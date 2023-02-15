17 جهة عارضة تسجل أول مشاركة لها بالمعرض

مشاركة واسعة عبر 4 أجنحة: المنتجات الغذائية العالمية- الألبان-اللحوم والمشروبات

الإمارات العربية المتحدة- تستعد الوكالة الوطنية لدعم تنمية الاقتصاد الفرنسي دولياً "بيزنس فرانس" لتنظيم 4 أجنحة فرنسية تابعة لعلامة "تايست فرانس" التجارية الرائدة بمعرض "جلفود 2023"، بمشاركة 83 شركة موزعة على 4 قاعات بمركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 20 إلى 24 فبراير 2023: جناح المنتجات الغذائية العالمية بقاعات الشيخ سعيد؛ الألبان في القاعة 1، اللحوم والدواجن في القاعة 3 والمشروبات بقاعة زعبيل 2.

على مدار خمسة أيام، سيوفر معرض جلفود 2023 منصة للأغذية الزراعية تمنح المختصين والمحترفين من هذا القطاع، فرصة الالتقاء والتواصل مع الشركات الفرنسية التي تغطي قطاعات مختلفة ومتنوعة في مجال صناعة الأغذية والمشروبات، حيث ستجسد هذه الشركات أفضل الابتكارات والخبرات الفرنسية، من خلال معروضاتها من المنتجات المسؤولة والمراعية لتحديات الصناعة، بالإضافة إلى تلبية الطلب المتزايد من قبل المستهلكين على خيارات أكثر صحة واستدامة.

شراكات واعدة سيتم استكشافها مع النظراء الإقليميين

تجدد فرنسا مشاركتها في معرض جلفود هذا العام عبر83 شركة (مقابل 69 شركة خلال الطبعة السابقة) لتقدم للمنطقة أفضل منتجات الأغذية والمشروبات الفرنسية، مما سيمثل فرصة سانحة للشركات العارضة لإقامة شراكات جديدة من خلال ما تعرضه من منتجاتها وابتكارات.

في هذا الإطار، علقت فلافي باكاي، مديرة مكتب بيزنس فرانس بدولة الإمارات العربية المتحدة وقسم الأغذية والمشروبات قائلة: "يتوق المنتجون الفرنسيون المشاركون في معرض جلفود إلى تعزيز العلاقات مع الشركات الإقليمية التي تشاركهم ذات الالتزام بالجودة والشراكات الأخلاقية. ويتماشى هذا الهدف مع سعي دولة الإمارات العربية المتحدة للارتقاء بمستوى صناعة الأغذية والمشروبات في المنطقة، ويمنح الشركات الفرنسية فرصة لإقامة تحالفات مفيدة لكلا الطرفين ".

يجذب معرض جلفود رواد صناعة الأغذية والمستثمرين من جميع أنحاء العالم لتقديم منتجات وابتكارات جديدة. وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة بمثابة سوق رئيسي للمأكولات والمشروبات الفرنسية، فضلاً عن كونها منصة للشركات الفرنسية لتوسيع وجودها في الشرق الأوسط. وذلك بفضل ما تتمتع به الإمارات من سمعة كوجهة للذواقة، بالإضافة للطلب والإقبال الكبيرين على الأغذية والمشروبات الفرنسية الممتازة من قبل السكان المحليين والإقليميين. "تعتبر فرنسا مشاركا تاريخيا في معرض جلفود، حيث لم تفوت أي طبعة منه منذ أول مشاركة لأول جناح فرنسي قبل أكثر من 30 عامًا"، أضافت فلافي قائلة.

منتجات عالية الجودة تعرض عبر الأجنحة الفرنسية

تستثمر الشركات الفرنسية بكثافة في قطاع البحث والتطوير. بالإضافة إلى ذلك، أسهمت انشغالات المستهلكين الفرنسيين بجودة وسلامة الأغذية والصحة، في دفع قطاع صناعة الأغذية الفرنسية للبحث عن منتجات جديدة صحية، عضوية، بيئية ومستدامة. وبهذا، سيمثل معرض جلفود مناسبة للتعرف على مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية الذواقة والعضوية والطبيعية وعالية الجودة والراقية مثل مشروبات الصويا العضوية بالفانيليا والدقيق المنشط (دقيق صحي مع حبوب الكينوا والشيا) وأقراص العسل المستحلبة التقليدية بالعديد من النكهات (عشبة الفربينا، أوكالبتوس، البروبوليس)، الحليب المعقم وغيرها الكثير.

تعاون فرنسي – إماراتي لتعزيز الأمن الغذائي

استجابة لدعوة من رئيس الجمهورية الفرنسية، السيد إيمانويل ماكرون، قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بزيارة رسمية إلى باريس يومي 18 و19 يوليو 2022.

وقد أشاد كل من رئيس الجمهورية الفرنسية ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بعمق واتساع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، حيث تمثل هذه الشراكة تحالفا يرتكز على صداقة طويلة الأمد وتعاون ثنائي. وأكدا على التزامهما المشترك لتوسيع التعاون في جميع المجالات، والعمل معًا بشكل وثيق لمواجهة التحديات العالمية والإقليمية مثل الأمن الغذائي!

وقد أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة على دعمها للجهود العالمية في مجال الأمن الغذائي، وعلى العمل مع فرنسا لإيجاد طرق لتخفيف الضغوط المستمرة على سلاسل التوريد العالمية. كما أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة مساندتها لمبادرة تعزيز القدرة على الصمود في مجالي الغذاء والزراعة (FARM)، وتحديداً فيما يتعلق بتجارة الأغذية المفتوحة والشفافة والمرنة، فضلاً عن توفير معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب لدعم نظام معلومات السوق الزراعية (AMIS).

قدرت الصادرات الغذائية الفرنسية إلى الإمارات في العام 2021 بـ 311 مليون يورو، بزيادة بنسبة 17 ٪، بفضل التوجه المتنامي نحو خيارات استهلاكية أكثر استنارة ووعيًا. وقد كان هذا النمو مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة بنسبة 40٪ لواردات المشروبات وزيادة بنسبة 17٪ لواردات منتجات الألبان. (المصدر: الحكومة الفرنسية، نتائج التجارة الخارجية - 2021)

وقد التزمت كل من فرنسا والإمارات بدفع قطاع الأغذية والمشروبات إلى مستوى أعلى نحو صناعة أكثر صحة واستدامة.

كتالوج الشركات الفرنسية بمعرض جلفود 2023

نبذة عن شركائنا

تحظى الأجنحة الفرنسية بدعم كل من الوكالات الإقليمية الشريكة (المجالس المهنية والتجمعات الإقليمية) في الجمع بين الشركات:

بريتاني كوميرس إنترناشونال (غرب فرنسا) وديفوب مركز فال دو لوار (وسط فرنسا)، فود لوار، غرفة تجارة وصناعة الشرق العظيم (شرق فرنسا)، إنترفيل.

تحظى الأجنحة الفرنسية برعاية:

وكالة مراقبة جودة المنتجات الحلال، المسؤولة عن التصديق على المنتجات والخدمات الحلال في أوروبا، و" بوتي فوريستيه"، الشركة التي تتمتع بخبرة 100 عام في مجال التبريد بأسطول مكون من 60,000 سيارة مبردة للتأجير."إيفيان"، المياه المعدنية الأولى في العالم، و"كافيه ريشار"، "محمصة القهوة التقليدية".

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