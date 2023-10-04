أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تشهد فعاليات الدورة الثامنة لمنتدى الاستثمار العالمي "أونكتاد"، التي تستضيفها أبوظبي في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري بمركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، مشاركة واسعة من الشباب والمؤسسات التعليمية والأكاديمية من مختلف أنحاء العالم لمناقشة الدور المهم للشباب والباحثين والأكاديميين في تقوية دور الاستثمار والمشاريع لتعزيز الاقتصاد العالمي المرن والمستدام.

يستقطب منتدى الاستثمار العالمي "أونكتاد"، الذي ينظم بدعم وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، الشريك الرئيسي، أكثر من 7 آلاف من المسؤولين الحكوميين وصناع القرار وقادة الأعمال وبقية المعنيين في مجال الاستثمار من 160 دولة لمناقشة قضايا التنمية والاستثمار في العالم.

وتشكل الدورة الرابعة من منتدى أونكتاد للشباب، الذي ينظم بالشراكة مع "شباب الأونكتاد" تحت شعار "من أجل ازدهار الكوكب"، منصة ملائمة لجمع الشباب من تخصصات ومجالات متنوعة لمناقشة التحديات والفرص الاستثمارية في مجالات عدة منها الصناعات التحويلية والتطورات التكنولوجية وإعادة تشكيل التعليم.

قال سعادة راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: "تضع دولة الإمارات التنمية البشرية في صدارة أولوياتها، وهو ما يوضح تركيزنا على تمكين الشباب الذين يمثلون أكثر من 50% من سكان الدولة، فضلاً عن دعم التعليم والباحثين والأكاديميين بهدف قيادة التنمية في السنوات الخمسين المقبلة، وتحقيق أهداف رؤية "مئوية الإمارات 2071". ونرى أن منتدى أونكتاد للشباب يوفر منصة ملائمة لتنمية المهارات الشخصية للقادة الشباب لتعزيز التعاون بين هذه الشريحة العمرية المهمة في مختلف أنحاء العالم من أجل التوصل إلى حلول مبتكرة لتحديات الحاضر والمستقبل".

وأضاف سعادته:" نجحنا في تحقيق تطور ملحوظ في تطوير بيئة مناسبة لتحفيز الشباب والباحثين والأكاديميين بهدف التميز والمساهمة بإيجابية في مسيرة أبوظبي. ونتطلع للترحيب بالشباب والباحثين والأكاديميين المشاركين في المنتدى للتباحث والتعاون مع زملائهم وزميلاتهم في دولة الإمارات، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجتمعاتهم وإحداث تأثير إيجابي على نطاق واسع."

يتيح المنتدى الشبابي للطلاب والمحترفين من الشباب، المهتمين بالتجارة والقضايا المتعلقة بالتنمية وتتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا، فرصة لاكتساب الخبرات والمعارف من خلال المشاركة في الجلسات الحوارية، وورش العمل الإبداعية لحل المشكلات، والعروض التقديمية لمشاريع شبابية، والتواصل مع أقرانهم؛ إلى جانب حضور فعاليات وجلسات منتدى الاستثمار العالمي المتنوعة. ما يسهم في الاستفادة من الحلول والمخرجات التي يتم التوصل إليها حول القضايا العالمية ذات الأولوية.

ويهدف المسار الأكاديمي لمنتدى الاستثمار العالمي إلى سد الفجوة بين الأكاديميين والمسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال. ويتضمن مجموعة من الجلسات الحوارية التي يشارك فيها نخبة العلماء والباحثين والمديرين التنفيذيين من الشركات العالمية وصنّاع القرار، لبحث ومناقشة موضوعات مختلفة منها الاستثمار الأجنبي المباشر والشركات المتعددة الجنسيات والتنمية المستدامة وتمكين المرأة وإصلاح اتفاقيات الاستثمار الدولية والتمويل المستدام. ويشمل برنامج المسار الأكاديمي كلمات رئيسية وسلسلة من الجلسات الحوارية التي يتم تنظيمها بالشراكة مع المؤسسات والجمعيات الأكاديمية الرائدة مثل أكاديمية الأعمال الدولية، ومركز كولومبيا للاستثمار المستدام- جامعة كولومبيا، والمعهد العالي للدراسات الدولية والتنموية- جنيف، وجامعة ميدلسكس- دبي، وجامعة نيويورك- أبوظبي، ومعهد UNU-WIDER -هلسنكي، ومركز البحوث الاقتصادية والسياسية، وجمعية القانون الاقتصادي الدولي.

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