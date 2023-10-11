

يهدف منتدى بنغلاديش للتعليم إلى جذب 25,000 طالب بنغلاديشي غير مقيم وأكثر من مليون طالب دولي إلى 163 جامعة و115 كلية طب في بنغلاديش من خلال عرض نظام التعليم العالمي الفعال من حيث التكلفة في البلاد.

التاريخ: دبي، الإمارات العربية المتحدة، 11 اكتوبر 2023

أبرز الأخبار:

1- سيبحث أكثر من 14.2 مليون طالب وطالبة في دول مجلس التعاون الخليجي عن الالتحاق بالجامعات وكليات الطب، وتوفر بنغلاديش مرافق تعليمية عالية الجودة وفعالة من حيث التكلفة.

2- يوجد في دولة الإمارات 639 مدرسة حكومية و580 مدرسة خاصة بإجمالي ملتحقين في المدارس الحكومية 287.725 طالباً و793.295 طالباً في المدارس الخاصة بإجمالي 1.081.020 طالباً.

3- يدرس حالياً أكثر من 25 ألف طالب بنغلاديشي غير مقيم في مختلف المدارس الخاصة والجامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

4- يمكن لطلاب دول مجلس التعاون الخليجي الاستفادة من التعليم الجامعي بتكلفة منخفضة تصل إلى 500 دولار أمريكي لكل فصل دراسي، أو 6,000 دولار أمريكي - 8,000 دولار أمريكي لبرنامج البكالوريوس (مع مرتبة الشرف) لمدة أربع سنوات ودرجة بكالوريوس الطب والجراحة لمدة خمس سنوات مقابل تكلفة منخفضة تصل إلى 35,000 دولار أمريكي إلى 40,000 دولار أمريكي – وهي واحدة من أرخص درجات بكالوريوس الطب والجراحة المعتمدة المتوفرة حاليًا في العالم.

من المتوقع أن يشارك المئات من الطلاب وأولياء الأمور في النسخة الثانية من منتدى بنغلاديش للتعليم 2023 الذي سيعقد في فندق كراون بلازا، ديرة، دبي في الفترة من 14 إلى 15 أكتوبر 2023. وهو الحملة الترويجية التعليمية الدولية الوحيدة لـ 163 جامعة بنغلاديشية و115 كلية طب حيث يدرس أكثر من 14000 طالب أجنبي و4.6 مليون طالب بنغلاديشي في برامج البكالوريوس والدراسات العليا.

يوجد في دولة الإمارات 639 مدرسة حكومية و580 مدرسة خاصة، بإجمالي عدد طلاب المدارس الحكومية 287,725 طالباً، و793,295 طالباً في المدارس الخاصة، بإجمالي 1,081,020 طالباً. ويدرس حاليًا أكثر من 25000 طالب بنجلاديشي غير مقيم في مختلف المدارس والجامعات الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تقدم الجامعات البنغلاديشية وكليات الطب والمؤسسات المتخصصة تعليمًا عالي الجودة وفعالاً من حيث التكلفة للطلاب الدوليين الذين يمكنهم الاستفادة من المناهج الجامعية بمبلغ يصل إلى 500 دولار أمريكي لكل فصل دراسي، أو 6000 دولار أمريكي - 8000 دولار أمريكي لبرنامج البكالوريوس (مع مرتبة الشرف) لمدة أربع سنوات و درجة بكالوريوس الطب والجراحة لمدة خمس سنوات بتكلفة منخفضة تصل إلى 35,000 دولار أمريكي إلى 40,000 دولار أمريكي - وهي واحدة من أرخص درجات بكالوريوس الطب والجراحة المعتمدة المتوفرة حاليًا في العالم.

ويسعى منتدى بنغلاديش للتعليم إلى جذب جزء من هؤلاء الطلاب نحو مناهج الطب والهندسة والأعمال والفنون الليبرالية في أكثر من 2500 كلية عليا في بنغلاديش، بما في ذلك 163 جامعة و115 كلية طبية ومؤسسات متخصصة أخرى.

"تبرز بنغلاديش كمركز للتعليم العالي عالي الجودة وفعال من حيث التكلفة يخدم حاليًا أكثر من 4.6 مليون طالب، بما في ذلك 14000 طالب أجنبي من الهند ونيبال وبوتان وأفغانستان وسريلانكا ودول مجلس التعاون الخليجي،" يقول السيد / سيف الرحمن، الرئيس التنفيذي لبان آسيان ميديا ومنظم منتدى بنغلاديش للتعليم2023.

"في دول مجلس التعاون الخليجي، سيتجاوز عدد الطلاب البنغلاديشيين غير المقيمين 100.000 طالب - معظمهم يسعون للحصول على التعليم العالي في بنغلاديش - مما يجعلها سوقًا كبيرة أسيرة للجامعات وكليات الطب البنغلاديشية.

ومع ذلك، فإن إجمالي عدد طلاب المدارس في دول مجلس التعاون الخليجي يتجاوز 1.2 مليون هذا العام. يمكن أن يستفيد الاقتصاد البنغلاديشي بشكل كبير إذا تمكنت الجامعات والكليات الطبية البنغلاديشية من جذب جزء صغير من هذا السوق ويمكن أن يصبح قطاع التعليم بعد ذلك قطاعًا آخر يجذب العملات الأجنبية مما سيساعد بنجلاديش كثيرًا من خلال مساعدة احتياطي العملات الأجنبية على مستوى أعلى.

يحظى منتدى بنغلاديش للتعليم 2023 بدعم جيد من قبل اتحاد الجامعات الخاصة في بنجلاديش.

يقول الشيخ كبير حسين، رئيس اتحاد الجامعات الخاصة في بنغلاديش: "إن بنغلاديش تتقدم في جميع المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية في ظل القيادة الديناميكية للحكومة الحالية بقيادة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، وقطاع التعليم ليس استثناءً. تستضيف بنجلاديش حاليًا أحد أكبر قطاعات التعليم في العالم، حيث يخدم أكثر من ثلاثة ملايين طالب، بما في ذلك 4.6 مليون يدرسون في أكثر من 2500 كلية وجامعة.

"سيساعدنا منتدى بنغلاديش للتعليم على الوصول إلى ملايين الطلاب في دول مجلس التعاون الخليجي، ونود أن نرحب بهم للاستفادة من التعليم العالي عالي الجودة والفعال من حيث التكلفة في بنغلاديش."

بهدف تقريب الجامعات وكليات الطب البنغلاديشية من طلاب المدارس الثانوية وأولياء الأمور والأكاديميين والمستشارين التعليميين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، أطلق المنظمون حملة ضخمة للترويج للتعليم العالي في بنغلاديش في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي من خلال منتدى التعليم البنغلاديشي.

يعتقد الدكتور محمد صبور خان، رئيس اتحاد جامعات آسيا والمحيط الهادئ - وهي هيئة تمثل أكثر من 1200 جامعة في آسيا - أن بنغلاديش أصبحت لاعبًا رئيسيًا في مشهد التعليم العالي العالمي وأن منتدى التعليم البنغلاديشي 2023 هو حدث حدث مهم من شأنه أن يساعد على رفع مكانة بنغلاديش كوجهة جذابة للدراسات العليا.

"توفر بنغلاديش تعليمًا عالي الجودة وفعالاً من حيث التكلفة حيث يلتحق به عدد متزايد من الطلاب الدوليين كل عام. يقول الدكتور م. صبور خان، وهو أيضًا مؤسس ورئيس جامعة دافوديل الدولية – إحدى أكبر الجامعات الخاصة: "تقدم جامعات البلاد تعليمًا عالي الجودة بأقل الرسوم الدراسية، حيث إن الجامعات مؤسسات غير ربحية بموجب قانون الجامعات في بنغلاديش.

"يمكن قياس نجاح نظام التعليم العالي في بنغلاديش من خلال ارتفاع معدل التوظيف، والدور القيادي لخريجي الجامعة، وريادة الأعمال ونجاحهم في تطوير شركات التكنولوجيا الناشئة وبالإضافة إلى المرافق الأكاديمية والبحثية الجيدة، يمكن للطلاب الدوليين الاستفادة من السكن الجيد والطعام الجيد والمرافق الاجتماعية الجيدة بأقل تكلفة ممكنة.

حتى وقت قريب، كانت بنغلاديش معروفة بعدد كبير من الطلاب الذين يدرسون في الخارج في دول مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وأستراليا وماليزيا والهند ومع ذلك، وبفضل التعليم العالي الجودة وبأسعار معقولة التي تقدمها، تجتذب بنجلاديش الآن طلابًا من عدد من دول إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا.

يقول السيد / اشتياق عابدين، رئيس الجامعة الأمريكية الدولية – بنغلاديش: “نود أن نرحب بالطلاب من دول مجلس التعاون الخليجي في بنغلاديش، وقد أعلنت بالفعل عن مجموعة من الحوافز والمنح الدراسية للطلاب المسجلين في منتدى بنغلاديش للتعليم – كما نريد زيادة ملفنا الشخصي في الأسواق الدولية.

"تمتلك الجامعة الأمريكية في بيروت واحدة من أفضل المرافق التعليمية والمختبرية والتقنية في كليات الهندسة والتكنولوجيا التي لا مثيل لها، ونريد أن يستفيد الطلاب من دول مجلس التعاون الخليجي من مرافقنا ونظام الدراسة البيئي الصديق في حرمنا الجامعي."

إن الدولة التي تستضيف أحد أكبر قطاعات التعليم في العالم مع 163 جامعة و115 كلية طب وأكثر من 2500 كلية عامة ومتخصصة، أصبحت الآن جاهزة لجذب الطلاب الدوليين وتقديم تعليم عالي الجودة وفعال من حيث التكلفة للطلاب الذين يعيشون في العالم والشرق الأوسط.

يقوم قطاع التعليم في البلاد بإعداد أكثر من 30 مليون طالب كل عام - مما يجعله واحدًا من أكبر صناعات الخدمات التعليمية في العالم.

بحلول عام 2025، من المتوقع أن تخدم الجامعات البنغلاديشية وكليات الطب وطب الأسنان والكليات العامة 4.6 مليون طالب، وفقًا لتقرير بحثي. وبمتوسط تكلفة سنوية تبلغ 1000 دولار أمريكي سنويًا، فإن هذا يترجم إلى حجم سوق التعليم العالي يبلغ 4.6 مليار دولار أمريكي في بنغلاديش، حيث تتزايد الأرقام باستمرار بسبب النمو الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.

يعد منتدى بنغلاديش للتعليم 2023 فرصة رائعة للطلاب وأولياء أمورهم لمعرفة المزيد حول الخيارات التعليمية المتنوعة المتاحة في بنجلاديش. وسيتضمن المنتدى أيضًا حلقات نقاش وندوات حول موضوعات مثل عملية القبول، وتأشيرات الطلاب، والمساعدات المالية وما إلى ذلك.

منتدى بنغلاديش للتعليم 2023 هو مبادرة مشتركة بين مجموعة بان آسيان، وهي مجموعة من المنظمات المتخصصة في التسويق وإدارة الأحداث والعلاقات العامة والإعلام ومقرها دبي، وسبيرال وورلد، وهي شركة استشارات لإدارة الأحداث المادية والرقمية ومقرها دكا. الجامعة الأمريكية الدولية – بنجلاديش هي الراعي الرئيسي لهذا الحدث.

الجداول

عرض للتعليم العالي في بنغلاديش

القيمة الموضوع 30 مليون طالب يدرسون حاليا في بنغلاديش 4.6 مليون طالب يدرسون حاليا في الجامعات والكليات 163 إجمالي عدد الجامعات في بنغلاديش 55 عدد الجامعات الحكومية 108 عدد الجامعات الخاصة 115 عدد كليات الطب 881.62 مليار تاكا ميزانية التعليم في بنغلاديش، 2023-2024 428.38مليار تاكا ميزانية التعليم العالي في بنجلاديش، 2023-2024 60% درجة بكالوريوس الطب والجراحة المعتمدة ذات التكلفة التنافسية مقارنة بالهند

تفاصيل الحدث

الاسم منتدى بنغلاديش للتعليم2023، دبي، الإمارات العربية المتحدة الحدث معرض لتسجيل الطلاب في الجامعات البنغلاديشية وكليات الطب التاريخ 14/15أكتوبر 2023 الأيام السبت، الأحد التسجيل 08:00 صباحًا المؤتمر 9:00 صباحًا – 4:00 مساءً المعرض 10:00 صباحًا - 4:00 مساءً المكان فندق كراون بلازا ديرة – دبي، طريق صلاح الدين، المرقبات، دبي المشاركون الطلاب والمرشدون الطلابيون ومستشارو التعليم وما إلى ذلك مكبرات الصوت 20 من كبار خبراء التعليم وكبار المسؤولين العارضون +50 الجامعات والكليات البنغلاديشية الطلاب 1,200 طالب من المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، يبحثون عن الالتحاق بالجامعات الحاضرين +400 التربويين والمندوبين الاجتماعات مع مرشدي الطلاب والاستشاريين وأولياء الأمور والطلاب الموقع الإلكتروني http://bdeducationforum.com/about_event.html

#بياناتشركات

- انتهى -

حول منتدى بنغلاديش للتعليم

انعقدت النسخة الأولى من منتدى بنغلاديش للتعليم في نوفمبر 2022 كأول مؤتمر عالمي لتعزيز التعليم العالي في بنجلاديش في دول مجلس التعاون الخليجي. وتقام النسخة الثانية من المنتدى في الفترة من 14 إلى 15 أكتوبر 2023 في فندق كراون بلازا ديرة على طريق صلاح الدين في دبي، الإمارات العربية المتحدة، هدفها هو زيادة التحاق الطلاب البنغلاديشيين الأجانب وغير المقيمين بالجامعات البنغلاديشية وكليات الهندسة والطبية والمساعدة في إعادة وضع بنغلاديش كوجهة للتعليم العالي بين جماهير الشرق الأوسط.

سيعمل منتدى بنغلاديش للتعليم 2023 على تقريب الجامعات البنغلاديشية المهتمة من طلاب المدارس الثانوية الدولية في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي الذين يتطلعون إلى الالتحاق بجامعات في بلدان مختلفة، في عام 2024 وما بعده من خلال مشاركتهم في المعرض والمؤتمر.

وبهذه الطريقة، ستلعب مؤسسات التعليم العالي البنغلاديشية أيضًا دورًا في جذب العملات الأجنبية من خلال تقديم برامج شهادات عالية الجودة للطلاب الدوليين.