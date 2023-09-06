تأكيداً على الالتزام بتعزيز دور الشباب في قطاع الطيران

الإمارات العربية المتحدة، دبي: شارك مجلس شباب مطارات دبي بالتعاون مع مجلس القيادات الشابة لأمن المطارات، في فعاليات مؤتمر "عالم الملاحة الجوية 2023" الذي نظمته منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) مؤخراً بمدينة مونتريال في كندا.

نُظم الحدث تحت شعار "استشراف المستقبل: معالجة القضايا والتقنيات الرئيسية في الملاحة الجوية والسلامة"، حيث شكل منصة بارزة يمكن من خلالها للمتخصصين في مجال الطيران والخبراء والمهتمين استكشاف أحدث الابتكارات والتحديات في الصناعة، مع التركيز على موضوعات السلامة والكفاءة في قطاع الطيران.

جاءت مشاركة مجلس شباب مطارات دبي تأكيداً على التزام مطارات دبي ومساعيها المستمرة لدعم وتمكين الشباب وتعزيز دورهم في دعم مسيرة قطاع الطيران بشكل عام، وبما يتماشى مع رؤية حكومة الإمارات العربية المتحدة التي تسعى إلى الاستفادة من طاقات الشباب الكامنة، وتمكين قادة المستقبل.

وحول المشاركة، قال ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي: "تُولي حكومة الإمارات العربية المتحدة أهمية كبيرة لتمكين الشباب، وتعمل باستمرار على إيجاد طرق جديدة لتعزيز قدراتهم على تحمل المسؤوليات والابتكار والمساهمة في رفاهية المجتمع على نطاق أوسع. تُمثل المشاركة في هذا المؤتمر فرصة فريدة لاستعراض مهارات الشباب الإماراتي وما لديهم من خبرات وكفاءات عديدة، كما تعد هذه المشاركة العالمية بمثابة شهادة على المكانة الريادية التي تحتلها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الطيران عالمياً. ومن جهتنا نعمل باستمرار على تعزيز كفاءة شبابنا وتعزيز دور قادة المستقبل في هذه الصناعة".

وخلال المؤتمر قام أعضاء مجلس شباب مطارات دبي المشاركين في المؤتمر باستعراض عدد من المشاريع المبتكرة التي يقودها الشباب والتي تم دمجها بنجاح في عمليات مطارات دبي، بما في ذلك نموذج تدفق المسافرين (PFM)، وغيرها من المبادرات القائمة على الذكاء الاصطناعي التي تدعم الكفاءة التشغيلية وتضمن توفير تجربة سلسة للضيوف في جميع نقاط الاتصال في مطار دبي الدولي DXB، حتى أثناء فترات الذروة.

كما التقى أعضاء المجلس سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى كندا، فهد سعيد محمد عبدالله الرقباني، حيث استعرضوا خلال اللقاء الجهود التي يبذلونها في دعم نشاطات الشباب، والمشاريع الرائدة التي أطلقها المجلس ودورها في تشكيل مستقبل قطاع الطيران.

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