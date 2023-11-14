الرياض، تعلن كاسبرسكي، الشركة الرائدة عالمياً في مجال حلول الأمن السيبراني، عن مشاركتها في معرض "بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا 2023". ويعتبر هذا الحدث منصة مرموقة تستقطب رواد القطاع للمشاركة في مناقشة أحدث التطورات في مجال الأمن السيبراني.

وستقوم كاسبرسكي بتسليط الضوء على حل الكشف والاستجابة المُدارة (MDR) الذي أطلقته مؤخراً للمؤسسات في المملكة العربية السعودية للاستفادة من خبراء كاسبرسكي، إلى جانب توفير موارد فرق أمن تكنولوجيا المعلومات لتحليل التهديدات والتحقيق فيها والاستجابة لها. وأصبحت هذه الخدمة متاحة من خلال الخدمة السحابية العامة التي تقدّمها الشركة السعودية للحوسبة السحابية، والتي تتيح لعملاء كاسبرسكي الالتزام بسيادة البيانات والإرشادات العامة ذات الصلة.

وستعرض كاسبرسكي في هذا الحدث أيضاً خدمة معلومات التهديدات التي يمكن التعامل معها كأداة أساسية للمؤسسات لحماية أصولها بشكل شامل. ويشارك باحثو كاسبرسكي بفاعلية في مراقبة وتتبع 16 من مجموعات التهديدات المتقدمة المستمرة المنتشرة في المملكة العربية السعودية ودول المنطقة. وتقوم هذه المجموعات باختيار ضحاياها بشكل استراتيجي، مع التركيز على قطاعات مختلفة، مثل الهيئات الحكومية والمؤسسات المالية وشركات التصنيع. وتتيح هذه الخدمة للمؤسسات الوصول إلى المعرفة القائمة إلى الأدلة والسياق والتوصيات القابلة للتنفيذ، والمتعلقة بالتهديدات السيبرانية التي تستهدف مؤسساتهم.

وأعرب محمد هاشم، مدير عام كاسبرسكي في السعودية والبحرين، عن سعادته بالمشاركة في معرض "بلاك هات 2023"، وقال: "يوفر لنا هذا الحدث منصة مثالية لمناقشة القضايا المهمة للأمن السيبراني، وعرض حلولنا المتقدمة في نفس المجال. وبفضل خبرتنا على مدى 16 عاماً في السعودية، نجحنا في تطوير أعمالنا باستمرار، وحققنا نمواً يزيد على 30% في الفصول الثلاثة الأولى من هذا العام. وسنواصل العمل بشكل وثيق مع الحكومات والمؤسسات لضمان حمايتها طوال رحلتها للتحول الرقمي".

وسيكون معرض "بلاك هات 2023" حدثاً استثنائياً، حيث تستحوذ كاسبرسكي على صدارة النقاشات المتعلقة بالأمن السيبراني . وتوجّه الشركة الدعوة للحضور لزيارة جناحنا لمعرفة المزيد حول حلنا للكشف والاستجابة المُدارة، واكتشاف مدى التزام كاسبرسكي بالحفاظ على أمن المؤسسات في مشهد التهديدات المتطور.

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نبذة عن كاسبرسكي

كاسبرسكي هي شركة عالمية متخصصة في الأمن الإلكتروني والخصوصية الرقمية تأسّست في عام 1997. وتقوم كاسبرسكي بترجمة خبرتها العميقة باستمرار إلى الجيل القادم من الحلول والخدمات الأمنية لحماية الشركات، والبنية التحتية الحيوية، والحكومات والمستهلكين في جميع أنحاء العالم. وتشمل محفظتها من المنتجات الأمنية الخاصة بالشركات حماية النقاط الطرفية وعدداً من الحلول الأمنية والخدمات المتخصصة بمكافحة التهديدات الرقمية المتطورة والمتقدمة. وتعمل حلول كاسبرسكي التكنولوجية على حماية أكثر من 400 مليون مستخدم، كما تساعد 240,000 من العملاء من الشركات على حماية أصولهم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.kaspersky.com.