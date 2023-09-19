مجموعة شلهوب تساهم بدعم المواهب الإماراتية الشابة على الانطلاق في رحلة لاكتشاف الذات والنمو الشخصي، مزوّدين بالأدوات اللازمة التي ستمكّنهم من إطلاق إمكاناتهم الكاملة في جناح المجموعة

قادة المجموعة الرئيسيون يتبادلون الأفكار مع المواهب الإماراتية الشابة حول المهن الناجحة في قطاع تجارة المنتجات الفاخرة

الإمارات العربية المتحدة، دبي، أعلنت مجموعة شلهوب اليوم عن مشاركتها في معرض التوظيف الرائد في الإمارات العربية المتحدة، "رؤية"، معرض الإمارات للوظائف لعام 2023، كجزء من جهودها المستمرة لتمكين الشباب المحلي في جميع أنحاء الدولة. ويعدّ معرض "رؤية"، الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر، بمثابة منصة حيوية لمجموعة شلهوب لتسريع جهود التوطين من خلال التواصل مباشرة مع المواطنين الشباب وإنشاء روابط قيّمة معهم.

وصُمّم جناح مجموعة شلهوب ليقدّم للزوار من المواهب الإماراتية الواعدة رحلة لاكتشاف الذات والنمو الشخصي، وليزوّد الشباب بالأدوات الأساسية اللازمة التي ستساعدهم في استكشاف إمكاناتهم الكاملة. وتسعى مجموعة شلهوب إلى إشغال 28 وظيفة شاغرة خلال معرض التوظيف، وتعزيز القوى العاملة الإماراتية لديها والتأكيد بشكل أكبر على التزام الشركة الراسخ بتعزيز بيئة عمل تركّز على الأفراد. وسيتمكّن الزوار من خلال استخدام شاشات اللمس في الجناح، من تقديم الطلبات فوراً للوظائف الشاغرة عبر صفحة التوظيف على موقع المجموعة الإلكتروني، بالإضافة إلى معرفة المزيد عن الوظائف والعمل في مجال الأزياء الفاخرة والجمال.

وأهمّ ما يميّز جناح مجموعة شلهوب هو البرنامج الغني الذي وضعه قادة المجموعة والذين سيشاركون مع الزوار مقتطفات من مسيرتهم المهنية ورؤاهم وتوجيهاتهم ضمن أجواءجواء مقهى غير رسمي، حيث يعدّ هذا المعرض دعوة ملهمة للأفراد لمواءمة قدراتهم ونقاط قوتهم الفريدة مع مجموعة متنوعة من الفرص الوظيفية والمناصب المتاحة داخل الشركة.

وعلّق وسيم عيد، رئيس الموارد البشرية والثقافة في مجموعة شلهوب: “تعدّ رعاية المواهب الإماراتية ركيزة أساسية ضمن التزام مجموعتنا بالتنوع والإنصاف والشمولية. ونحن نسعى من خلال مشاركتنا في "رؤية"، معرض الإمارات للوظائف، إلى إلهام الجيل القادم من الإماراتيين وتشجيعهم على العمل في قطاع المنتجات الفاخرة. ويجدر بالذكر أنه في عام 2022، نمت القوى العاملة الإماراتية لدينا بنسبة 148%، وهو ما يعكس التزامنا الراسخ بزيادة الاهتمام بقطاع المنتجات الفاخرة وزيادة الوعي بالتطوير الوظيفي للمواهب المحلية".

وقد استثمرت مجموعتنا في العديد من البرامج والشراكات لتمكين المواهب المحلية، بما في ذلك "البرنامج الوطني للخريجين" والذي سيضم 13 خريجاً من المواطنين الإماراتيين، والمقرر إطلاقه في يناير 2024 ، كما أطلقت المجموعة مؤخراً أيضاً "برنامج الخبرة العملية" بالشراكة مع كليات التقنية العليا ووزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، كجزء من مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز دمج الشباب في قطاع تجارة المنتجات الفاخرة، وتزويدهم بالمهارات الأساسية والمهنية اللازمة للانطلاق في مسيرتهم المهنية والنجاح فيها.

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مجموعة شلهوب

على مدى أكثر من ستة عقود، كانت وما زالت مجموعة شلهوب شريكاً رائداً وأحد أهم صنّاع تجارب الرفاهية على مستوى الشرق الأوسط. وفي إطار سعيها للتميّز في مجال "التجزئة الهجينة"، قامت المجموعة بتعزيز خدمات التوزيع والتسويق لديها عبر محفظتها المكوّنة من 8 علامات تجارية مملوكة، وأكثر من 300 علامة تجارية عالمية ضمن فئات الرفاهية والجمال والأزياء وفن العيش أو الـ art de vivre. ومؤخراً، عملت المجموعة على توسيع مظلّتها لتشمل فئات جديدة بما فيها الساعات والمجوهرات والنظارات.

تضع مجموعة شلهوب عملاءها على رأس أولوياتها، وذلك ضمن جهودها المستمرة في التجديد والابتكار لتقديم تجارب فاخرة في أكثر من 750 متجراً للبيع بالتجزئة، وعبر الإنترنت، ومن خلال تطبيقات الأجهزة المحمولة، كلّها قنوات متعددة تعمل نحو هدف رئيسي واحد ألا وهو رضا العملاء.

اليوم، تضمّ مجموعة شلهوب أكثر من 14000 من المواهب والخبراء المحترفين عبر سبع دول مختلفة، حيث ساهمت جهودهم المتماسكة في احتلال المجموعة المرتبة الثالثة على مستوى الشرق الأوسط والأولى في المملكة العربية السعودية كأفضل بيئات العمل من قبل منظمة "جريت بليس تو وورك".

وحرصاً منها على مواصلة رحلة الابتكار دائماً كما اليوم، أطلقت مجموعة شلهوب برنامج "ذا جرين هاوس"، وهو ليس مركز للابتكار فحسب، بل منصة حاضنة ومسرّعة أعمال للشركات الناشئة والشركات الصغيرة على صعيد المنطقة والعالم. وتعدّ هذه المبادرة من المبادرات العديدة التي أطلقتها المجموعة لإعادة ابتكار هويتها ومواكبة أحدث التوجهات، مدفوعة بتفكير مستقبلي مبدع. كما قامت المجموعة بتضمين الاستدامة في صميم استراتيجية أعمالها، مع تأكيد التزامها تجاه الأفراد والشركاء والكوكب، كونها عضواً فاعلاً في "مجتمع الاتفاق العالمي للأمم المتحدة" وأحد الموقّعين على "مبادئ تمكين المرأة".