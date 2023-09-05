المهندس العوهلي:

"شركة «هواوي» ظلت على الدوام شريكًا أصيلًا في رحلة المملكة التحولية الرامية إلى بناء حاضر مترابط ومستقبل مبتكر"

"هواوي كلاود" تعلن عن خطتها لتدريب500 ألف من المطورين في المملكة خلال السنوات الخمس القادمة وإطلاق «هواوي كلاود لريادة الأعمال» لدعم نمو 2000 شركة ناشئة



افتتح معالي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي، اليوم الاثنين، أعمال «قمة هواوي كلاود السعودية 2023»؛ والتي ترعاها الوزارة وتنظمها شركة «هواوي» بغية الارتقاء بإمكانات التحول الرقمي بما ينسجم مع رؤية المملكة الطموحة 2030، وذلك بحضور نائب الرئيس الأول في هواوي ورئيسها في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى السيد ستيفن يي، وعدد من مسؤولي الوزارة والشركة وروَّاد قطاعي التقنية والأعمال المحليين والإقليميين وحشد غفير من الإعلاميين.

ويأتي إطلاق القمة في إطار سعي الوزارة والشركة، لتوسيع التعاون، ودعم العلاقات والرؤى ذات الصلة، بما يتيح قيادة مساعي التحول الرقمي في المملكة والعالم بشكلٍ يتناسب مع التطلعات والمتطلبات.

وخلال مراسم افتتاح القمة؛ أعلنت «هواوي» عن إطلاق «هواوي كلاود منطقة الرياض»، والتي من المتوقع أن تسهم في بروز حقبة جديدة من النمو والازدهار الاقتصادي المدعوم بالتقنيات الرقمية، حيث يتماشى إطلاقها مع خطط «هواوي كلاود» الرامية إلى الاستثمار في البنية التحتية السحابية في المملكة وتعميم فوائدها وميزاتها للمنطقة.

وحول الإطلاق، أكد معالي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، أن شركة «هواوي» ظلت على الدوام شريكًا أصيلًا في رحلة المملكة التحولية الرامية إلى بناء حاضر مترابط ومستقبل مبتكر من خلال تعاونها المستمر مع الوزارة ومزودي الخدمة والشركات والجامعات في مختلف المساعي الجماعية الرامية إلى تحقيق التحول الرقمي.

ومن جانبه، أوضح نائب الرئيس الأول في هواوي ورئيسها في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أن الشركة ملتزمة بتحقيق رؤيتها الخاصة في مجال السحابة الالكترونية في المملكة، مؤكدًا أن هذه القمة تمثل التزامًا راسخًا في ظل مضي أكثر من عقدين على انطلاقتها.

وسلطت القمة التي انطلقت تحت شعار «الارتقاء بالمعلومات من أجل المملكة» الضوء على التزام «هواوي كلاود» تجاه مستقبل المملكة الرقمي، حيث قدم الحدث المنصة المثلى لتبادل المعرفة ونسج العلاقات والتعاون، بغية تحفيز الشركات الوطنية والعالمية على مشاركة قصص النجاح وأفضل الممارسات والاستراتيجيات والرؤى حول مسيرة التحول الرقمي.

وتضمنت القمة سلسلة من الإعلانات، حيث كشفت الشركة عن خطة المملكة التركيز على بناء القدرات السحابية والانطلاق بها نحو العالمية "Saudi Arabia Go Cloud Go Global" لربط الشركات الصينية والسعودية على نطاق عالمي بما يدعم النمو والابتكار، وستوظف الشركة خبرتها الواسعة التي اكتسبتها من خلال العمل في أكثر من 170 دولة وإقليم حول العالم، ومختلف القطاعات، والتقنيات والحلول المتقدمة لمساعدة الشركات الصينية على دخول السوق السعودية وتعزيز الشراكات مع الشركاء المحليين، كما أعلنت الشركة عن نية «هواوي كلاود» تدريب 500 ألف من المطورين في المملكة خلال السنوات الخمس القادمة، وتصميم حلول مشتركة مع 1000 شريك محلي، فضلاً عن إطلاق «هواوي كلاود لريادة الأعمال» لدعم نمو 2000 شركة ناشئة.

كما أعلنت «هواوي كلاود» اعتزامها استخدام عدد من التقنيات الرائدة للارتقاء بالقطاع في المملكة، بما فيها نموذج "بانغو 3.0" المخصص لمواجهة تحديات المتعلقة بتبنّي أنظمة الذكاء الاصطناعي، واستغلال رؤى القطاع لتحسين قدرات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات مثل التمويل والقطاع الحكومي والتصنيع وغيرها. وسيستهل نموذج "بانغو 3.0" للذكاء الاصطناعي حقبة جديدة من الابتكار فبي مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن العديد من المجالات وسيناريوهات الأعمال بالتماشي مع وتيرة الرقمنة والتنويع الاقتصادي المتسارعة في المملكة.

#بياناتحكومية

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نبذةٌ عن "هواوي"

"هواوي" هي شركة عالمية رائدة في توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات تأسست عام 1987. ندير أعمالنا اليوم في أكثر من 170 دولة ومنطقة في العالم من خلال أكثر من 207,000 موظف، ونخدم أكثر من 3 مليار شخص حول العالم.

تتمثل رؤيتنا بإيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكي مترابط بالكامل، وذلك من خلال توفير الاتصال في كل مكان وتعزيز المساواة في الوصول إلى الشبكات؛ وتوفير خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لجميع أنحاء العالم لتزويدكم بقوة حاسوبية فائقة أينما كنتم ومتى أردتم؛ وبناء منصات رقمية تساعد جميع القطاعات والمؤسسات على تعزيز مرونتها وكفاءتها؛ وتغيير مفهوم تجربة المستخدم بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتناسب الاحتياجات الخاصة لكل فرد وفي مختلف جوانب حياته، سواء في المنزل أو المكتب أو أثناء التنقل.

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