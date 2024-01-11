(عمّان، الأردن): اختتمت الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، التي تعد الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية مقراً لها، عام 2023 بأداء مميز على صعيد عملها المجتمعي، الذي نتج عنه العديد من التأثيرات الإيجابية التي التزمت ولا تزال بإحداثها، وذلك من خلال سلسلة من المبادرات المتنوعة، والتي نفذتها في إطار برامج استراتيجيتها للمسؤولية المؤسسية المجتمعية على أربعة محاور هي: الصحة، والتعليم، والبيئة، ودعم وتمكين المجتمعات النامية.

وكانت "جورامكو" وكجزء من التزامها الراسخ تجاه تعزيز الشمول الاجتماعي وتمكين المجتمعات النامية في الأردن، قد ركزت على دعم الفئات الأقل حظاً؛ حيث وزعت 500 طرد غذائي رمضاني على عدد من العائلات العفيفة في مختلف مدن المملكة، كما استضافت 120 طفلاً ضمن حفل إفطار رمضاني خيري للأيتام، إلى جانب تقديم الدعم لعدد من منظمات المجتمع المدني التي تُعنى برعاية الأيتام، بما فيها جمعية وادي موسى الخيرية.

أما ضمن محور الصحة، فحرصت جورامكو على نشر الثقافة الصحية والوقائية؛ حيث نظمت بالتعاون مع مديرية بنك الدم حملة ناجحة للتبرع بالدم، بمشاركة واسعة من موظفيها. وقد عقدت "جورامكو" شراكة استراتيجية مع مركز الحسين للسرطان، أقامت بموجبها جلسة توعوية حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي لموظفات "جورامكو"، بالإضافة إلى جلسة توعوية في إحدى المؤسسات المعنية بشؤون المرأة، إلى جانب دعم مبادرة "خطوات من أجل الحياة" في رحلتها إلى وادي الغوير في الشوبك، والتي رصدت جميع عائداتها لدعم مرضى السرطان.

ولإيمانها بأن التعليم حق أساسي للجميع بغض النظر عن خلفياتهم وظروفهم، رصدت "جورامكو" خلال العام 2023 حصة من استثماراتها لدعم العملية التعليمية وتعزيز فرص التعليم في المجتمع المحلي. وضمن هذا المحور، نفذت الشركة العديد من المبادرات التي يعد من أبرزها تنفيذ أعمال تجديد المبنى الخاص بالفرع الفندقي في مدرسة الجيزة الثانوية الشاملة للبنين، وتقديم منحتين دراسيتين للأيتام في أكاديميتها المتخصصة في برامج التدريب والتعليم في مجال صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملكة رانيا العبدالله.

وكونها تولي اهتماماً بالغاً بإدارة البيئة، نفذت الشركة بالتعاون مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعية حملة تشجير في محمية غابات دبين، حملت شعار "شجرة عن كل طيارة"، بهدف تعزيز جهود زيادة رقعة المساحات الخضراء في الأردن والحفاظ على البيئة؛ حيث تم زراعة أكثر من 1400 شجرة خلال جولتين.

وفي تعليق له على هذا الشأن، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة "جورامكو"، فريزر كوري، عن فخره بالمبادرات التي نفذتها الشركة والتزام فريق جورامكو بدعمها والمشاركة بها. وقال كوري: "سعداء بالتقدم المحرز لدينا في جميع جوانب عملنا بما في ذلك عملنا المجتمعي والتنموي، والذي نهدف عبره بشكل أساسي للمساهمة المستمرة في دعم المجتمع الأردني وأبنائه. سنواصل التزامنا تجاه تحفيز بيئة القطاع الخاص نحو تعزيز التغيير الإيجابي وتشجيع المشاركة المجتمعية الفعالة."

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حول "جورامكو":

تعد الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، واحدة من الشركات الرائدة التي تقود مسيرة مهنية حافلة مع أكثر من 50 عاماً من الخبرة في مجال صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية، والتي تخدم قاعدة واسعة من العملاء في منطقة الشرق الأوسط، وأوروبا، وجنوب آسيا، وأفريقيا، فضلاً عن بلدان رابطة الدول المستقلة. وتقدم الشركة خدماتها التي تتراوح ما بين الصيانة والإصلاح والتجديد لطائرات العملاء من طرازات مختلفة تشمل طائرات إيرباص، وبوينغ، وإمبراير. وتمتلك "جورامكو" موقعاً استراتيجياً في المنطقة الجمركية الحرة في مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة الأردنية عمّان. وتعمل الشركة من مقرها وعبر منشآتها التي تضم 5 هناجر يمكنها استيعاب ما يصل إلى 17 طائرة. هذا وتعتبر شركة "جورامكو" واحدة من الشركات المرخصة من قبل عدد من المنظمات الدولية بما فيها الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA)، وإدارة الطيران الفيدرالية الأميركية (FAA)، فضلاً عن هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن (JCARC). ولمعرفة المزيد حول أكاديمية "جورامكو" والبرنامج التدريبي وآلية الانضمام إليه، يرجى زيارة الرابط التالي، أو زيارة أي من قنوات الأكاديمية على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

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