للمرة الأولى في المنطقة العربية وعلى مستوى إقليمي

مبادرة تسير جنبا إلى جنب مع مساعي الجهات التنظيمية والصناعة المالية لتنمية المواهب الاكتوارية في المنطقة

المنامة - البحرين:- تحت شعار "العالم بعين إكتوارية"، يتم تنظيم ملتقى كبير لمدة 3 أيام للإكتواريين الممارسين والشركات الاكتوارية وشركات التأمين والقطاعات المالية والإقتصادية والإدارات الحكومية التي تعتمد على الخدمات الاكتوارية والأكاديميين في جميع أنحاء العالم العربي. سيتم استضافة "المؤتمر العربي للإكتواريين 2023" في فندق الفور سيزونز بالقاهرة في الفترة من 9 إلى 11 مايو 2023.

يتم تنظيم المؤتمر من قبل شركة "فينتك روبوز"، مزود تكنولوجيا الادخار والتقاعد ومقرها البحرين، بدعم من الجهات التنظيمية والجمعيات الاكتوارية واتحادات التأمين وإعادة التأمين في المنطقة وشركات التأمين والوساطة التأمينية وصناديق التقاعد. وستكون المشاركة في الحدث من خلال الحضور الشخصي والإفتراضي، حيث يتوقع حضور حوالي خمسمائة مشارك من القطاعات المالية والتقاعدية والحكومية والاقتصادية والأكاديمية.

وصرح السيد إبراهيم خليل إبراهيم، الرئيس التنفيذي لشركة فينتك روبوز، التي أيضًا تنظم المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية والمؤتمر العربي للادخار والثقافة المالية، أن المؤتمر له ثلاثة أهداف رئيسية.

نحن نعيش في عالم تعصف به الأزمات والتحديات الجيوسياسية والصحية والمناخية والاقتصادية، وكلها تمثل مخاطر تؤثر بشكل كبير على حياة وخطط الأفراد والشركات والحكومات. لذلك، فإنه من الأهمية بمكان بالنسبة لنا، وسط كل هذه الظروف، أن نفهم طبيعة هذه المخاطر من خلال الرؤية الثاقبة لأولئك الذين هم في وضع أفضل لتحليلها. الاكتواريون متخصصون في تحليل الأخطار وتقييم الأثر المالي المرتبط بمثل هذه الأحداث الاقتصادية الكلية، ويمكنهم تقديم نظرة شاملة حول كيفية تأثير ذلك على أوضاعنا حاليا وفي المستقبل.

وأوضح السيد إبراهيم، أننا نحتاح إلى تسليط الضوء على دور الخبراء الاكتواريين، باعتباره أقل فهمًا واستخدامًا نسبيًا في المنطقة العربية، وأيضًا أنه لازال دورا خلفيا في الغالب عالميًا، باعتباره دورا حيويًا وديناميكيا في الإدارة الإستراتيجية للقطاعات الحكومية والاقتصادية والتجارية.

وأشار أننا نريد أيضًا المساهمة في بناء منصة حرفية للمهنة الاكتوارية في العالم العربي، مثل المؤتمرات الاكتوارية الدولية والإقليمية المعروفة، ويتماشى هذا مع مساعي أخرى من قبل الجهات التنظيمية والصناعة المالية المحلية لتطوير المواهب الاكتوارية في المنطقة.

في برنامج مكثف على مدى ثلاثة أيام، سيغطي المؤتمر مجموعة من الموضوعات التي تهم الخبراء الاكتواريين والمدراء التنفيذيين بالقطاع الحكومي وقطاع التأمين وأسواق رأس المال والأشخاص المهتمين بإدارة بعض أكبر المخاطر التي تواجه البشرية. ومن خلال 18 جلسة مقسمة على ستة محاور رئيسية (الإكتواريون والقطاع الحكومي، الإكتواريون وقطاع التقاعد، الإكتواريون وأسواق المال، الإكتواريون والجهات التنظيمية، الإكتواريون وقطاع التأمين، الإكتواريون والتكنولوجيا)، تم تصميم الحدث لتأطير الدور الرئيسي الذي يلعبه الخبير الاكتواري والدعم الذي يقدمه في بيئات أعمال متنوعة.

كما يهدف الملتقى أيضًا إلى تسليط الضوء والنقاش حول الطبيعة المتغيرة لدور الإكتواري في العصر الجديد للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وعلوم وتحليلات البيانات.

سوف يتيح الحدث رؤى وتحليلات مهنية عبر مجموعة من الموضوعات الناشئة والمهمة في الجوانب الاكتوارية والمالية والاقتصادية، وسيجمع لأول مرة الخبراء الاكتواريين والشركات الإكتوارية والمؤسسات والدوائر المرتبطة بالخدمات الاكتوارية في إطار منصة مهنية إقليمية واحدة.

يشارك في هذا المؤتمر الذي يعقد لأول مرة على مستوى إقليمي في المنطقة العربية عدد من المعاهد والجمعيات الاكتوارية الوطنية والإقليمية والدولية. التسجيل للحدث متاح مجانا على هذا الرابط: 2023-conference-actuarial-https://fintechrobos.com/etn/arab

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