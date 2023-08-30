حصدت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان جائزتين خلال حفل ختام الدورة الرابعة من البرنامج الصيفي لإمارة عجمان "صيفنا سعادة 2023"، البرنامج الصيفي الذي يحظى برعاية كريمة من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، والذي يسعى لتعزيز الترابط المجتمعي واستثمار الطاقات وتنمية المهارات واكتشاف المواهب.

وحصلت الدائرة خلال الحفل الذي شهده الشيخ حميد بن عمّار النعيمي على المركز الأول عن برنامج "دبلوم استشراف المستقبل" في فئة أفضل برنامج ضمن محور البرامج التطويرية وذلك للعام الثاني على التوالي ضمن هذه الفئة، كما نال عبدالرحمن علي بن مالك جائزة أفضل منسق برامج.

وساهم الدبلوم الذي تخرّج منه 22 منتسب من أبناء الوطن في تعزيز جاهزيتهم للمستقبل وتغيراته، وتنمبة مهارات التفكير المستقبلي لديهم، وتزوّيدهم بإطار شامل لبناء وإعداد السيناريوهات المستقبلية، وتضمن العديد من الأنشطة كورش العمل والحلقات النقاشية والزيارات الميدانية.

وأشاد سعادة عبدالله أحمد الحمراني، المدير العام، بالجهود التي بذلها فريق العمل الذي يتحلّى بروح الفريق الواحد، كما أثنى بفعالية الشراكات القائمة مع القطاع الخاص من المنشآت الاقتصادية التي شاركت في الدبلوم وساهمت في تحقيقه هذا الفوز من خلال استقبال المتدرّبين في مقار عملهم، وتعريفهم بالتطبيقات العملية لمبادرات استشراف المستقبل على أرض الواقع، وأكّد المواصلة في تنفيذ البرامج الهادفة وخدمة المجتمع.

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