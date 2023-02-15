شاركت بورصة البحرين، السوق متعددة الأصول ذات التنظيم الذاتي، مؤخرًا في النسخة الثانية من ملتقى السوق المالية السعودية 2023، الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض تحت رعاية معالي السيد محمد القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، بتاريخ 12-13 فبراير 2023، حيث ترأس وفد البورصة المشارك في الملتقى الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين ورئيس مجلس إدارة اتحاد أسواق المال العربية، بمشاركة السيدة نرجس جمال، الرئيس التنفيذي للعمليات في البورصة. كما حضر الشيخ خليفة على هامش الملتقى الاجتماع السابع للجنة الأسواق المالية الخليجية لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بأسواق المال في المنطقة.

هذا ويجمع ملتقى السوق المالية السعودية قادة الرأي والمصدرين والمستثمرين وغيرهم من الجهات ذات العلاقة على مدى يومين من الحوارات والنقاشات الرامية إلى تطوير أسواق رأس المال الإقليمية، مما يجعله حدث هام للمصدرين والمستثمرين على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وبهذه المناسبة، صرح الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين ورئيس مجلس إدارة اتحاد أسواق المال العربية، بالقول: "يسرني أن أتقدم بالشكر والتقدير لمجموعة تداول السعودية ومعالي السيد محمد القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية، لاستضافة هذا الحدث الهام الذي يوفر منصة لمناقشة المواضيع الرئيسية المتعلقة بتطوير أسواق رأس المال الإقليمية، إضافة إلى تعزيز التعاون وتحديد مستقبل أسواق رأس المال الإقليمية من خلال إشراك الأطراف المعنية من جميع أنحاء المنطقة في ورش عمل وحلقات نقاشية."

وأضاف: "تشهد المنطقة بلا شك تحولاً اقتصادياً ملحوظاً، حيث يعد تعزيز أسواق رأس المال الإقليمية من خلال هذه المبادرة أحد العوامل المهمة التي تعمل على دمج المنطقة مع مجموعة من المؤسسات الاستثمارية العالمية، وهو ما يعزز من أهمية مشاركة بورصة البحرين في هذا الملتقى."

وبدعم من قادة الفكر في القطاع المالي، تم تنظيم محتوى الملتقى عبر أربعة مسارات تعكس ماضي وحاضر ومستقبل أسواق رأس المال، حيث ناقش الموضوع الأول تطور أسواق رأس المال العالمية، تلاه إعادة تشكيل الاستثمارات المستقبلية، وهيكل رأس المال، وأخيرًا، تأثير الابتكار والرقمنة. وكان من بين المتحدثين الرئيسيين معالي السيد محمد القويز ومدراء تنفيذيون من ناسداك، ومصرف HSBC، ومؤسسة مورغان ستانلي، ومجموعة تداول السعودية، وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة)، وشركة أرامكو، وجي بي مورغان، والبنك المركزي السعودي، وغيرهم.

من الجدير بالذكر بأن ملتقى السوق المالية السعودية هو ملتقى يتم تنظيمه من قبل مجموعة تداول السعودية، الشركة الأم لتداول السعودية، وسوق الأوراق المالية، وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة)، وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، وشركة وامض، ذراع الابتكار للمجموعة.

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