الرياض - حصلت شركة ذاخر للتطوير على جائزة "أفضل مطور عقاري للبنية التحتية" ضمن فئة العقارات في جوائز البناء والبنية التحتية السعودية لعام 2023 التي أقيمت في الرياض، المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات القمة السعودية الثانية للبناء والبنية التحتية. واستلم الجائزة المهندس عبدالعزيز بن صالح العبودي، الرئيس التنفيذي لشركة ذاخر للتطوير.

وفي هذه المناسبة قال المهندس عبد العزيز بن صالح العبودي: "نحن فخورون بتلقي هذ الجائزة التي تأتي كدليل على الدعم والثقة بجهودنا في شركة ذاخر للتطوير، وتميزنا في مجال البناء والتطوير العقاري في المملكة العربية السعودية كما نطمح دائما للمزيد من النجاحات".

تم الإعلان عن الجائزة ضمن حفل تم تنظيمه بحضور كبار رجال الأعمال في السعودية والمنطقة للنسخة الثانية لجوائز البناء والبنية التحتية السعودية، من قطاعات متعددة بما في ذلك التطوير العقاري، الضيافة، الطاقة وغيرها.

ويدعم مشروع "ذاخر مكة" رؤية المملكة العربية السعودية الطموحة التي تهدف إلى استضافة 30 مليون معتمر وستة ملايين حاج بحلول 2030. وتبلغ مساحة المشروع 320 ألف متر مربع، ليضم عند اكتماله نحو 100 قطعة متنوعة الاستخدامات من فندقية وسكنية وتجارية وخاصة بالخدمات، كما تتوفر الوحدات السكنية والفندقية بمختلف الفئات مع توفير خيار تملك حر للوحدات. ومن الفنادق العالمية التي تتواجد في المشروع فندق راديسون وفنادق هيلتون، وفنادق بارك إن، وكذلك فندق نوفوتيل الأضخم في العالم من حيث عدد الغرف.

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نبذة عن "ذاخر مكة":

مشروع "ذاخر مكة" هو أحد أضخم وأهم المشاريع في المملكة العربية السعودية، والذي تقوم بتطويره شركة ذاخر للتطوير التي تهدف لتغيير مشهد التطوير العقاري في مكة المكرمة. وتتمثل رؤية الشركة في المساهمة في التطوير والتنمية المستدامة لمكة المكرمة وأن تصبح الوجهة المفضلة لزوار المدينة المقدسة

وسيوفر مشروع "ذاخر مكة" 15 ألف فرصة عمل مباشرة و18 ألف فرصة عمل غير مباشرة، فيما تبلغ القيمة الإجمالية للمشروع 26 مليار ريال سعودي. يشارك المشروع في تحقيق أهداف رؤية 2030 المتمثلة في تعزيز الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين وإثراء تجربتهم، بالإضافة لتعزيز التنمية العقارية والاقتصادية للمدينة وتمكين الراغبين من تملك عقار متمّيز داخل مجتمع متكامل الخدمات وبيئة تنبض بالحياة والأمان وعلى مقربة من الحرم المكي الشريف.