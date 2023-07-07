تُعتبر الاستدامة المحور الرئيسي للعارضين والمشاركين في الحدث لدعم الجهود الحكومية الإقليمية لممارسات أكثر استدامة في جميع المجالات.

تُكرّم جوائز معرض الشرق الأوسط للفعاليات أبرز الفاعلين في هذا المجال ضمن حفل توزيع الجوائز الفاخر.

تتزايد التوقعات مع عودة المعرض السعودي للفعاليات في نسخته الرابعة في يومي

18 و 19 سبتمبر في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض (RICEC).

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أظهر معرض الشرق الأوسط للفعاليات (MEES) 2023 بشكل واضح عودة صناعة الفعاليات والترفيه في المنطقة بزخمٍ عبر حضور ملحوظ يزيد على 4100 زائر وأكثر من 65 عارضاً، ممّا يعكس المستقبل الواعد لهذا الحقل. واختُتِم الحدث بحفل استثنائي شهد توزيع جوائز معرض الشرق الأوسط للفعاليات (MEEA)، حيث تمّ تكريم 24 فرداً وشركة لتميّزهم في صناعة الفعاليات. ويُعد المعرض السعودي للفعاليات، الذي سيقام في وقت لاحق من هذا العام، المحطة التالية لأصحاب المصلحة في معرض الشرق الأوسط للفعاليات وحقل صناعة الأحداث، حيث يعود المعرض في نسخته الرابعة في يومي 18 و 19 سبتمبر في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض (RICEC). وتجدر الإشارة إلى أن المملكة العربيّة السعوديّة قد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الأحداث الناجحة، مُسَطّرة بذلك تألّقاً إضافيّاً كمركزٍ لإنشاء وإطلاق الأحداث الرائدة في المنطقة.

وإضافة لما أظهرته نسخة هذا العام من معرض الشرق الأوسط للفعاليات حول نجاح حقل صناعة الفعاليات، أظهرت الأبحاث وتقارير الأسواق أن مشاريع القطاع مزدهرة بالفعل، مع نمو متوقع قدره 76.67 مليار دولار أميركي بحلول عام 2028. كما قدّم الحدث دليلاً مُقنعاً حول المسار المتصاعد لهذا القطاع والامكانية الكبيرة لتوسّعه في المستقبل. ومع اقتراب مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP 28)، نرى أن التركيز الرئيسي للعارضين والمشاركين في الحدث يتمحور حول كيفية المساهمة فيما دعت إليه الحكومات الإقليميّة لتبنّي ممارسات أكثر استدامة في جميع الصناعات والحقول.

وقد صرّح بينوا هونارت، الرئيس التنفيذي لشركة إلكترا (Electra) بالقول: "يُعَدُّ معرض الشرق الأوسط للفعاليات منصة رائعة أثبتت نفسها كحدث محوري في تقويمنا المُعتمد للفعاليات، حيث توفّر الكثير من الفرص للتواصل والتعاون. ويسعدنا الإعلان عن شراكة رائدة مع شركة ريكاب (RECAPP)عبر شركة فيوليا (VEOLIA) لتقديم حلول إعادة تدوير شاملة (360)، والتواصل مع العملاء والشركاء والمرشحين المحتملين وتعزيز العلاقات التي من شأنها دفع عجلة أعمالنا قُدماً"

أمّا توم تشامبيون، مدير علاقات العملاء في شركة GES EMEA فعلّق قائلاً: "من خلال دمج خبراتنا العريقة في صناعة الفعاليات والمعارض وعبر بناء الحدث باستخدام منتجاتنا المستدامة، بدءاً من السجاد القابل لإعادة التدوير، وانتهاءً بالمنصات المصنوعة من نسيج مستدام، تمكنّا من إظهار شغفنا وتفانينا في إنشاء تجارب مؤثرة ومستدامة، تركت انطباعاً مميّزاً لدى العارضين والزوار على السواء".

إلى جانب الاستدامة، تضمّنت مواضيع النقاش مسائل أخرى توزّعت على أكثر من 40 ندوة مجانيّة اشتملت على: الاستخدام المسؤول للتقدّم التكنولوجي في مجال الرياضات الإلكترونيّة؛ والذكاء الاصطناعي والميتافيرس؛ وإدارة الموارد البشريّة، بدءاً من برامج التوظيف والعافية الشاملة والشموليّة والتنوّع، وانتهاءً بإدارة المواهب المحليّة.

وقال مارتن لويز، الرئيس التنفيذي لشركة إس إل إس برودكشن إكويبمنت (SLS Production Equipment):"أطلق هذا الحدث العنان للاتجاهات والتقنيات الناشئة، بالإضافة لتركيزه على الاستدامة في الممارسات الحالية المُعتمدة في صناعة الفعاليات، والتي أنارت بدورها شعلة الإبداع التي ستدفع لتقديم أحداث هادفة ومدروسة في المستقبل للحضور وكافة الفئات المعنيّة. إن الندوات المحفّزة للفكر وحلقات النقاش حول الموضوعات ذات الصلة بعالم صناعة الفعاليات، كانت أيضاً واحدة من النقاط البارزة في تجربة هذا الحدث المميّز".

ونرى أن شعلة الحماس مستمرّة في دفع عجلة بناء مستقبل صناعة الفعاليات وخاصّة تلك المتمثلة في رؤية المملكة العربيّة السعوديّة 2030، وهي مخطّط إصلاح اقتصادي واجتماعي تحويلي فريد من نوعه، يفتح آفاق البلاد على العالم. ومن المقرّر أن يصبح المعرض السعودي للفعاليات نقطة التقاء محوريّة لجميع أصحاب المصلحة الرئيسيين الذين يتطلعون إلى ترسيخ موطئ قدم لهم وبدء مشاريع في المملكة، أو حتى أولئك الذين يتطلعون إلى توسيع وجودهم فيها.

الفائزون يعتلون خشبة المسرح خلال حفل توزيع الجوائز الخاص بمعرض الشرق الأوسط للفعاليات

وبعد فترة من عمليّة إعادة المعايرة أو التقويم، أثبت الجهات الفاعلة في مجال صناعة الفعاليات أيضاً عزمها والتزامها بالتميّز من خلال مشاريع مختلفة للعام الماضي أظهرت للعالم أجمع أن دولة الإمارات والمنطقة قوّة لا يُستهان بها في هذا الحقل. وقد اشتملت لائحة الأفراد والشركات الرائدة التي تم تكريمها في معرض الشرق الأوسط للفعاليات على الآتي:

• جائزة أفضل فعالية فنيّة وثقافيّة - الاحتفال الرسمي باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة "عيد الاتحاد الـ51 "

• جائزة أفضل اجتماع جمعية/شركة - لصالح شركة رؤية قطر للإنتاج بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين للخطوط الجويّة القطريّة

• جائزة أفضل حلول للصوت والفيديو والإضاءة - BeWunder for Terhal من Dragone ، MediaPro International لصالح ألترا أبوظبي 2023

• جائزة أفضل حدث مجتمعي - القِمّة العالميّة الشرطيّة من تنظيم شركة دي إم جي إيفنتس

• جائزة أفضل معرض لهذا العام - معرض ومؤتمر الصحّة العربي من تنظيم شركة إنفورما ماركتس

• جائزة أفضل صاحب عمل للعام - شركة إلكترا، شركة ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط لتنظيم المعارض والمؤتمرات

• جائزة أفضل إنتاج ترفيهي - لبرنامج المعلومات والترفيه الخاص بكأس العالم FIFA قطر 2022 ™ من شركة رؤية قطر للإنتاج

• جائزة أفضل حملة تسويقيّة لهذا العام - للمؤتمر التقني الأضخم عالميّاً "ليب" من تنظيم إنفورما الشرق الأوسط

• جائزة أفضل حدث ضمن ميزانية معيّنة - Mosaic Live Communications لإطلاق العلامة التجارية Hydro Way

• جائزة أفضل تصميم وديكور لأماكن الفعاليات - Open for ‘Diriyah: جوهرة من الماضي، مستقبل متألّق، تجربة غامرة

• جائزة أفضل حدث موسيقي - MDLBEAST for Balad Beast من شركة برودكشن غلو (Productionglue شركة TAIT)

• جائزة الشباب المُنجز لهذا العام - مادي دراكيلي من F31

• جائزة أفضل حدث اجتماعي –The Wedding Extravaganza من شركة فيفا لتنظيم الأعراس

• جائزة أفضل حدث رياضي - برنامج المعلومات والترفيه الخاص بكأس العالم FIFA قطر 2022 ™ من شركة رؤية قطر لإنتاج

• جائزة أفضل وكالة توظيف – لصالح شركة Event Lab

• جائزة أفضل تصميم وبناء منصة – لصالح شركة DXB LIVE على تصميم "مكتب الشارقة الرقميّة" في معرض جيتكس، ولصالح شركة Miraj Mediaلتصميم منصة شركة أرامكو السعوديّة في المؤتمر التقني الأضخم عالميّاً "ليب" 2023

• جائزة أفضل مورّد للعام - لصالح شركة إلكترا

• جائزة أفضل مبادرة استدامة - لصالح شركة أجريكو

• جائزة أفضل مكان أو هيكل مؤقت – لصالح شركة BUILD UP EXHIBITION FIXTURES LLC عن شاليه مؤسسة "توازن" خلال مشاركتها في معرض آيدكس 2023

• جائزة أفضل استخدام لتكنولوجيا جديدة في حدث ما – لصالح شركة SpaceTo.io، أحد شركات مجموعة Eventagrate، عن تجربة WTTC 2022 Metaverse التابعة لوزارة السياحة السعودية

• جائزة أفضل مكان - لصالح مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، ومركز عمان للمؤتمرات والمعارض

• جائزة أفضل حدث متميّز لتنشيط العلامة التجاريّة – MDLBEAST لشركة Soundstorm من برودكشن غلو (Productionglue شركة TAIT)

• جائزة أفضل مهرجان لهذا العام - مهرجان FIFA Fan ™ لصالح شركة fischerAppelt

• جائزة الشخصيّة الأبرز (الأيقونة) في حقلها - شريف عمر حشيشو من شركة رؤية قطر للإنتاج

لمعرفة المزيد حول معرض الشرق الأوسط للفعاليات، يمكنكم استخدام الرابط: https://informaconnect.com/middle-east-event-show/

لمعرفة المزيد حول المشاركة في الدورة القادمة من المعرض السعودي للفعاليات، يمكنكم تصفّح الموقع: www.saudi-eventshow.com

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- انتهى -

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