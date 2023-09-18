تشارك كونتكت للوساطة التأمينية، ذراع الوساطة التأمينية بمجموعة كونتكت المالية القابضة، بنجاح في ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين لعام 2023 المقام في الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر 2023. ويعد هذا الملتقى واحدًا من أهم الأحداث في صناعة التأمين، حيث يجمع بين كبار القادة والمتخصصين في هذا القطاع من مختلف أنحاء العالم.

من الجدير بالذكر أن "كونتكت للوساطة التأمينية" تشارك في الملتقى كشريك رسمي، وقدمت مساهمة قيمة من خلال شراكتها في هذا الحدث المهم. و"كونتكت للوساطة التأمينية" هي شركة رائدة في مجال الوساطة التأمينية والاستثمارات المالية، وتلتزم بتقديم خدمات تأمينية عالية الجودة لعملائها في جميع أنحاء الجمهورية. ومن خلال مشاركتها الفعّالة في المؤتمر رانديڤو شرم الشيخ الخامس ، تؤكد الشركة مكانتها كشركة رائدة ومبتكرة في صناعة التأمين والاستثمار.

وأكدت الأستاذة نهال بريك، العضو المنتدب لشركة كونتكت للوساطة التأمينية، إن ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين هذا العام يعد فرصة كبيرة لتبادل الخبرات العالمية مع الكيانات المحلية، وأن كونتكت للوساطة التأمينية منذ نشأتها عام 2014 تعمل دائما على التطور واكتساب الخبرة لتقديم تجربة أفضل للعملاء.

وأشارت نهال، إلى إن كونتكت للوساطة التأمينية تمثل عنصرًا أساسيًا في بنية مجموعة كونتكت المالية، حيث تقدم خدمات الوساطة التي تعزز من تواصل بين كل شركات التأمين في السوق المصري وعملائها ومقدمي الخدمات التأمينية. بفضل هذا التكامل، نستطيع تحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة في تقديم خدمات التأمين والاستثمار لعملائنا.

وأشار السيد سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لكونتكت المالية القابضة، إلى أهمية التعاون والتواصل بين الشركات والخبراء في صناعة التأمين. وأضاف "أن التحولات السريعة في الاقتصاد والتكنولوجيا تطرح تحديات جديدة أمام قطاع التأمين. ومن خلال مشاركة شركة كونتكت للوساطة التأمينية، في هذا المؤتمر، نجدد التأكيد على الدور الحيوي الذي تلعبه شركات وساطة التأمين في تحقيق التكامل والتنسيق الفعال والعمل مع جميع شركات التأمين في السوق المصري بل والإقليمي".

وأختتم قائلاً: " أن قطاع التأمين واجه العديد من التحديات العالمية ومن ثم فإن هناك رغبة في رسم خريطة مواجهة التحديات المتعلقة بالأحداث العالمية ومن ثم فإن الملتقى يهدف لتبادل المعلومات والمقترحات حول رؤية شركات التأمين وإعادة التأمين بعد تأثرها عالميا بحالة الوضع الاقتصادي، ونحن ملتزمون بتوفير منتجات تأمينية مبتكرة وخدمات مخصصة تلبي احتياجات العملاء وتساهم في تحقيق الأمان المالي والحماية الشاملة لهم."

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