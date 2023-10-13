العين: تحت شعار "الصحة النفسية حق إنساني عالمي"، نظّمت جامعة الإمارات العربية المتحدة ملتقى الصحة النفسية الذي يأتي استجابةً للتأكيد على الأهمية المتزايدة لتوعية المجتمع حول القضايا النفسية والاهتمام المستمر بها. وقد حضر الملتقى نخبة من الخبراء والمتخصّصين لمناقشة محاور متعددة متعلقة بالصحة النفسية.

وتضمّن الملتقى جلسات مختصة في مجال الصحة النفسية، حيث تناول الدكتور عادل كراني، استشاري الطب النفسي بالمركز الأمريكي النفسي والعصبي موضوع جودة ومعايير الرعاية النفسية في دولة الإمارات. وفي المحور الثاني قدّم الدكتور حسين المسيح، خبير قطاع التنمية والرعاية الاجتماعية بهيئة تنمية المجتمع بدبي نظرة حول الأخلاقيات المهنية للعاملين في مجال الصحة النفسية.

فيما أشار الدكتور آرام حسن، استشاري الطب النفسي والصدمات النفسية بالمركز الأمريكي النفسي والعصبي في المحور الثالث إلى قضية الوصمة الاجتماعية وأثرها على الفرد والمجتمع. وأبرز الدكتور محمد البديع، أخصائي الطب النفسي في المحور الرابع حقوق المرضى النفسيين ومدى التزام المؤسسات الصحية بها. وطرحت الدكتورة ميرفت أمين، محاضرة في قسم العلوم المعرفية بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية موضوع تعزيز الصحة النفسية ورفاه الأفراد.

وكجزء من فعاليات الملتقى، شهد "معرض الصحة النفسية 2023" مشاركة عدة جهات من داخل وخارج الجامعة، بما في ذلك مركز القطارة للفنون وطلبة علم النفس من جامعة الإمارات، الذين قدّموا مشاريع وأنشطة تهدف لزيادة الوعي بمواضيع الصحة النفسية.

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