دبي، الإمارات العربيّة المتحدّة: عقد مجلس إدارة معهد دبي القضائي اجتماعه الخامس للعام 2023 حضورياً في مقر المعهد، برئاسة المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، رئيس مجلس الإدارة.

وشهد الاجتماع حضور سعادة طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي، نائب رئيس مجلس الإدارة، إلى جانب كلّ من أعضاء مجلس الإدارة سعادة أحمد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، وسعادة القاضي الدكتورة ابتسام البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، والمستشار عبد المنعم سالم بن سويـدان.

ورحّب رئيس مجلس الإدارة في مستهلّ اجتماعه بسعادة أحمد بن مسحار، العضو الجديد المعيّن وفقاً للمرسوم رقم (23) لسنة 2023 بشأن تشكيل مجلس إدارة معهد دبي القضائي، الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي. وبارك لسعادته ثقة الحكومة متمنياً التوفيق للمعهد وللجميع.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من البنود في إطار خطة معهد دبي القضائي السنوية، والتي تهدف إلى تعزيز مهارات أعضاء السلطة القضائيّة في الإمارة تماشياً مع رؤيته الاستراتيجية المتمثلة بكونه معهداً رائداً يدعم التميّز العدلي والتنافسيّة العالميّة. واطلع الأعضاء على عدد من طلبات التعاون المتعلقة ببرامج التدريب، كما تم اعتماد وثيقة عمل مجلس إدارة معهد دبي القضائي.

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