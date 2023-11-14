أبوظبي: اختتمت مساء أمس بنجاح كبير فعاليات معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2023، الحدث الأكبر من نوعه في قطاع اليخوت الفاخرة والقوارب ومعدات صيد الأسماك والرياضات البحرية في دولة الإمارات والمنطقة، والذي نظمته شركة كابيتال للفعاليات، إحدى الشركات التابعة لمجموعة أدنيك، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض وقاعة "المارينا" بالشراكة مع دائرة الثقافة والسياحة، وشكل المعرض منصة هامة للنمو المستمر والابتكار في الصناعات البحرية.

واستقطبت الدورة الحالية من معرض أبوظبي الدولي للقوارب 35 ألف زائر من عشاق اليخوت والقوارب ومعدات الصيد والرياضات البحرية، مقارنة مع 10 آلاف زائر في الدورة السابقة بنسبة زيادة وصلت إلى 250% طيلة أيام انعقاده خلال الفترة من 9 نوفمبر وحتى 12 نوفمبر، ما يؤكد مكانته كمركز عالمي لرواد وعشاق الصناعات البحرية، ومحترفي الصناعة، الذين يبحثون عن نمط حياة عصري.

وارتفعت المساحة الكلية للمعرض لتصل إلى 65 ألف متر مربع وبنسبة زيادة 55% مقارنة بذات الفترة، لتقديم تجربة أكثر شمولية لجميع الزوار. كما حظي المعرض بمشاركة 137 مؤسسة وشركة من أبرز مصنعي القوارب، وموردي المعدات البحرية في العالم، وتضمن المعرض إطلاق 15 طرازاً جديداً من اليخوت والقوارب، و13 علامة تجارية إقليمية وعالمية تعكس نمو الصناعة البحرية في منطقة الشرق الأوسط، كما شهدت هذه النسخة من المعرض الإعلان عن العديد من اليخوت الفاخرة الجديدة والتقنيات البحرية المبتكرة، والتي جسدت أحدث التطورات في الصميم البحري والاستدامة.

واحتضن مرسى أدنيك والواجهة البحرية، 53 قارباً ويختاً ترسوا على الماء، ما أتاح لـ1,230 زائر فرصة مميزة لمشاهدتها والتجول فيها ضمن منصة الإبحار، والاطلاع على أبرز ما يميزها خلال معرض أبوظبي الدولي للمعارض 2023، وتضمنت أبرز الأحداث إطلاق يخت "سانلورنزو إس إكس 88" الفاخر، من قبل شركة "بهنمار" في دبي، وهو يخت مبتكر يمتلك إمكانيات وميزات متطورة صديقة للبيئة، ويخت "صن ريف 80 باور ايكو"، الذي يلبي معايير جديدة في التميز البحري.

قال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: " أتوجه بجزيل الشكر والامتنان لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة لتفضله بالحضور لفعاليات معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2023 ومواصلة دعمه ورعايته للمعرض. إن النجاح الكبير الذي حققه المعرض في دورته الحالية، يعكس التزامنا الدائم بتشجيع مقومات التميز والابتكار ضمن فعاليات هذا المعرض الرائد والوصول بها إلى آفاق جديدة. ولم تقتصر جهودنا خلال دورة هذا العام على عرض أحدث التطورات في الصناعة البحرية فحسب، بل حرصنا على توفير بيئة محفزة لبناء الشراكات، وتعزيز فرص النمو للشركات المشاركة. ونحن فخورون باستضافة هذا الحدث الذي ساهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد للصناعات البحرية، وتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات في هذا القطاع الواعد. كما نتقدم بجزيل الشكر والتقدير للرعاة والعارضين والزوار والشركاء، وعلى رأسهم دائرة الثقافة والسياحة على مساهماتهم القيمة في النجاح القياسي الذي حققته الدورة الحالية."

ومن جانبه قال دارين جونسون، الرئيس التنفيذي لشركة "كابيتال إيفنتس": "أصبح معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2023 حدثاً رائداً، حيث أرسى معايير جديدة للتميز في القطاع البحري على الساحة العالمية وذلك من خلال استعراض أحدث التطورات والمستجدات في مجال القوارب واليخوت والتكنولوجيا البحرية، وتوفير منصة فريدة للتواصل وتبادل الخبرة والمعرفة وتعزيز بيئة الأعمال. ويعكس الحضور الكبير والمشاركة الواسعة التي شهدها المعرض من العارضين والزوار من جميع أنحاء العالم على دور المعرض المتميز باعتباره منصة رائدة في القطاع البحري، ونؤكد التزامنا الدائم بمواصلة تعزيز تجربة الزوار والمساهمة في تحقيق النمو المستدام في هذا القطاع الواعد."

وشكل معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2023 منصة مثالية لتعزيز سبل التواصل وتطوير الأعمال ونمو الشركات في قطاع الصناعة البحرية واليخوت الفاخرة، حيث شهد المعرض توقيع العديد من الصفقات والشراكات، وعقد سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى بين الشركات، في ظل توفر بيئة أعمال داعمة لأبرز اللاعبين الإقليميين والدوليين في هذا القطاع الحيوي.

وألقى "سيزار فال" وهو خبير مشهور في اليخوت الفاخرة ومستشار رائد ومتحدث دولي وأستاذ في كليات إدارة الأعمال العالمية الكلمة الرئيسية لليوم الختامي وشارك رؤيته حول نمو أبوظبي كوجهة عالمية لليخوت الفاخرة، وتناول مقومات نجاحها كالاستثمار والتعاون والبنية التحتية ذات المستوى العالمي.

وشهدت منصة الحوارات والنقاشات التي أقيمت بالشراكة مع هيئة البيئة - أبوظبي، حلقتين نقاشيتين وعرض تقديمي، حيث أدارت "راشيل زلاتر" النقاشات التي شارك فيها ممثلو شركة "آنجر جارديان، وشركة "فاش داون"، ووشركة "هوم بورت"، و"فلوتينغ بادل" وتحدثوا عن جهودهم لحماية مقومات البيئة البحرية. وناقش توبي جريجوري رحلته بالتجديف لحضور فعاليات مؤتمر الأطرافCOP28 لمكافحة التلوث البلاستيكي، حيث قطع مسافة 5000 كيلومتر لمدة 42 يوماً، عبر المحيط الأطلسي لرفع مستوى الوعي وتسليط الضوء على الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في مجال الاستدامة قبل انعقاد أعمال مؤتمر الأطراف COP28 في وقت لاحق من هذا العام.

كما حظي زوار المعرض بفرصة لتجربة الواقع الافتراضي ضمن فعالية "إلى الأعماق"، التي شهدت إقبالا كبيراً من الزوار الذين وصل عددهم إلى 4559 زائر للاستمتاع برحلة واقع افتراضي، حيث قاموا بالتعرف على النظم البيئية تحت الماء من خلال تقنية الواقع الافتراضي المبتكرة.

كما استضاف المعرض في إطار التزامه بتعزيز الشراكة المجتمعية، العديد من الندوات وورش العمل التعليمية، والتي ركزت على السلامة البحرية والحفاظ على البيئة ومستقبل القوارب. كما شهد اليوم الختامي فقرة للألعاب النارية وتجارب المعرض التفاعلية والأنشطة العائلية التي شهدت إقبالاً كبيراً.

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