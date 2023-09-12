نظرًا لأهمية قطاع الغذاء و الضيافة على صناعة السياحة و الدور الذي يلعبه في دعم النمو الإقتصادي، تعتزم سلطنة عُمان على إستضافة ، معرض و مؤتمر عُمان للغذاء و الضيافة 2023 الذي يعد أكبر حدث تجاري دولي في سلطنة عُمان لقطاعي الغذاء و الضيافة. حيث من المقرر عقده في مركز عُمان للمؤتمرات و المعارض خلال الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر.

يرعى حفل إفتتاح المعرض معالي الدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي وزير الثروة الزراعية و السمكية و موارد المياه. الحدث يتم تنظيمه من قبل شركة أعمال المعارض العُمانية ( كونكت ) و تحت رعاية وزارة الثروة الزراعية و السمكية و موارد المياه. و بإستضافة الطيران العُماني (التموين) و بدعم من شركة الصفاء للأغذية الراعي الرئيسي.

تعليقًا على الحدث المرتقب قال الفاضل الوليد بن زاهر العبري مدير أول الشؤون التجارية بالطيران العماني (التموين) : " نلتزم في الطيران العماني ( التموين ) بتقديم خدمات لا مثيل لها من خلال تبني أعلى معايير التميّز والإبتكار. و دعمنا لمعرض و مؤتمر عُمان للغذاء و الضيافة يأتي تجسيدًا للجهود الحثيثة التي تُبذل من قبل فريق الطيران العماني( التموين ) لإظهار الثراء الذي تتمتع به سلطنة عُمان في قطاعي الغذاء و الضيافة. نطمح دائمًا بأن نواصل ريادتنا لقطاع التموين و تجسيد الثقافة العُمانية من خلال خدماتنا المتميزة".

و من جانبه أضاف الفاضل حمدون بن عبدالله الصقري رئيس العمليات التجارية بشركة الصفاء للأغذية قائلاً : " سعيدين بالمشاركة في معرض عُمان للغذاء والضيافة,حيث يمثل هذا المعرض اهمية كبيرة في القطاع الغذائي في سلطنة عُمان. ويساهم في تطوير العلاقات بالسوق والعثور على مصادر وشركات جديدة ومتنوعة في قطاع الغذاء والضيافة. كما ندعوكم بزيارة منصتنا والتعرف اكثر على منتجات الصفاء للأغذية".

يُعتبر معرض و مؤتمر عُمان للغذاء و الضيافة منصة فريدة للإجتماع لإبراز أحدث التطورات و الإبتكارات في مجال الغذاء و الضيافة و إظهار مساهمات سلطنة عُمان على المستوى المحلي و الدولي . الحدث سيشهد حضور العديد من العارضين من جميع أنحاء العالم مثل بنغلاديش و بلجيكا و الصين و الهند و إيران و باكستان و قطر و المملكة العربية السعودية و سيريلانكا و تايلند و الإمارات العربية المتحدة. سيجتمع هؤلاء الرواد في الصناعة لمشاركة الإبتكارات الرائدة و الرؤى الاستراتيجية و التطورات الهامة في قطاعات الزراعة و الغذاء و الضيافة.

الحدث سيشهد أيضًا ورش عمل معرفية معتمدة من قبل CPD – شهادة التطوير المهني المستمر. هذه الورش و الجلسات المعرفية ستساهم في إجراء حوارات مستنيرة و نقاشات ثرية حول مواضيع متعددة مثل بحث فرص التطوير و التعاون لإكتشاف إمكانات صناعة الغذاء و الضيافة لضمان مستقبل مستدام و رفع مستوى المعايير ككل. الحدث سيتيح للخبراء و قادة الفكر من مناقشة الإبتكارات و أكبر التحديات في القطاع و تعزيز إستراتيجيات قادرة على إعادة تشكيل مسار الصناعة.

من بين العارضين الرئيسيين في الحدث، الطيران العُماني ( التموين ) و شركة الصفاء للأغذية، والشركة الخليجية لإنتاج الفطر و شركة إينوكس لمعدات المطابخ و الشركة الوطنية للتوزيع و كلية عُمان للسياحة و شركة سرايا للتوزيع. يُعزز حضور هذه الشركات من نطاق و عمق الحدث؛ حيث سيعرضون مجموعة متنوعة من المنتجات و الخدمات و الإبتكارات التي بدورها تشكل مجال صناعة الغذاء و الضيافة.

معرض و مؤتمر عُمان للغذاء و الضيافة 2023 يعتبر حدث هام و شامل مكرّس لهذين القطاعين، حيث يتمتع بمعارضه الإبداعية و شراكات و تعاونات رفيعة المستوى. و يجسّد الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة سلطنة عُمان الرشيدة في تطوير و تعزيز قطاع الغذاء و الضيافة من أجل التميز و الإبتكار و النمو المستدام.

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