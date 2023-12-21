الرياض، المملكة العربية السعودية: شاركت شركة شينت جلوبال، الرائدة في مجال الطاقة الذكية وتطوير حلول الطاقة المتجددة و المستدامة، في فعاليات الدورة الحادية عشرة من المؤتمر السعودي للشبكات الذكية 2023 خلال الفترة ما بين 18 و20 ديسمبر الجاري في العاصمة السعودية الرياض.

ويعد الهدف الاساسي من مشاركة شينت هو استعراض حلولها المتنوعة لادارة الطاقة الذكية المتقدمة التي تشمل الشبكات الذكية وتطبيقات الطاقة الجديدة وغيرها من الحلول المبتكرة في المنصة رقم 40 في القاعة الرئيسية لمؤتمر الشبكات الذكية 2023 بفندق هيلتون الرياض . وقد نجح المؤتمر على مدار السنوات الماضية في ترسيخ مكانته كمنصة رائدة لاستعراض تقنيات الشبكات الذكية وحلول الطاقة المستدامة في المملكة العربية السعودية والمنطقة، حيث أقيمت فعاليات المؤتمر لهذا العام تحت شعار " نحو شبكات المستقبل"، وبحضور أكثر من 3000 مشارك و100 عارض.

وبهذه المناسبة، أكد السيد وانغ لينغ، المدير العام لشركة شينت في المملكة العربية السعودية، على الأهمية الإستراتيجية للأحداث والفعاليات الرئيسية التي تستضيفها المملكة مثل المؤتمر السعودي للشبكات الذكية 2023، قائلاً: "تضخ المملكة العربية السعودية استثمارات كبيرة في تطوير البنية التحتية للطاقة في إطار جهودها الرامية لتحقيق التحول الرقمي و اهداف الاستدامة و الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية. ويعد مؤتمر الشبكات الذكية 2023 من المنصات الرئيسية التي تتيح لشركة شينت عرض الابتكارات التقنية لتطوير شبكات الكهرباء وتحويلها إلى شبكات لإمداد الطاقة الذكية والأكثر استدامة ومرونة واستقرارًا".

وتطرق السيد وانغ لينغ إلى النجاح الكبير الذي حققته دورة المؤتمر في العام الماضي، وقال: "نتطلع في دورة هذا العام لتسليط الضوء على الحلول المبتكرة التي توظف التقنيات المتقدمة لتسريع جهود التحول الرقمي وإزالة الكربون في البنية التحتية للطاقة في المملكة العربية السعودية، إذ تقود شركة شينت الجهود الرامية لبناء مجتمعات ومدن أكثر ذكاءً واستدامة".

واستعرضت شركة شينت خلال مشاركتها مجموعة من الحلول والابتكارات المتطورة، بما في ذلك حلول الشبكات الصغيرة الذكية المصممة لتحسين استخدام الطاقة المتجددة في المواقع وتقنيات تخزين الطاقة للمجمعات الصناعية الكبيرة. وتعمل تقنية التحكم المتقدمة، والتي تعد جزءًا لا يتجزأ من هياكل تطوير الحلول، لشركة شينت على تعزيز الكفاءة وتقليل التكاليف وتعزيز مرونة الطاقة. وتشمل الحلول الأخرى نظام شينت الذكي الأحدث من نوعه لإنارة الشوارع، والذي يعمل بواسطة منصة سحابية ذكية تساهم في تعزيز مستويات السلامة العامة؛ بالإضافة إلى أنظمة إدارة قياس المياه الذكية الشاملة لمراقبة الاستخدام؛ وحلول تخزين الطاقة التي تهدف إلى تعزيز استقرار و تحسين كفائة الشبكة .

من جانبه أعرب د\ وليد نعيم، مدير المبيعات و التسويق لشركة شينت في المملكة العربية السعودية، عن التزام الشركة بدعم أهداف المملكة العربية السعودية الطموحة لتنويع مصادر الطاقة النظيفة، قائلاً: "تلعب شركة شينت دوراً هاماً في تعزيز جهود المملكة العربية السعودية الرامية لتعزيز تبني حلول الطاقة النظيفة من خلال دمج مصادر الطاقة المتجددة بسلاسة. ونتطلع في شركة شينت إلى تعزيز آفاق التعاون لتوظيف تقنياتنا المتطورة وخبراتنا في مجال الطاقة الذكية للتناغم بشكل كامل مع أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 للحد من الانبعاثات الكربونية، وسنقوم بالتعاون مع شركائنا بالعمل على توفير أفضل البنى التحتية للطاقة المستدامة في المملكة".

وكانت شركة شينت قد شاركت مؤخرًا في الفعالية التي نظمتها الشركة السعودية للكهرباء خلال فعاليات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (COP28) في دبي، حيث ركزت المناقشات على المبادرات والجهود الرامية لاعتماد أحدث التقنيات المرتبطة بانبعاثات غاز SF6 بهدف الحد من الانبعاثات الكربونية.

وتسعى شركة شينت للمساهمة بفاعلية في تحقيق الركائز الإستراتيجية المختلفة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، حيث أنشأت الشركة عدد من المصانع المتخصصة في انتاج معدات الجهد العالي والمتوسط في المملكة، مع التركيز على منتجات مثل الوحدات الرئيسية الحلقية الذكية (SMRU)، ومحولات الطاقة، ولوحات المفاتيح الكهربائية المعزولة بالغاز (GIS) وغيرها من المنتجات التي أسهمت في تعزيز حضور شينت في المملكة ومساهمتها في تنمية الصناعة التحويلية فيها. وتشمل الجهود الإضافية إنشاء مصنع للقواطع الكهربائية ذات الجهد المنخفض تماشياً مع أهداف زيادة الإنتاج المحلي من هذه المنتجات، إلى جانب مبادرات توظيف المواطنين السعوديين وتطوير مهاراتهم في مجالات الطاقة.

وتؤكد شركة شينت التزامها في قيادة جهود تطوير التقنيات الذكية للمدن والصناعات المختلفة، حيث تعرض الشركة حلولاً ذكية مثل لوحات التحكم الكهربائية الذكية التي تعمل على تحسين كفاءة استخدام الطاقة. وبفضل مصانع الإنتاج الحديثة، ومبادرات التوطين المتميزة، والابتكارات المتقدمة، تعد شينت الشريك الرئيسي لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية للتنويع الاقتصادي وتنمية المواهب وتحقيق التقدم التكنولوجي.

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نبذة عن شركة شينت:

تأسست شركة شينت (CHINT) في عام 1984، وتغطي عملياتها الآن أكثر من 140 دولة ومنطقة، ويعمل بها أكثر من 40 ألف موظف حول العالم. تقوم شركة شينت بتنفيذ استراتيجية التصنيع والتكنولوجيا والتدويل والرقمنة في قطاعات أعمالها الرئيسية الثلاثة المتمثلة بالطاقة الخضراء، والكهرباء الذكية، والحلول المبتكرة منخفضة الكربون. وقد قامت شركة شينت على مر السنين ببناء قدرات عالمية في مجال التصنيع والبحث والتطوير، إذ تمتلك الشركة حالياً 18 قاعدة تصنيع وأربعة مراكز بحث وتطوير عالمية، وتحقق إيرادات سنوية تجاوزت قيمتها 18 مليار دولار أمريكي في عام 2022.

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بريا أناند

مديرة العلاقات العامة والاتصالات التسويقية الإقليمية – غرب آسيا وإفريقيا

شينت جلوبال

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