إلى جانب عقد سلسلة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين الكوريين والشركات المختصة في قطاعي الفضاء و التكنولوجيا

سيول، كوريا، ترأست معالي سارة الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، وفد من دولة الإمارات بمشاركة من ممثلي جهات محلية و خاصة بالدولة في معرض سيول الدولي للفضاء والدفاع «أديكس 2023»، أحد أهم المعارض والفعاليات في شرق آسيا، والتي تجمع نخبة من كبار المسؤولين وصناع القرار والمتخصصين في مجال الفضاء والدفاع؛ وذلك بمطار سيول الدولي في كوريا الجنوبية خلال الفترة بين 17 - 22 أكتوبر الجاري.

وضم الوفد، سعادة إبراهيم القاسم، نائب المدير العام للوكالة، والمهندس عبد الله خليفة المرر، رئيس قسم إدارة المشاريع الفضائية في وكالة الإمارات للفضاء، وطارق الهاشمي، مدير إدارة تبني وتطوير التكنولوجيا في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتور براشانث ماربو، نائب الرئيس للبحث والتطوير في شركة «بيانات»، والمهندس خالد العوضي رئيس البرامج المتقدمة من شركة «الياه سات»، والمهندسة روضة البلوشي مدير إدارة المشاريع في إيدج، والدكتور فيلكس مسؤول عن البحث والتطوير في مجالات المصادر الكهرومغناطيسية عالية الطاقة بمعهد الابتكار التكنولوجي.

تخدم هذه المشاركة واللقاءات والاجتماعات الموسعة مع الجانب الكوري من لقاءات مع مسؤولين وشركات ومؤسسات حكومية وخاصة، إلى تعزيز التعاون والعلاقات الاستراتيجية وتبادل الخبرات في مجال الطيران والفضاء بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى السعي المستمر لتطوير قطاع الفضاء الإماراتي الذي يشمل حاليا أكثر من 80 شركة عاملة في القطاع بجميع مجالاته من تصنيع للأقمار الاصطناعية، تحليل بيانات الفضاء و استخداماتها، خدمات الاتصال و كذلك البحث و التطوير في قطاعي الفضاء و التكنولوجيا المتقدمة.

وقالت معالي سارة الأميري، إنَّ «مشاركتنا في معرض سيول الدولي للفضاء والدفاع تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون والشراكات المستدامة مع الجهات العالمية الرائدة في مجال الفضاء والدفاع و خصوصا مع جمهورية كوريا نظرا للعلاقات الطويلة و المستمرة الحالية و لبحث فرص مستقبلية تدعم قطاعي الفضاء و التكنولوجيا في دولة الإمارات».

وتابعت، «أن تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع القطاع الفضائي الكوري و التي بدأت منذ بداية نهضة قطاع الفضاء في دولة الإمارات يُعد من أولوياتنا حيث جرت مناقشات عدة مع الجهات والمؤسسات الفضائية الحكومية أو الخاصة البارزة هناك»، مضيفة «في سياق تعزيز وترسيخ هذه الشراكات، بحثنا عن بناء شراكات آفاق جديدة بما يتعلق بتطوير منصات لبيانات الفضاء بالتعاون مع جهات محلية في الدولة كشركة بيانات و إيجاد فرص للتعاون في مشروع «سرب» المعني بتصنيع الأقمار الاصطناعية الرادارية. من جهة أخرى، ستتيح هذه الشراكات زيادة استخدام خدمات الإطلاق لمشاريع دولة الإمارات و سهولة الوصول إليها».

وقام وفد الدولة، بجولة موسعة لاستكشاف أحدث التقنيات والتعرف على آخر الابتكارات والقدرات المتاحة في الجمهورية الكورية، والتقى مع عدد من كبار المسؤولين في الشركات الرائدة في هذا مجال الفضاء ومن بينها: شركة هانوا للطيران (Hanwha Aerospace)، والجمعية الكورية لصناعات الطيران والفضاء KAIA.

وعقد الوفد، سلسلة من الاجتماعات مع المعهد الكوري لأبحاث الفضاء (KARI)، وشركة صناعات الفضاء الكورية (KAI)، والمعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا (KAIST)، لبحث آخر المستجدات حول الأقمار الاصطناعية الرادارية (SAR)، و مشاركة بعض من القطاع الكوري الخاص في معرض دبي للطيران 2023، إلى جانب مناقشة عامة حول مجالات التعاون المحتملة والاهتمامات المشتركة بين الجانبين.

واجتمع الوفد مع معالي السيد لي جونغ-هو، وزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كوريا؛ حيث استعرض الجانبين مجالات التعاون المشتركة في العلوم الفضائية وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول سياسات الفضاء والقوانين واللوائح المتعلقة به، والتطوير البشري في مجال الفضاء والمجالات ذات الصلة. كما تطرق الاجتماع إلى التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين صناعات الفضاء وتنمية القطاع الخاص و دعم الشركات الناشئة في دولة الإمارات وكوريا من خلال خلق فرص للطرفين في الاستثمار في مشاريع قائمة و مستقبلية.

يذكر أنَّ معرض سيول الدولي للفضاء والدفاع، يعقد كل سنتين، ويوفر فرصًا متميزة وعديدة للمؤسسات الحكومية والخاصة والمهتمين والمتخصصين في الطيران والدفاع، وكبار المسؤولين في مجال الدفاع، كما يعتبر محطة متفردة لتبادل الخبرات والتقنيات في هذين المجالين الحيويين.

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نُبذة عن وكالة الإمارات للفضاء

وكالة الإمارات للفضاء هي هيئة اتحادية عامة، تم إنشاؤها بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم 1 لسنة 2014 في شأن إنشاء وكالة الإمارات للفضاء، ويشمل القطاع الفضائي جميع الأنشطة والمشاريع والبرامج ذات العلاقة بالفضاء الخارجي الذي يعلو الغلاف الجوي للأرض. وتهدف الوكالة إلى تنظيم وتطوير القطاع الفضائي الوطني بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني المستدام، وتنمية الكوادر البشرية ودعم مشاريع البحث والتطوير في قطاع الفضاء، وتعزيز وإبراز دور الدولة على الخريطة الفضائية إقليمياً وعالمياً، وضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.