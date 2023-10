كلية لندن لإدارة الأعمال (LBS) تعلن عن فوز منصة ذا سربلس (The Surpluss) الإماراتية في مسابقة الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023

شركتا زيل (Zeal) من جمهورية مصر العربية وهوليكسو (Hulexo) من دولة الإمارات العربية المتحدة تحصلان على المركز الثاني والثالث في المسابقة التي شهدت تنافس عشرة شركات ناشئة من مختلف القطاعات للفوز بجوائز وصلت قيمتها إلى 80 ألف دولار أمريكي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت كلية لندن لإدارة الأعمال (LBS)، إحدى أبرز الكليات الرائدة عالمياً في مجال تعليم إدارة الأعمال، عن فوز شركة ذا سربلس (The Surpluss)، منصة تعاملات الشركات الأولى عالمياً في مجال تبادل الأصول الصناعية، في مسابقة الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023 التي أقيمت البارحة مساءً في حرم أكاديمية أسترولابز (AstroLabs) في دبي.

وتمثّل ذا سربلس (The Surpluss) مؤسسة مبتكرة توفر حلول التعاون فيما بين القطاعات بهدف الوصول إلى القيمة من الموارد غير المستغلة بالقدر الكافي. وتتمتع المنصة بقاعدة عملاء متنامية في المملكة المتحدة والدنمارك ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتسعى إلى مساعدة 500 شركة في دولة الإمارات العربية المتحدة لوحدها خلال العام المقبل على اتخاذ إجراءات مناخية ملموسة لتخفيض انبعاثاتها بمقدار النصف بحلول عام 2030.

وتعليقاً على هذا الموضوع، أشاد السيد شريف البدوي، عضو لجنة التحكيم والرئيس التنفيذي لصندوق حي دبي للمستقبل، بإبداعات ذا سربلس (The Surpluss)، وقال: "نميل كمستثمرين وأصحاب رؤوس أموال إلى الأفكار التجارية الجديدة والمبتكرة التي توفر حلولاً حصرية في جميع المجالات. ونركّز على دعم هذه الشركات الناشئة ورفع مستواها، فهي المحرك الرئيسي للتغيير الحقيقي في مجال ريادة الأعمال في المنطقة. وتتمتع منصة ذا سربلس (The Surpluss) بالإمكانات الضرورية لإعادة صياغة مفهوم المخلفات الصناعية وسبل إدارتها. وتكتسب المسألة أهمية خاصة في الوقت الحالي تزامناً مع قُرب انطلاق مؤتمر الأطراف (كوب 28) (COP 28) في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي سيُركز على تسريع الحلول المستدامة. نتطلع لرؤية الإنجازات التي ستحققها ذا سربلس (The Surpluss)، ولمتابعة نجاحات بقية المشاركين في المسابقة".

ومن جانبها، قالت رنا حاجي رسولي، مؤسسة منصة ذا سربلس (The Surpluss): "يفتح فوزنا بالمسابقة في عامها الثاني العديد من المجالات الجديدة أمام شركتنا. وقد أسسنا ذا سربلس (The Surpluss) استجابة لتحديات التغير المناخي التي تواجه الشركات، ويأتي فوزنا بهذه المسابقة في عام الاستدامة ليؤكد هدفنا بشكل أوضح. وسيعزز فوزنا بهذه الجائزة المرموقة من حضورنا في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويساعدنا في الوقت ذاته على استقطاب العديد من الفرص الجديدة الواعدة وتوثيق العلاقات عبر جميع مفاصل شبكتنا".

وحل في المركز الثاني في المسابقة كل من شركة زيل للتكنولوجيا المالية (Zeal) التي تتخذ من القاهرة مقراً لها، و في المركز الثالث شركة هوليكسو (Hulexo) المزودة لأنظمة تخطيط الموارد المؤسسية لشركات التجزئة والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها.

وتستند مسابقة كلية لندن لإدارة الأعمال (LBS) للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023 إلى سمعتها المتنامية كمنصة ديناميكية تشجع على الابتكار في المنطقة. كما نجحت المسابقة بترسيخ مكانتها كجسر يصل رواد الأعمال الطموحين مع أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين على امتداد المنطقة، وذلك بدعم من معهد ريادة الأعمال ورأس المال الخاص في كلية لندن لإدارة الأعمال (LBS). وتمثل المسابقة أيضاً فرصة استثنائية لدعم أصحاب الشركات الناشئة ومساعدتهم على تحقيق النجاح، من خلال تأمين الدعم المالي وتعزيز حضور شركتهم في السوق وتوفير تغطية إعلامية قيمة.

واستقطبت نسخة هذا العام من المسابقة أكثر من 90 طلباً، بينما شهدت تأهل عشرة شركات ناشئة مميزة ومبتكرة ما تزال في مرحلة التمويل الأولي إلى المرحلة النهائية، حيث حظيت بفرصة استعراض ابتكاراتها أمام لجنة التحكيم المرموقة.

وتجدر الإشارة إلى مسابقة هذا العام استقطبت قدراً كبيراً من الدعم، بما فيه مجموعة من باقات الرعاية والجوائز المقدمة من إنوبايت (Innobayt)، وبرنامج أكتيفيت من أمازون ويب سيرفسز (AWS Activate)، وفلاورد (Floward)، وأسترولابز (AstroLabs)، الشريك المجتمعي للمسابقة، إلى جانب جائزة رعاية نقدية بقيمة 10 آلاف دولار أمريكي من مجموعة بي ان كي القابضة (BNK Holding)، الشركة المساهمة الخاصة التي تتخذ من الكويت مقراً لها. كما تحظى الشركتان الفائزتان بالمركزين الأول والثاني بفرصة الاستفادة من خبرة مجموعة مرموقة من المرشدين، إلى جانب ورش العمل التي تستضيفها مؤسسات مرموقة مثل سبارك ستوديوز (Spark Studios)، وإيه دي جي ليجال (ADG Legal)، وبامبوكورن (Bambucorn)، وخوارزمي فينتشرز (Al Khwarizmi Ventures).

ومن جانبه، قال بدر الخرافي، مؤسس مجموعة بي إن كي القابضة (BNK Holding) ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة زين: "تواصل هذه المسابقة تسليط الضوء على أبرز المواهب في قطاع ريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتؤكد ثقتنا الكبيرة بإمكانات الابتكار والنمو ضمن هذه المنظومة الديناميكية. ويسرني أن أشهد التطور المستمر لهذه الشركات الناشئة التي استعرضت إبداعها وتفانيها. وتلتزم مجموعة بي إن كي القابضة (BNK Holding) بدعم الشركات الجديدة ومسابقة الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تنسجم مع مهمتنا المتمثلة في تعزيز ريادة الأعمال. وأودّ تهنئة جميع الفائزين وأتمنى أن يكون نجاحكم مصدر إلهام للآخرين. كما نتطلع إلى تحقيقكم مزيداً من النمو وتقديم الحلول المبتكرة خلال السنوات القادمة".

ويُعد معهد ريادة الأعمال ورأس المال الخاص في كلية لندن لإدارة الأعمال (LBS) داعماً أساسياً للمسابقة من خلال توفير التعليم والتدريب وتعزيز الأعمال عبر شبكته المتنامية من الخريجين. ويبلغ إجمالي باقات الرعاية والجوائز 80 ألف دولار أمريكي.

ومن جانبه، قال فرانسوا أورتالو ماجني، عميد كلية لندن لإدارة الأعمال (LBS): "يسرني أن أتوجه بالنيابة عن كلية لندن لإدارة الأعمال (LBS) ومعهد ريادة الأعمال ورأس المال الخاص بأحر التهاني للفائزين. ونأمل أن تواصل الشركات تحقيق المزيد من النجاح. وتسعدني المشاركة الواسعة التي شهدتها المسابقة من مختلف أنحاء المنطقة، ومتابعة الدعم الذي توفره كلية لندن لإدارة الأعمال (LBS) وخريجيها ومعهد ريادة الأعمال لمنظومة ريادة الأعمال في المنطقة. نشهد حالياً تطوير منظومة لريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تسمح باستقطاب المواهب وتوفير المعلومات والموارد اللازمة لرواد الأعمال في مختلف مراحل نمو الشركات".

تضمنت قائمة المتأهلين إلى نهائيات المسابقة لهذا العام الشركات الناشئة التالية:

آحاد (AHAD)، الشركة المتخصصة بالأمن السيبراني والتي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها؛ وعرب ثيرابي (Arab Therapy)، المتخصصة بتقديم خدمات الصحة النفسية ومقرها في المملكة الأردنين الهاشمية؛ وكاينا (Caena)، وهي سوق لجمع التبرعات للشركات الناشئة ومقره دولة الإمارات العربية المتحدة؛ ودودي (Dudi)، شركة لمنتجات الرفاهية مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ هوليكسو (Hulexo)، شركة تقدم خدمة البيع بالتجزئة ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وإنوتك (Innotech)، المتخصصة بالطباعة ثلاثية الأبعاد ومقرها سلطنة عُمان؛ وأورجانيك ويست مانجمنت سولوشنز (Organic Waste Management Solutions)، المتخصصة بإدارة النفايات العضوية ومقرها المملكة العربية السعودية؛ وبلاي بوك (Playbook)، الشركة الإعلامية المتخصصة بتمكين المسارات الوظيفية للنساء ومقرها مملكة البحرين؛ وذا سربلس (The Surpluss)، إحدى شركات إدارة النفايات الصناعية ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وزيل (Zeal)، المتخصصة بالتكنولوجيا المالية وتسهيل المدفوعات ومقرها جمهورية مصر العربية.

