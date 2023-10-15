الحدث الأضخم عالمياً للشركات الناشئة يستضيف أكثر من 1,800 شركة من أكثر من 100 دولة وما يزيد على 1000 مستثمر يديرون أصولاً بقيمة تريليون دولار أمريكي وأكثر من 500 متحدث

الحدث يرسخ مكانة دبي كمركز عالمي للتقنيات الرقمية، ويشكل حلقة وصل مثالية تربط شركات رؤوس الأموال الاستثمارية وشركات اليونيكورن والشركات الناشئة بأنواعها والأطراف المعنية الرئيسية في القطاع التقني

دبي، الإمارات العربية المتحدة: افتتح "إكسباند نورث ستار"، أكبر معرض للشركات الناشئة في العالم، اليوم (15 أكتوبر) نسخته الأكبر على الإطلاق في دبي هاربر بحضور أكثر من 1800 شركة ناشئة من 100 دولة بغية منحها فرصة التواصل واستكشاف فرص التمويل وتبادل الخبرات مع نظرائهم من جميع أنحاء العالم.

يُقام معرض "إكسباند نورث ستار"، والذي تستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، خلال الفترة بين 15 و18 أكتوبر 2023 في دبي هاربر الذي يعتبر أكبر مرسى لليخوت الفاخرة على مستوى الشرق الأوسط. وحضر الحدث أكثر من 1000 مستثمر يديرون أصولاً مدارة بقيمة إجمالية تفوق 1 تريليون دولار أمريكي، لتعزيز زخم الاستثمار الناشئ في واحدة من أكثر منظومات تطوير الأعمال ديناميكية وتنوعاً في العالم.

ويعتبر "إكسباند نورث ستار" الملتقى الأكبر للشركات الناشئة في الحدث التقني الأكبر من نوعه في العالم، "جيتكس جلوبال"، والذي ينطلق غداً (16 أكتوبر) في مركز دبي التجاري العالمي. ويقام الحدثان، اللذان ينظمهما مركز دبي التجاري العالمي، على امتداد مساحة إجمالية تبلغ 2.7 مليون قدم مربع، بزيادة قدرها 40%. عن العام السابق، حيث يجمعان العالم للتحاور بشأن إرساء نموذج تكنولوجي جديد في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والويب 3.0، والاقتصاد الرقمي المستدام.

تشمل فعاليات معرض "إكسباند نورث ستار" لهذا العام "اثنين الذكاء الاصطناعي"، والذي يستعرض نخبة من الشركات الناشئة متسارعة النمو في مجال الذكاء الاصطناعي؛ و"إنديا سنترال"، أكبر معرض يحتضن أكثر من 200 شركة هندية ناشئة خارج الهند؛ و"آسيا فاست 100" و"أفريكا فاست 100"، أكبر معرضين خلال الحدث والذي يجمعان تحت مظلتهما 100 من أفضل الشركات الناشئة في القارتين الأفريقية والآسيوية على مدار أسبوع حافل بالمؤتمرات وفعاليات التواصل فضلاً عن مسابقة مخصصة للعروض التقديمية.

كما يتضمن الملتقى الضخم لأبرز شركات الجيل القادم ثلاث فعاليات فرعية هي: "فينتك سيرج"، وقمة "مستقبل البلوك تشين"، و"ماركتنغ مينيا".

وسيستضيف معرض "إكسباند نورث ستار" هذا العام أيضاً "تحدي سوبرنوفا"، مسابقة العروض التقديمية الشهيرة بجائزة قدرها 200,000 دولار والتي تجعل من المعرض حدثاً لا يفوَّت.

#بياناتحكومية

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نبذة حول مركز دبي التجاري العالمي:

يُعتبر مركز دبي التجاري العالمي صرحاً عالمياً للأعمال منذ عام 1979، ويضم مركز المؤتمرات والمعارض الرائد في المنطقة. ويوفر مركز دبي التجاري العالمي منصة تجمع تحت مظلتها الأفراد والأفكار والمنتجات والابتكارات من جميع أنحاء العالم عبر أجندة حافلة بالمعارض التجارية الدولية والفعاليات الضخمة الرائدة. ويعد المركز منطقة حرة واعدة مدعومة بعقارات تجارية حائزة على جوائز مرموقة. ويضطلع المركز بدور هام في مسيرة نمو دبي والمنطقة حيث حقق ناتج اقتصادي إجمالي يقدر بـ 200 مليار درهم إماراتي، واستضاف أكثر من 30 مليون زائر على مدى العقود الأربعة الماضية.