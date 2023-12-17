بني ياس يحصد لقبي الكبار فوق 18 عاماً والناشئين تحت 16 عاماً

أكاديمية الوحدة تفوز بلقب تحت 18 عاماً ولقب الأشبال تحت 14 عاماً من نصيب نادي الجزيرة

الظاهري: بناتنا قادرات على حمل راية التميز في كل مكان

أبوظبي: توج معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، الفائزات بمنافسات كأس "أم الإمارات" للجوجيتسو، التي اختتمت فعالياتها أمس في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية. وشهدت البطولة التي استمرت على مدار يومين، نزالات قوية بين نخبة من ألمع لاعبات الجوجيتسو الإماراتيات المصنفات قارياً وعالمياً وسط حضور جماهيري كبير.

ونجح نادي بني ياس في حصد لقب فئة فوق 18 عاماً متقدماً على أكاديمية نادي الوحدة للجوجيتسو الوصيف ونادي العين للجوجيتسو صاحب المركز الثالث، كما حققت أكاديمية نادي الوحدة للجوجيتسو اللقب على مستوى فئة تحت 18 عاماً متفوقةً على نادي بني ياس ونادي العين، اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث على التوالي، فيما أحرز نادي بني ياس اللقب في فئة تحت 16 عاماً، متفوقاً على أكاديمية نادي الوحدة التي حلت وصيفاً، ونادي العين ثالثاً. بينما تمكن نادي الجزيرة من الفوز باللقب في فئة تحت 14 عاماً، ويحل بعده نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الثاني ثم نادي العين في المركز الثالث.

منصة رائدة

وقال سعادة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو: "عوّدتنا المرأة الإماراتية أن تكون سباقة إلى المراكز الأولى وتمتلك أعلى قدرات الإبداع والتميز في مختلف القطاعات. ومن هنا تنبع أهمية كأس "أم الإمارات" للجوجيتسو؛ لأنها تمنح بناتنا منصة رائدة وفرصة لا مثيل لها لإظهار مهاراتهن وإثبات جدارتهن بمواصلة مسيرة التفوق التي تشهدها دولة الإمارات في المحافل الرياضية. وهو في الواقع ما تابعناه خلال النزالات، بما سجلته البطولة من مستويات فنية رائعة لبنات الإمارات وما أظهرنه من عزيمة وإصرار على البساط".

الطريق الصحيح

وأضاف الظاهري: "يؤكد أداء اللاعبات في البطولة أن براعم الجوجيتسو من بنات الإمارات على الطريق الصحيح لحمل راية الرياضة الإماراتية إلى آفاق جديدة من التفوق والتميز بكل عزيمة وإصرار، وترجمة الدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة لهن من خلال السير بالرياضة الإماراتية نحو العالمية".

تطلعات الاتحاد

وتابع: "بناتنا تألقن اليوم وقدمن أداءات ومهارات متطورة في النزالات، حيث لمسنا مدى الجهد الجبار الذي بذلنه في التدريبات والتقدم الذي يحرزنه. كما برزت المساهمة القيمة للأندية والأكاديميات من خلال اعتماد أفضل البرامج التدريبية وأجدر المدربين لتطوير مستوى اللاعبات ومواكبة تطلعات الاتحاد في بناء جيل من الرياضيات المتألقات. وشهدنا في هذه النسخة توسيع نطاق البطولة لتشمل فئة تحت 14 عاماً، والتي قدمت أداء مميزاً يرسم ملامح جيل واعد من البطلات".

التطور والنمو

وأضاف: "إن كأس "أم الإمارات" للجوجيتسو تمثل إحدى أبرز البطولات على مستوى الدولة، والتي تواصل عاماً بعد عام إحراز التطور والنمو على الأصعدة كافة، لتساهم في تخريج بطلات مثلن الإمارات وعززن صفوف منتخبنا الوطني وقدمن المستوى المنشود في مختلف البطولات المحلية والعالمية".

وسجلت نسخة هذا العام حضوراً جماهيراً لافتاً من العائلات من كل شرائح المجتمع لتشجيع بناتهن في النزالات، ما يعكس الانتشار اللافت لرياضة الجوجيتسو وشعبيتها الجارفة لدى المجتمع الإماراتي، فضلاً عن حرص الأهالي على تشجيع بناتهم على ممارسة هذه الرياضة التي تشهد نمواً متعاظماً يوماً تلو الآخر.

وقال سالم نايف الكثيري، نائب رئيس شركة الألعاب الرياضية، المدير التنفيذي لنادي بني ياس: "أتوجه بالتهنئة إلى سيدي الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس نادي بني ياس، وأعضاء مجلس الإدارة ومحبي النادي. ويسرنا أن يكون هذا الإنجاز في بطولة غالية على قلوبنا جميعاً، ومن أهم البطولات التي نركز عليها. وشهدنا بفضل الله تطوراً لافتاً من ناحية جذب اللاعبات وسعداء بنجاحنا في إحراز لقبي فئتي فوق 18 عاماً وتحت 16 عاماً فضلاً عن المركز الثاني في فئة تحت 18 عاماً التي نافسنا فيها بقوة. ويضاف هذا الإنجاز إلى رصيدنا الحافل والذي يأتي بفضل الجهود الدؤوبة من الإدارة والتصميم والإرادة من اللاعبات".

التدريب والعمل

ونجحت عائشة الحمادي، لاعبة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في فئة تحت 14 عاماً بحصد ذهبية وزن 63 كجم، وعن هذا الإنجاز تقول: "تغمرني السعادة لتحقيق هذا الإنجاز بعد التدريب والعمل المتواصل والدعم الذي حظيت به من الاتحاد والنادي وعائلتي وأصدقائي. لم يكن الأمر سهلاً إلا أنني كنت مصممة على الفوز بأي ثمن، وهو ما حدث".

المهمة أصعب

وبدورها نجحت غلا محمد الحمادي، لاعبة أكاديمية بالمز الرياضية تيم 777 في فئة تحت 16 عاماً في الحصول على ذهبية وزن 44 كجم بعد انتصاراتها الأربعة المبهرة في طريقها نحو التتويج.

وقالت: "سعيدة جداً بحصولي على اللقب، النزالات كانت قوية وأبدت اللاعبات ثباتاً كبيراً جعل المهمة أصعب. وأتوجه بالشكر إلى مدرباتي وجميع كوادر النادي والجمهور الحاضر في المدرجات لأن وجودهم كان له تأثير كبير عليّ ودفعني لبذل قصارى جهدي للفوز".

التصميم والإرادة

وتمكنت دانا علي البريكي لاعبة نادي الجزيرة من حصد ذهبية فئة تحت 18 عاماً في وزن 40 كجم بعد جهد دؤوب ومثابرة لافتة أظهرتها طوال نزالاتها، ما يشير إلى العزيمة والقوة التي تتمتع بها. وقالت: "خضت نزالات قوية مع عدد من أبرز اللاعبات، ولكن لم يكن التراجع خياري مطلقاً، فقد تعلمت من الجوجيتسو أهمية التصميم والإرادة لنيل الأهداف، فضلاً عن الاستعداد الجيد طوال الموسم والدعم من الاتحاد والمدربين، ما مكنني من تتويج مشوار البطولة بالذهبية".

وأضافت: "تتخطى أهمية هذا الإنجاز مجرد الإنجاز الفردي لأنه يساهم في تعزيز رصيد نادي الجزيرة ومد زميلاتي بمزيد من الثقة بأن لا مكان للمستحيل في قاموسنا الإماراتي".

أداء لافت

وحازت ميثا شريم لاعبة نادي بني ياس للجوجيتسو ذهبية فئة فوق 18 عاماً وزن 48 كجم، حيث كان الفوز من نصيبها بعد أداء لافت ومهارات أشعلت المدرجات بالهتاف، وقالت: "يمنحني هذا الفوز مزيداً من التفاؤل والثقة لخوض الاستحقاقات القادمة سواء المحلية أو العالمية، وأعتزم مواصلة التدريب لتطوير مستواي وتقنياتي لأكون على قدر المسؤولية وأحقق المزيد من الإنجازات".

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