إمدادات الطاقة العالمية المستدامة والطلب عليها”، تسليط الضوء على دور مصر المحوري كمركز استراتيجي للبترول والطاقة، وطرح المحادثات التي تتناول الإنتاج المستدام الواعي للنفط والغاز والالتزام المتزايد بتحويل آمن للطاقة النظيفة لضمان مستقبل خالٍ من الكربون والتلوث.

ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر هذا العام 260 متحدث من جميع أنحاء العالم من خلال 65 جلسة وحلقة نقاشية، ويحضره أكثر من 32 ألف مشارك، ويقام على هامش المؤتمر معرض إيجيبس 2023 على مساحة 35 ألف متر مربع ويضم أكثر من 500 عارض من جميع أنحاء العالم.

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