القاهرة، مصر، عقد أمس المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل معرض مصر للطاقة ٢٠٢٣ والذي يقام بالتزامن مع معرض فايريكس مصر لمكافحة الحرائق تحت رعاية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة البيئة ووزارة التجارة والصناعة وبدعم وزارة الإنتاج الحربي. واستهدف المؤتمر مناقشة النتائج المتوقعة للمعرض وتفاصيله والهدف منه..

الجدير بالذكر أن معرض مصر للطاقة هو الحدث الرائد في مجال الطاقة في شمال إفريقيا. وسوف يقام في الفترة الممتدة من 29 إلى 31 أكتوبر 2023 في مركز القاهرة الدولي للمعارض ويُركز على آخر التطورات في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والنقل والتوزيع وتوليد الطاقة والحلول الذكية.

تحدثت في المؤتمر الصحفي الدكتورة أحلام فاروق، رئيسة الإدارة المركزية لتحسين البيئة الصناعية والطاقة بوزارة البيئة، والسيد أحمد عاطف عثمان نائب رئيس مجلس إدارة شركة Atos Generators ، والأستاذة راما حمصي مديرة معرضي مصر للطاقة وفايركس. كما استضاف المؤتمر عارضين رئيسيين للفعاليات بينهم المهندس محمد لبيب الرئيس التنفيذي لشركة فاير تراينغل، والسيدة منى طارق مدير التسويق في شركة موركس، والسيد هشام منير المدير العام لشركة الموسي للكابلات، والسيد هيثم أحمد مدير التسويق لشركة كابلات مصر، والسيد بيشوي حليم مدير العلاقات العامة في شركة Customized Power Technology ) CPT).

وناقش المتحدثون أهمية معرض مصر للطاقة 2023 في تسريع التحول إلى أنظمة طاقة نظيفة وأكثر سلاسة وكفاءة في مصر ومنطقة شمال إفريقيا. كما تم تسليط الضوء على برنامج المعرض والعارضين والرعاة، وحثوا الشركات وأصحاب المصلحة على التسجيل للمشاركة. كما تحدثوا عن الأساليب الرامية إلى تحسين استراتيجيات السلامة والوقاية من الحرائق، وابتكار حلول ذكية وآمنة لمستقبل أكثر أمانًا.

وقالت الدكتورة أحلام فاروق: "مصر ملتزمة بالتحول إلى مستقبل طاقة نظيفة وأكثر استدامة. وسيكون معرض مصر للطاقة 2023 حدثًا رئيسيًا في هذه الرحلة، فهو شهادة على كيفية قيادة مصر الطريق نحو مستقبل أكثر استدامة. ونتطلع إلى الترحيب بأكبر شركات الطاقة في مصر والمنطقة ونأمل أن نرى تأثير هذا المؤتمر في المستقبل القريب."

من جانبها، قالت السيدة راما حمصي: "الحلول الذكية والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر من بين القطاعات الرئيسية لمستقبل الطاقة المستدامة". وسوف يعرض "مصر للطاقة 2023" أحدث تقنيات الطاقة الذكية والحلول من جميع أنحاء العالم. وندعو الزوار الى الحضور والتعرف على كيف يمكن لهذه التقنيات مساعدتهم على تقليل استهلاكهم للطاقة وتكاليفها، والمساهمة في مستقبل أكثر استدامة."

وقال المهندس محمد لبيب، الرئيس التنفيذي لشركة فاير تراينغل وعارض في المعرض القادم: "أنا متفائل بشأن المعرض ونجاحه، كما اني متفائل بشأن مستقبل مصر والفرص التي ستوفرها لهذا القطاع".

وقالت المهندسة منى طارق، مدير التسويق في شركة موركس العارضة في معرض فايريكس مصر: "باعتبارنا شركة تصنيع مصرية لحلول ومعدات مكافحة الحرائق، نحن فخورون بالمشاركة في معرض هذا العام وإظهار كيف أن المنتجات المصرية ترقى إلى المستويات العالمية".

هذا ومن المتوقع أن يجذب المعرضى مصر للطاقة وفايريكس مصر 2023، أكثر من 9000 زائر ، من أكثر من 90 دولة. ويضم المعرض برنامجًا رفيع المستوى لمؤتمر القادة ومنطقة ابتكار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، اضافة الى عدد من البرامج الحصرية لكبار الشخصيات.

مصر للطاقة وفايريكس مصر 2023 حدث لا بد من حضوره لأي شخص يريد البقاء في صدارة المستجدات بالنسبة للمشهد المتطور بسرعة لقطاع الطاقة في شمال إفريقيا أو قطاع السلامة العامة ومكافحة الحرائق. فهو فرصة فريدة للتواصل مع صانعي القرار الرئيسيين واستكشاف التقنيات والحلول الجديدة والمساهمة في تشكيل مستقبل الطاقة والسلامة من الحرائق في المنطقة.

وهنا أسماء بعض المتحدثين الرئيسيين في مؤتمري مصر للطاقة وفايريكس مصر:

مؤتمر قادة قطاع الطاقة المصري:

· المهندس أحمد كمال، الرئيس التنفيذي، المكتب المصري للالتزام البيئي - اتحاد الصناعات المصرية

· المهندس عاطف حنورة، مدير الوحدة المركزية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وزارة المالية

· المهندس نجلاء فكري خطاب، مدير عام دراسات مشروعات الربط، الشركة المصرية لنقل الكهرباء

· السيد وليد جمال الدين، الرئيس التنفيذي، الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

· المهندس ياسر الجمل، مدير عام شؤون سوق الكهرباء، الشركة القابضة لكهرباء مصر

· الدكتور حافظ السلماوي، أستاذ هندسة الطاقة، جامعة الزقازيق، مصر، مستشار، البنك الدولي

· أحمد رزق، نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)

مؤتمر وفايريكس مصر ( FIREX talks)

العقيد أحمد رشاد، الصحة والسلامة والبيئة، المدير الأول، بنك المشرق

المهندسة هبة حمد، مدير عام المعايير المصرية، الهيئة المصرية للمواصفات والتقييس

اللواء ماهر الطراكي، مستشار الوقاية من الحريق ومكافحته وخبير الصحة والسلامة المهنية

السيد مصطفى راوي، مدير الجودة والبيئة والصحة والسلامة، بنك التصدير والاستيراد الأفريقي

السيد ياسر زنون، الأمين العام، الجمعية المصرية لإدارة المرافق (EGYFMA)

السيد محمد صلاح، مدير البيئة والصحة والسلامة، المدينة الطبية العالمية

وقد تم بث المؤتمر الصحفي مباشرة على LinkedIn يمكنك مشاهدة التسجيل هنا.

للتسجيل في مؤتمر مصر للطاقة وفايريكس مصر 2023 أو للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.egypt-energy.com

www.firexegypt.com

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