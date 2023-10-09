انطلاقاً من كونهما راعيين رئيسيين للدورة الثالثة عشرة للمنتدى السعودي للأبنية الخضراء، تعرض مجموعة "روابي القابضة" و"ماجنوم العقارية" الابتكارات والتقنيات التي تدعم أهداف البرج المستقبلي في الحد من الانبعاثات الكربونية وإطالة دورة استدامة للمبنى

الرياض، المملكة العربية السعودية: بالتزامن مع انطلاق فعاليات الدورة الثالثة عشرة للمنتدى السعودي للأبنية الخضراء في الرياض في الفترة من 9 إلى 10 أكتوبر 2023، أكدت مجموعة "روابي القابضة" وشركة "ماجنوم العقارية" التابعة لها، المطوران الرسميان المعنيان بالاستدامة في المنتدى، على الأهمية الاستراتيجية للشراكات الهادفة والجادة في إنشاء مسارات قابلة للتنفيذ خلال مسيرة قطاع البناء والتشييد نحو الحياد الكربوني والانتقال إلى مستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية .

تعد بيئة البناء واحدة من أكبر مصادر انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، حيث تمثل ما لا يقل عن 39% من الانبعاثات العالمية. وسيتناول المنتدى السعودي للأبنية الخضراء، الذي ينظم تحت شعار "توطين أهداف التنمية المستدامة"، سبل تعزيز قطاع البناء والتشييد المحلي لتحقيق الكفاءة في استهلاك الطاقة والمياه وتعزيز جهود المملكة نحو توطين كامل أهدافها للتنمية المستدامة بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030.

وباعتبارهما من الرعاة الرئيسيين للمنتدى ومطوري برج "فوربس إنترناشيونال تاور" المستقبلي الخالي من الانبعاثات الكربونية، ستقوم "روابي القابضة" و"ماجنوم العقارية" بتسليط الضوء على الحاجة الماسة للتخفيف من تأثير التغير المناخي المستمر من خلال تحفيز الابتكار ونقل الخبرة بصورة أكبر لإزالة الكربون من قطاع التطوير العقاري. وسيتناول الخبراء البارزون أيضاً التحديات والتقدم والفرص المتاحة في هذا القطاع في المملكة واستكشاف كيف يمكن للتعاون في القطاعات الحيوية مثل الطاقة والمياه والمدن الخضراء والتكنولوجيا، المساهمة في وضع منظومة القطاع على مسار أكثر استدامة وتوفير حلول طويلة الأمد للسوق العقاري السعودي.

ونظراً لأن تصاميم المباني المستدامة تمثل ركيزة أساسية في تعزيز أهداف رؤية المملكة 2030، ستعرض "ماجنوم العقارية" الحلول المناخية الذكية والمستدامة المستخدمة في برج "فوربس إنترناشيونال تاور"، في المنتدى الذي يستمر يومين. تم التخطيط للتقنيات المتقدمة التي تقود الابتكارات في البرج في الإمارات والسعودية ومصر، وتطويرها بالتعاون مع "فوربس"، ما يوفر إمكانية كبيرة لإزالة الكربون من قطاع العقارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتسريع التحول في قطاع الطاقة.

ويتوافق برج "فوربس إنترناشيونال تاور" بقوة مع المواضيع الشاملة التي يتناولها المنتدى المتمثلة في الحفاظ على الطاقة والمياه، والتركيز على بناء مدن شاملة وآمنة ومرنة من خلال بيئات للأبنية المستدامة، وتعزيز الشراكات والتعاون لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحقيق رؤية المملكة 2030.

ويأتي البرج الشهير في طليعة حركة التصميم المستدام في المنطقة وخارجها، ويساهم اليوم في الارتقاء بمعايير التصميم الأخضر ودفع حدود المألوف في البناء الحديث. يستخدم البرج التجاري المكون من 55 طابقاً أحدث الأنظمة والتقنيات فضلاً عن دمج الذكاء والمرونة للحد من البصمة الكربونية، وإدارة المياه، وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات.

وفي هذا السياق، قال عبدالعزيز علي التركي، رئيس مجلس إدارة مجموعة روابي القابضة وشركة ماجنوم العقارية: "لقد تم تسخير الحلول المستدامة والقابلة للتطوير التي يتضمنها برج ’فوربس إنترناشيونال تاور‘ من خلال شراكات إقليمية ودولية حيوية، بما يتماشى مع التزامنا باستكشاف مسارات منخفضة الكربون. ومن خلال اعتماد ممارسات البناء الأخضر، والاستفادة من الإمكانات طويلة المدى لحلول الطاقة المتجددة وأنظمة إدارة المياه الذكية، واستخدام مواد مستدامة منخفضة الكربون، فإن هدفنا ليس فقط تحفيز الابتكار في هذا القطاع، ولكن أيضاً إتاحة الفرصة للمملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمواجهة التحديات الحضرية الحالية وإنشاء مدن صالحة للعيش مزودة بوسائل راحة وفق أعلى المستويات العالمية".

وبالتعاون مع شركة الهندسة المعمارية الشهيرة "أدريان سميث آند جوردون جل للهندسة المعمارية"، دخل برج "فوربس إنترناشيونال تاور" حقبة جديدة من تصميم المباني. يركز نهج التصميم الشامل للبرج بقوة على السلامة البيئية والاستعداد للمستقبل. وفي المنتدى السعودي للأبنية الخضراء 2023، سيقدم جوردون جل، الشريك في شركة الهندسة المعمارية، أخر المستجدات حول المشروع القادم ويرأس جلسة نقاشية لتقديم رؤى حول محركات السوق الرئيسية التي تعمل على تسريع حلول المباني الذكية والخضراء داخل بيئة البناء. كما سيلفت مهندس التصميم الانتباه إلى الدور المتزايد للتقنيات الناشئة في تعزيز الكفاءة في استهلاك الطاقة والمياه، مستشهداً بأمثلة على الابتكارات التي تعزز الأهداف الطموحة لبرج "فوربس إنترناشيونال تاور" في الحد من الانبعاثات الكربونية وإطالة دورة استدامة المبنى.

وأضاف عثمان إبراهيم، الرئيس التنفيذي لمجموعة "روابي القابضة" ونائب رئيس مجلس إدارتها ونائب رئيس مجلس إدارة "ماجنوم العقارية": "يسلط المنتدى السعودي للأبنية الخضراء الضوء على الحاجة الملحة للتحولات في قطاع البناء والتشييد ويدعو الأطراف والجهات المعنية إلى تبني مناهج البناء ذات المعايير الذهبية التي تعطي الأولوية للرفاهية البشرية والبيئية. لقد برز برج "فوربس إنترناشيونال تاور" كعرض مثالي لتحقيق الحد من الانبعاثات الكربونية وإطالة دورة استدامة المبنى من خلال تحولات كبيرة في طريقة تصميم الأصول وبنائها وتشغيلها. "

يعد برج "فوربس إنترناشيونال تاور" القادم أول مشروع في العالم يتم تشغيله بتقنية نظام نقل الهيدروجين العضوي السائل الآمن والخالي من الانبعاثات، وذلك بعد شراكة مع "شنايدر إلكتريك"، الشركة الرائدة في إدارة الطاقة والأتمتة، و"إتش2 إنتربرايسز"، الشركة العالمية لتوليد الهيدروجين وحلول تخزين الطاقة. وسيلبي هذا التعاون 75% من إجمالي احتياجات البرج من الطاقة، بينما تأتي نسبة 25% المتبقية من الطاقة الشمسية المستغلة من تصميم المبنى الذي يتميز بالخلايا الكهروضوئية. وسيؤدي توليد الطاقة من موارد نظيفة بنسبة 100% إلى توفير 1.8 مليون كجم من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

أما بالنسبة لاستخدام المياه، فسيتم تلبية 74% من احتياجات البرج من خلال إعادة تدوير المياه ومعالجتها، بينما سيتم إعادة استخدام المياه الرمادية للاستخدامات غير الصالحة للشرب. وستعمل أنظمة جمع مياه الأمطار وتقنيات المراقبة الذكية على تعزيز الاستخدام المسؤول للمياه، مما يؤدي إلى توفير 9.4 مليون لتر من المياه سنوياً.

علاوة على ذلك، سيعمل برج "فوربس إنترناشيونال تاور" على زيادة نسبة مواد البناء ذات الكربون المنخفض لتقليل البصمة الكربونية بنسبة 58%، أي ما يعادل 60 مليون كجم من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وتعد إعادة التدوير أيضاً ركيزة أساسية للرؤية المستدامة للبرج، والتي تهدف إلى الحصول على شهادة تصنيف المباني الخضراء البلاتينية "الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة" (LEED).

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نبذة عن روابي القابضة

"روابي القابضة" هي شركة متخصصة تتعدى بأهدافها الربحية وتطمح للارتقاء بحياة الجميع قدر المستطاع. ترتكز الشركة على مساعيها الراسخة لدعم وتعزيز مختلف الجوانب، بدءاً من مشاريع العملاء وتطوير مهارات الموظفين ووصولاً إلى تأثيرها على المجتمعات التي تعمل فيها. وتتبنى الشركة نهجاً جريئاً لمواجهة مختلف التحديات أو المشكلات بغض النظر عن مدى صعوبتها أو تعقيدها.

نبذة عن ماجنوم العقارية

شركة ماجنوم العقارية التابعة لمجموعة "روابي القابضة" أُنشئت لتلعب دوراً رائداً في سوق التطوير العقاري حيث تسعى الشركة للارتقاء بمعايير الجودة والابتكار على مستوى الصناعة من خلال إطلاق مشروعات سكنية وترفيهية مرتفعة القيمة التجارية في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط ككل. وتركز الشركة جهودها على خلق مشروعات مرنة ومتطورة تلبي احتياجات أنماط الحياة سريعة التغير وتحقق طموحات رجال الأعمال والصناعة وأجيال المستقبل.

ولضمان أفضل معايير الجودة ومواعيد التسليم ومراعاة مبادئ الاستدامة في مشروعات الشركة، تعاونت ماجنوم مع أفضل الخبراء العالميين والشركات المتخصصة بما في ذلك شركة جوردن جيل Gordon Gill and Robert Forest والتي تمثل شركة Adrian Smith + Gordon Gill Architecture (AS+GG Architecture) للتصميم المعماري لتشييد البرج الأكثر استدامة في العالم في العاصمة الإدارية الجديدة. وقد حاز تصميم المشروع جائزة أفضل مشروع تجاري فاخر للعام من جوائز ديزاين ميدل إيست – السعودية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لماجنوم العقارية ومتابعة حسابنا على https://twitter.com/MagnomPro .