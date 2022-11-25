الحدث سيوفر منصة لتعزيز الشراكات ودفع نمو قطاع البضائع السائبة ومعدات المشاريع الكبرى في المنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات العربية المتحدة، يستضيف مؤتمر ومعرض "بريك بلك الشرق الأوسط 2023" كبرى الشركات الرائدة المتخصصة في نقل البضائع وشحن المعدات الضخمة للمشاريع الكبرى، يومي 13 و14 فبراير 2023. كما يتطرق الحدث المتخصص، الوحيد من نوعه على مستوى المنطقة، إلى مجموعة كبيرة من الموضوعات الحيوية بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في القطاع.

ويواصل "بريك بلك الشرق الأوسط" النجاحات الكبيرة التي حققها على مدى تاريخه,حيث تحظى نسخة 2023 بدعم ورعاية عدد من أبرز الشركات الرائدة في القطاع بما في ذلك "دي بي ورلد"، و"موانئ أبوظبي"، وشركة "ا.م. الحديد" (AMSteel)، و"دي إتش إل للمشروعات الصناعية" (DHL IP)، و"أدنوك للإمداد والخدمات"، و"دي إس ڨي"، و"كيو تيرمينلز" (QTerminals)، و"هاريكيت"، وشركة "مكتب فيريتاس" (Bureau Veritas)، و"تي تي كلوب" (TT Club)، وغيرها.

منصة لتعزيز نجاح القطاع

في الوقت الذي يشهد فيه العالم العودة التدريجية للحياة الطبيعية، يوفر قطاع نقل البضائع وشحن المعدات الضخمة للمشاريع الكبرى العديد من الفرص التي يجب تسليط الضوء عليها والحلول التي ينبغي اعتمادها. وسيلعب "بريك بلك الشرق الأوسط" دورًا مهمًا في هذا الصدد من خلال توفير منصة تجمع أبرز المعنيين من مختلف أنحاء العالم، ممن يمكنهم تعزيز نجاح القطاع عبر مشاركة أحدث الحلول والخدمات، إضافة إلى تبادل الأفكار المبتكرة.

وقال محمد جابر، الرئيس التنفيذي للعمليات والعضو المنتدب لشركة "دي إس ڨي إير آند سي" أبوظبي: "كشركة تدير كميات كبيرة من البضائع الواردة في موانئ أبوظبي ومحطات الحاويات، فإننا ندرك أهمية حلول الشحن والخدمات اللوجستية المتطورة. وعلى مدى السنوات الماضية، رسخ "بريك بلك الشرق الأوسط" مكانته كمنصة مثالية بالنسبة لنا للتواصل مع العملاء الحاليين والمحتملين، ومناقشة أبرز القضايا المهمة، وإبرام صفقات تجارية قيمة مع المؤسسات التي تشاركنا نفس الأهداف. كما أن مشاركة نخبة من خبراء الصناعة من حول العالم لمناقشة القضايا الملحة في القطاع، سيوفر بالتأكيد أفكارًا جديدة وحلولاً مبتكرة ستقدم للشركات العاملة في السوق مثل "دي إس ڨي إير آند سي"، الفرصة لترسيخ المكانة الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع نقل البضائع وشحن المعدات الضخمة للمشاريع الكبرى، وتمكين الدولة من رفع معايير الصناعة على مستوى العالم."

وقال آندي تيت، نائب الرئيس لتطوير الأعمال العالمية، والمدير التجاري للمشاريع الصناعية بشركة "دي إتش إل للمشروعات الصناعية": "يسرنا في "دي إتش إل للمشروعات الصناعية" أن نشارك في مؤتمر ومعرض "بريك بلك الشرق الأوسط 2023"، حيث تغطي الشركة منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بأكملها، ونتطلع إلى تعزيز التواصل مع عملائنا والشركات التي تعمل معنا، إضافة إلى بناء علاقات استراتيجية مع شركاء جدد، فدائمًا ما تشجع فعاليات "بريلك بلك" على المشاركة الإيجابية في القطاع من خلال ورش العمل والحلقات النقاشية. ونتطلع خلال هذا الحدث إلى التعريف بخدماتنا المتكاملة وتقديم الابتكارات التي طورتها "دي إتش إل للمشروعات الصناعية" واستراتيجياتنا المتعلقة بالاستدامة، والرقمنة، ونمو القطاع في المستقبل."

من جهته، قال بن بلامير، مدير الفعاليات في "بريك بلك الشرق الأوسط": "شارك في مؤتمر ومعرض "بريك بلك الشرق الأوسط 2022"، أكثر من 3300 شخص، ونحو 2100 شركة، إضافة إلى 96 عارض. ومع زيادة مساحة المعرض بنسبة 25 في المائة في نسخة 2023، فإننا نتطلع إلى زيادة هذه الأرقام بشكل كبير. وبفضل الدعم الذي حصلنا عليه من عدد من أكبر الشركات في القطاع، فإننا واثقون أننا سنستضيف أكبر وأنجح نسخة من مؤتمر ومعرض "بريك بلك" الشرق الأوسط."

#بياناتشركات

- انتهى -