تحت رعاية وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي

راوية منصور: التركيز على قضايا الأمن الغذائي والمساوة بين الجنسين لتحقيق التنمية المستدامة

مارك وايلي: قطاع الصناعات الغذائية يعد مساهماً رئيسياً في صادرات مصر غير النفطية ويحتل المرتبة الثالثة بنسبة مساهمة قدرها 13%

صرحت رائدة الأعمال راوية منصور، رئيس مجلس إدارة شركة رامسكو للتشييد وبناء القرى البيئية، بإنه هناك حاجة ملٌحة لطرح المبادرات المختلفة التي تدعم الاقتصاد المصري والنهوض بمناخ الاستثمار في مصر وسط التحديات الاقتصادية المختلفة، وتطرقت "منصور" بالحديث عن ملف الأمن الغذائي والتغيرات المناخية والتنمية المستدامة، وأشارت إلى أهمية التوجه نحو الاستثمار الأخضر والتطوير الزراعي المستدام وهو ما قامت به منذ عام 2007 وقامت بتطوير نهجًا رائدًا في الأعمال الزراعية العضوية داخل مصر من خلال تأسيس شركة "رامسكو"، كما أعربت عن سعادتها بتوقيع الشراكة مع شركة "أنكوراج للاستثمارات"، لتحقق الكثير من الأهداف والنجاحات في هذا النهج والتي تحقق أهداف التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي للدولة.

جاء ذلك خلال كلمتها في فعاليات قمة صوت مصر 2023، صوت مصر” Narrative Summit 2023، أول منتدى دولي للعلاقات العامة في مصر، التي انطلقت اليوم الإثنين في منطقة سوما باي على ساحل البحر الأحمر، تحت عنوان Egypt Forever Forward، وسط مشاركة نخبة كبيرة من الخبراء، والمتخصصين المحليين والدوليين، لطرح الرؤى والأفكار البناءة التي تسهم في بناء الهوية الوطنية، وذلك تحت رعاية وزارة السياحة، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ومحافظة البحر الأحمر، وبالشراكة مع غرفة التجارة الأمريكية، إلى جانب هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN Women

وأشارت "منصور" إلى أنها بدأت العمل في مشروع "رامسكو" من خلال استخدام «الفحم الأخضر» وهي إحدى الطرق الفريدة للقضاء على الانبعاث الحراري، ويساهم في توفير المياه المستغلة ويعمل على تحسين التربة، حيث أنه يوفر 30% فوق التنقيط أي ما يقرب من 60% مع التنقيط، وفي نفس الوقت يقدم غذاء صحي بدون استخدام أي مبيدات مؤكدة أن هذا المشروع يؤدي إلى الاقتصاد الدائري، حيث أنه يقوم بإعادة تدوير جميع المخلفات الزراعية لكي تصبح صفرية، مشيرة إلى أنها بدأت العمل في مشروع رامسكو للتنمية المستدامة والزراعة العضوية لإعادة تدوير مخلفات الغذاء من خلال استخدام ماكينة Bio Char «الفحم الأخضر» وهي إحدى الطرق الفريدة للقضاء على الانبعاث الحراري. وأشارت "منصور" إلى أنه ترى في الاستثمار الزراعي المستدام والمُبتكر تجربة حية للتكيف والتمكين الزراعى للريفيات في القرى، ويساهم في القضاء على الفقر، فضلًا عن تحسين مستويات المعيشة وتوفير فرص العمل والتدريب وبناء القدرات.

ومن جانبه، تحدث قال مارك وايلي، الرئيس التنفيذي لشركة بيتي، خلال فعاليات المؤتمر عن دور القطاع الخاص في تعزيز ريادة مصر على خريطة التصنيع والصادرات، وقال في كلمته: "تشرفت بكوني جزءًا من قمة صوت مصر 2023 وسط مجموعة من الخبراء والمتخصصين من مختلف المجالات الذين يمتلكون القدرة على تشكيل مستقبل أكثر إشراقًا لمصر، كما أنها تعد فرصة قوية للحديث عن أحد أهم الموضوعات في عصرنا وهو تعزيز ريادة مصر ووضعها على خريطة التصنيع والصادرات، وحينما نتحدث عن قطاع الصناعات الغذائية، فإنه يعد مساهماً رئيسياً في صادرات مصر غير النفطية، حيث يحتل المرتبة الثالثة بنسبة مساهمة قدرها 13%. علاوة على ذلك، يلعب دوراً حيوياً في التوظيف، حيث يستوعب حوالي 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة".

وشدد مارك على أهمية الجودة في الصناعات الغذائية واستراتيجية بيتي لتعزيز أنظمة رقابة الجودة في جميع مراحل العملية الإنتاجية، وتطوير منظومة التصنيع، بما ينعكس ايجابيا على المستهلك الذي تضعه الشركة على رأس أولوياتها. كما أشار إلى أن الشركة توسعت في صادراتها من مصر لتصل منتجاتها إلى نحو 45 دولة حول العالم، وتخصص أكثر من 10% من منتجاتها للتصدير من أجل اختراق أسواق جديد في الولايات المتحدة وكندا وروسيا وأوروبا وإفريقيا.

وأضاف "وايلي": "أرى إن سوق التصنيع والتصدير في مصر مليء بالفرص التي يجب اغتنامها، وعلى الرغم من وجود تحديات، إلا أن القطاعين العام والخاص يمتلكان إمكانات وقدرات هائلة للتغلب على هذه العقبات، كما أنه لا تزال هناك إمكانات كبيرة غير مستغلة للنمو في سوق الصناعات الغذائية المصرية، وكذلك في قطاعات التصنيع الأخرى. ومن خلال التركيز على المساعي الأربعة الرئيسية التالية (الترويج لصورة مصر الإيجابية حول العالم – الاعتماد على التصدير لتوفير عملة أجنبية – الاستفادة من الحوافز التي تقدمها الدولة خاصة في مجال التصدير – توفير أعلى معايير الجودة باعتبارها عنصرًا أساسيًا للنجاح) نستطيع تعزيز مكانة مصر كدولة رائدة عالميًا في قطاع التصنيع وتنمية الصادرات".

هذا وتستهدف "القمة" تعزيز ريادة مصر كوجهة سياحية عالمية، وإبراز الصورة الإيجابية للدولة المصرية أمام العالم، ودعم الاقتصاد القومي من خلال التنمية السياحية، فضلًا عن تعزيز دور القطاع الخاص في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، فيما تُسلط الضوء أيضًا على الإنجازات التي حققتها مصر، وما يمكن تحقيقه في السنوات المقبلة من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

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